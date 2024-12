Exportações de azeite de oliva da Espanha atingem recorde, desafiando obstáculos de produção

As exportações de azeite de oliva espanhol ultrapassaram € 6 bilhões na safra 2023/24, um aumento de 54% em comparação à safra anterior.

O aumento significativo no valor ocorreu apesar da Espanha ter exportado 742,500 toneladas métricas, o que representa apenas 3,600 toneladas a mais de azeite de oliva do que o país exportou para o exterior em 2022/23.

As autoridades disseram que a alta preços do azeite foram o principal impulsionador do aumento significativo nas receitas de exportação.

Veja também: Acusação de fraude generalizada gera polêmica na Espanha

De acordo com o Ministério da Agricultura, Pesca e Alimentação, o preço médio das exportações de azeite de oliva foi de € 8 por quilo, 57 por cento mais alto do que a média do ano-safra anterior. Os preços de exportação atingiram o pico de € 8.75 em março.

A Itália continuou a ser o principal destino das exportações de azeite espanhol, seguida da Estados Unidos, onde as exportações ultrapassaram € 1 bilhão pela primeira vez, França e Portugal.

Segundo o ministério, virgem e azeite virgem extra representaram 69% das exportações, enquanto o azeite refinado representou 29% e o lampante representou os dois por cento restantes.

A notícia da recuperação da receita chega no momento em que o ano-safra de 2024/25 entra em plena atividade. De acordo com uma reunião recente do Olive Oil Sector Board, a produção deve atingir 1.29 milhão de toneladas, um aumento significativo em relação às 854,500 toneladas em 2023/24 e 666,000 toneladas em 2022/23.

O conselho do setor do azeite atribuiu a recuperação da produção a "boas condições de cultivo em muitas das áreas produtoras, graças às chuvas que caíram nas últimas semanas.”

No entanto, fica significativamente abaixo das estimativas anteriores, com os produtores inicialmente antecipando uma colheita entre 1.4 e 1.5 milhão de toneladas até outubro, abaixo da previsão anterior, ainda mais otimista, de 1.65 milhão de toneladas.

Produtores e autoridades explicaram o declínio devido a alguns produtores relatarem menores rendimentos de petrazeite e dificuldades trabalhistas em alguns bosques tradicionais e íngremes.

Como resultado dos anos consecutivos de baixa produção, as importações de azeite de oliva para a Espanha também aumentaram para ajudar os engarrafadores a atender à demanda, aumentando em 12% em volume e 65% em valor.

A Espanha importou € 1.6 bilhão de azeite de oliva, pagando um preço médio de € 6.60 por litro. Portugal foi o principal fornecedor do país, embarcando 105,876 toneladas, um aumento de 41% em relação a 2022/23, seguido pela Tunísia com 54,172 toneladas e Turquia com 21,935 toneladas, um aumento de 13%.

Em relação ao mercado interno, o Conselho do Setor do Azeite afirmou que o azeite os preços na origem caíram em mais de 25 por cento desde o início de outubro, após atingir recordes históricos durante os últimos dois anos de safra.

De acordo com o observatório de preços da Infaoliva, os preços do azeite de oliva extra virgem na origem caíram para € 4.40 por quilo, uma queda de 51 por cento em relação aos recordes de janeiro. Os preços do azeite virgem e lampante caíram um pouco menos, caindo para € 4.35 e € 4.30, respectivamente.

A combinação de preços em queda e mais disponibilidade significa que o consumo aumentará. O Olive Oil Sector Board previu que o consumo de azeite de oliva atingiria 480,000 toneladas na campanha atual, 17 por cento a mais do que em 2023/24.