Leis de Verificação de Etiquetas de Azeite da Europa Não Estão sendo Usadas

Comissário Europeu da Agricultura Dacian Ciolos prometeu um exame mais minucioso dos rótulos de azeite, ao ser questionado por Olive Oil Times sobre falhas aparentes no sistema atual.



As leis de comercialização de azeite da Comissão Europeia (CE) já prevêem verificações na precisão dos rótulos e exigem que os estados membros da UE reportem anualmente detalhes, incluindo quantas solicitações de verificação de rótulos eles receberam e seus resultados.

Após consultas com a CE, Olive Oil Times agora pode revelar quantas dessas verificações de etiquetas foram relatadas à CE nos últimos três anos pelos principais produtores mundiais Espanha, Itália e Grécia: nenhuma.

A CE informou que naquele período havia recebido um relatório da Espanha e dois da Itália, todos indicando que nenhum pedido de verificação de etiqueta foi recebido no ano anterior. Não foram recebidos relatórios da Grécia.

Sob o Normas de comercialização de azeite da UE, codificadas em janeiro como regulamento 29/2012, várias partes podem solicitar testes da veracidade das indicações dos rótulos - como o azeite de qualidade virgem ou extra virgem - e os países produtores relevantes devem informar a CE até 31 de março em seu acompanhamento ação e quaisquer sanções aplicadas.

À luz das preocupações persistentes levantadas mundialmente por consumidores, grupos de produtores e organizações governamentais sobre rotulagem enganosa de azeite, Olive Oil Times perguntou a Cioloş se lhe parecia estranho que nenhum pedido de verificação tivesse sido feito sob essas leis da UE. Também perguntamos o que deveria ser feito para aumentar a precisão do monitoramento e rotulagem.

Uma porta-voz da Cioloş respondeu por e-mail que "Com efeito, não foi recebido qualquer relatório sobre pedidos de verificação; no entanto, existem outros canais de comunicação entre a Comissão e os Estados-Membros no setor do azeite, em particular no âmbito do Regulamento (CE) no. 2568/91, que solicita aos Estados-Membros que enviem regularmente informações sobre irregularidades constatadas no setor. ”

"As discussões já estão em andamento no âmbito do Comitê de Organização do Mercado Único, a fim de tornar o controle mais eficaz. O objetivo é avaliar se seria necessário um ajuste na legislação vigente, a fim de levar em consideração a evolução do mercado de azeite. ”

"Além disso, o Comissário Cioloş planeja apresentar um plano de ação no setor de azeite nas próximas semanas, provavelmente na primeira semana de junho. Isso pode implicar o ajuste de disposições técnicas relacionadas à competência da Comissão em fortalecer o controle de qualidade, proteger os consumidores e melhorar a rotulagem ”, afirmou.