Novo CEO da Deoleo herda desafios legais e financeiros

À medida que 2025 se aproxima, o recém-nomeado presidente-executivo da maior engarrafadora de azeite de oliva do mundo enfrenta obstáculos significativos.

O conselho de administração da Deoleo nomeou Cristóbal Valdés como seu novo presidente-executivo em setembro, substituindo Ignacio Silva, que foi nomeado para o cargo em 2019.

Valdés assumiu formalmente o comando da empresa no final de novembro, com Silva assumindo uma função não executiva como presidente e presidente do conselho.

"É uma honra para mim juntar-me à Deoleo como seu CEO”, escreveu Valdés em LinkedIn. "Minha visão é clara: fortalecer nossa posição no mercado e permanecer na vanguarda da inovação, priorizando o bem-estar e o crescimento de nossos funcionários.”

Veja também: O CEO da Deoleo North America afirma que a sustentabilidade é a chave para o crescimento do setor de azeite

Valdés, formado em direito e economia pela Universidade de Deusto e mestre em administração de empresas pela IE Business School, iniciou sua carreira profissional como gerente de produtos na rede de supermercados Carrefour.

Ele continuou a subir na carreira, trabalhando como diretor de produtos internacionais para a ADEO Services, sediada na França, antes de se tornar presidente-executivo da empresa de logística marítima Bergé Marítima e, mais tarde, chefe da segunda maior produtora de alimentos enlatados da Europa, a Jealsa.

Valdés atualmente atua no conselho de administração da Meliá Hotels International, o que proporciona ao experiente executivo uma ampla gama de experiência pertinente para seu novo cargo.

Valdés traz décadas de experiência em embalagens de alimentos, hospitalidade e gestão de produtos internacionais para a Deoleo. (Foto: Cristóbal Valdés via LinkedIn)

Enquanto Silva disse a La Vanguardia no início deste ano, Deoleo estava em uma posição financeira muito mais forte do que quando foi nomeado, mas a empresa enfrentou uma série de contratempos ao longo do segundo semestre de 2024.

Silva espera que a empresa termine o ano com cerca de € 100 milhões em dívidas, abaixo dos € 572 milhões em 2018. De acordo com a empresa, a Deoleo registrou um lucro operacional de € 500,000 no primeiro semestre de 2024, em comparação com perdas de € 10 milhões em 2023.

No entanto, uma decisão recente de um tribunal italiano sobre uma disputa tributária de uma década resultou no rebaixamento da classificação de crédito da Deoleo pela agência de classificação Moody's em meio ao seu esforço para refinanciar € 160 milhões em dívidas.

Em novembro, um tribunal em Milão decidiu que a Deoleo deve pagar € 89 milhões em impostos atrasados ​​e juros pelas importações de azeite de oliva da subsidiária italiana Carapelli Firenze SpA.

A disputa decorre de uma manobra jurídica empregada pela Carapelli para importar azeite de oliva de fora da União Europeia por meio de uma subsidiária suíça para posteriormente ser engarrafado na Itália e reexportado para fora da UE.

A Suíça não é um estado-membro, mas tem um acordo de livre comércio com a UE

A Deoleo disse que entendeu que essa prática se enquadra em uma isenção da lei aduaneira europeia, o que lhe permite evitar o pagamento de tarifas sobre importações de azeite de oliva.

No entanto, autoridades alfandegárias italianas discordaram e abriram um processo contra a Carapelli em 2014. A Deoleo recorreu da decisão, e os consultores jurídicos da empresa estão avaliando as chances de sucesso para determinar como isso pode afetar suas finanças.

Entretanto, a Moody's rebaixou a classificação de crédito da empresa de B3, o que é "sujeito a alto risco de crédito”, para Caa1, tornando-se um "bond of poor standing” com uma perspectiva negativa. Também rebaixou a classificação do empréstimo de € 160 milhões, que vence em junho de 2025.

O analista da Moody's responsável pela classificação disse que a mudança "reflete os riscos relacionados à decisão desfavorável recebida do tribunal italiano… Se esta decisão for mantida, ela tem o potencial de enfraquecer o perfil financeiro da Deoleo.”

O analista acrescentou que isso poderia complicar os esforços contínuos da Deoleo para refinanciar os vencimentos da sua dívida de 2025 e 2026, o que poderia ter um impacto negativo "impacto material no perfil financeiro e na liquidez do grupo.”

No entanto, Deoleo disse que a decisão "não teve impacto nas operações financeiras do grupo, que continua operando seus negócios e cumprindo seus compromissos normalmente.”

A empresa acrescentou que notificou seus dois principais acionistas, CVC e Alchemy, que continuam apoiando e expressaram confiança na estratégia do grupo para refinanciar a dívida.

"Acionistas relevantes expressaram seu apoio à Deoleo, e a equipe jurídica da empresa está trabalhando com seus consultores para solicitar uma suspensão da execução da decisão e apelar ao Supremo Tribunal Italiano", disse Deoleo ao regulador financeiro da Espanha.