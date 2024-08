Novos directores-adjuntos no Conselho Oleícola Internacional

Durante seus 26th sessão extraordinária de março de 2016, o Conselho de Membros da Conselho Azeitona Internacional altos funcionários selecionados que começaram em suas novas funções em julho do 1. Agora, a Secretaria Executiva do COI inclui dois novos diretores adjuntos: Mustafa Sepetçi, encarregado de assuntos administrativos e financeiros, e Jaime Lillo, que supervisionará as unidades técnicas, econômicas e promocionais. Após o primeiro mês de trabalho, nós os encontramos para conversar sobre seus objetivos e expectativas.

"Sinto-me sortudo por trabalhar para o COI e para o setor olivícola e estou feliz por lidar com o produto mais saudável e precioso do mundo ”, disse Mustafa Sepetçi, 41, que disse estar interessado em revitalizar a estrutura administrativa e financeira do COI e garantir o uso ideal dos recursos da organização.



Aumentar a visibilidade e o reconhecimento do COI fornecerá acesso a informações precisas e soluções eficazes para os problemas encontrados no mundo da azeitona. - Vice-diretor do COI Mustafa Sepetçi

Ele é formado em ciências políticas pela University of Ankara, após o qual se especializou em relações internacionais, obtendo um mestrado na London Metropolitan University.

Sepetçi trabalhou durante muito tempo como auditor interno na administração governamental, nomeadamente no âmbito da reestruturação provincial levada a cabo pelo Ministério das Alfândegas e Comércio.

Como chefe do Departamento de Relações Exteriores do Ministério de Alfândegas e Comércio desde 2011, Sepetçi representou a Turquia no COI e foi responsável pela supervisão do reconhecimento de teste de azeite laboratórios e a criação da terceira coleção internacional de plasma de germes de oliva em colaboração com o COI.

Mustafa Sepetçi

Nessa qualidade, ele participou ativamente da negociação do Acordo Internacional sobre Azeite e Azeitonas de Mesa em 2015. Como participante regular em reuniões internacionais da Organização Internacional do Trabalho (OIT), da Aliança Cooperativa Internacional (ACI) e da FAO, Sepetçi foi indicado pela Turquia para o cargo de vice-diretor e foi escolhido pelo COI países membros no final de um processo de seleção.

A principal área de seu novo papel é o fortalecimento da posição central do COI no setor de azeite e de mesa. "Aumentar a visibilidade e o reconhecimento do COI fornecerá acesso a informações precisas e soluções eficazes para os problemas encontrados no mundo da azeitona ”, afirmou o novo diretor adjunto. "Também fornecerá uma ferramenta para atividades de padronização comuns, já que o COI deve ser um ponto de encontro para todos os operadores do setor ”. A sua intenção é que o COI seja reestruturado de forma a poder ser referência mundial em documentação e informação.

Sepetçi também é responsável pela gestão do orçamento do COI e disse estar determinado a contribuir ao máximo para alcançar os objetivos do Acordo Internacional e garantir um orçamento equilibrado para que isso seja possível.

Além disso, seu objetivo é melhorar o sistema de informações para fornecer rastreabilidade, acesso e transparência fáceis e rápidos e responder melhor às expectativas dos países membros e do setor. "No mundo de hoje, a tecnologia da informação está ocupando mais espaço em nossas vidas dia a dia ”, observou ele. "É provável que esta tendência continue e ganhe velocidade no futuro. Estamos ansiosos para desenvolver um sistema de informação que reforce as capacidades e conhecimentos do COI. ”

O vice-diretor Jaime Lillo disse Olive Oil Times, "Meu objetivo é trabalhar junto com a equipe para uma nova fase do COI e dar a ela um novo impulso sob o novo Acordo. ”

Lillo, 42, é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Politécnica de Madrid. Trabalhou na Representação Permanente da Espanha junto à UE e como assessor especial do Ministério da Agricultura.

Como ex-funcionário da Direção-Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural da Comissão Europeia, ele também trabalhou em estreita colaboração com várias ONG em vários projetos de desenvolvimento e cooperação.

Jaime Lillo

Lillo participa regularmente de reuniões internacionais das Nações Unidas, FAO, OMC e OCDE. Além da gestão do portfólio técnico do COI, que inclui P&D e meio ambiente, treinamento e operações específicas e química do azeite e normalização, o novo vice-diretor, nomeado pela Espanha para o cargo, acompanhará as campanhas de promoção do consumo de azeite e pesquisas econômicas realizadas pelo COI, além do lançamento planejado de um observatório oleícola mundial.

O diretor executivo também encarregou-o de coordenar o Dia Mundial da Azeitona, realizado todos os anos em novembro 26, que está previsto para ser celebrado pelos países membros com financiamento do COI.

Anúncios

Anúncios

"Operarei para alcançar os objetivos incluídos no Acordo: aproximar-me dos consumidores, aprimorar a harmonização da norma e facilitar o acesso de novos países ao COI. ”

Ele acredita que o papel das oliveiras contra as mudanças climáticas é muito importante, e isso também é uma questão que o O COI enviará para a COP22 em novembro (22nd Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC).

Lillo, que viu nos últimos anos a grande evolução da Azeite espanhol, revelou alguns detalhes pessoais sobre sua paixão por azeite de oliva extra virgem que começou quando ele era criança: "Fui visitar o meu tio em Jaén que tinha um olival e provámos o novo azeite virgem extra que acabava de sair do lagar. Hoje em dia, de manhã costumo comer pão com azeite de oliva extra virgem e tomate ou mel e sempre quero ter certeza de ter vários azeites de diferentes variedades para utilizá-los de acordo com a comida ”.