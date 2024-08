Modelo de IA de código aberto previu com precisão os preços do azeite

Preços do azeite em todo o mundo atingiram máximos históricos devido às más colheitas causadas pela seca e pelas altas temperaturas da primavera nos principais países produtores, principalmente em Espanha.

Embora os preços na origem tenham caído desde o máximo histórico registado em meados de Janeiro, os preços de varejo permanecem bem acima da média, levando a mudanças no comportamento do comprador em consumidores tradicionalmente pesados ​​de azeite.

Os principais especialistas do setor prevêem que os preços diminuam com base nas expectativas de que a produção global de azeite retorne a cerca de três milhões de toneladas na safra 2024/25. Contudo, a direcção futura dos preços permanece longe de ser certa.

Para o efeito, um investigador da comunidade autónoma da Andaluzia, no sul de Espanha, a maior região produtora de azeite do mundo, desenvolveu um inteligência artificial (AI) programa para prever os preços do azeite.

Diego Hueltes, engenheiro informático e executivo-chefe da TADA.ai, uma consultoria de IA, desenvolveu três modelos preditivos de preços, incluindo uma previsão de uma semana, uma previsão de quatro semanas e uma previsão de se os preços subirão ou descerão.

"Venho de Alcalá la Real, uma localidade de Jaén onde a olivicultura é o principal meio de subsistência e onde existe uma cultura muito enraizada em torno do azeite ”, disse ele Olive Oil Times.

"Achei fascinante que os mais velhos pudessem prever os movimentos do mercado com base no clima e nos preços”, acrescentou. "Se pudessem fazer isso com base na experiência, minha premissa era que um modelo de IA poderia conseguir o mesmo de uma forma mais sistemática.”

Hueltes usou algoritmos de aprendizagem automática e pesquisa de inteligência artificial para analisar preços históricos do azeite, dados meteorológicos e dados de produção para fazer estimativas precisas de preços em 2017 e 2018.

Diego Hueltes

"Desenvolvi dois modelos”, disse Hueltes. "O primeiro poderia prever o preço, um número absoluto. Nesse caso, meu modelo teve um erro médio de três por cento. Por exemplo, se o meu modelo prevê que na próxima semana o preço será de 10.00€, o preço real estará provavelmente entre 9.97€ e 10.03€.”

"O segundo modelo previu 'na próxima semana o preço vai subir' ou 'na próxima semana o preço cairá,' tornando tudo muito simples”, acrescentou. "Ele previu com precisão a direção do preço em 76% das vezes.”

"Para avaliar este modelo, utilizei uma técnica financeira que analisa o retorno vendo qual seria o retorno acumulado se, cada vez que o modelo previsse que o preço iria subir na próxima semana, eu comprasse azeite, e cada vez que ele previsse que o preço iria cair, Vendi azeite”, continuou Hueltes. "Se eu tivesse investido 100 euros seguindo o modelo entre 2017 e 2018, teria 140 euros ao fim de um ano.”

No entanto, muitas coisas aconteceram desde 2018, incluindo Tarifas dos Estados Unidos sobre o azeite espanhol, o Pandemia do covid-19, a invasão russa da Ucrânia e da Europa seca histórica.

"O modelo não seria válido para 2024, embora a sua base científica continue válida”, disse Hueltes, que publicou o seu pesquisa no GitHub, disponibilizando-o ao público em geral.

"Sou um grande fã do código aberto e acredito que a pesquisa científica, especialmente em IA, deveria ser universalmente acessível e gratuita”, disse ele. "Como havia muito pouco trabalho aberto e acessível na área do azeite, decidi disponibilizar toda a minha investigação.

Hueltes espera que esta tecnologia tenha um impacto positivo na maior província produtora de azeite do mundo no futuro.

"O modelo de IA, usando dados de preços, produção e meteorológicos, pode extrair os padrões subjacentes dos dados”, disse ele. "Esses padrões, que são muito difíceis de serem detectados pelos humanos, mesmo por especialistas do setor, são inteiramente viáveis ​​para modelos de IA.”

Segundo Hueltes, a previsão dos preços do azeite "permite a otimização do comércio de petrazeite, especialmente para os pequenos produtores, pois recebem indicadores sobre se os preços são justos ou não, ou se é melhor esperar ou agir rapidamente.”

Além disso, a investigação poderá beneficiar intervenientes em todo o mundo. cadeia de valor do azeite, incluindo agricultores, retalhistas e distribuidores, consumidores, investidores e comerciantes.

Os agricultores e produtores podem planear de forma mais eficaz as suas estratégias de vendas para maximizar os lucros e gerir os recursos de forma eficiente.

Varejistas e distribuidores também podem usar previsões precisas de preços para gerenciar estoques e desenvolver estratégias de preços que permaneçam competitivas e lucrativas.

Entretanto, os consumidores podem tomar decisões de compra informadas com base em potenciais alterações de preços, como comprar a granel quando se espera que os preços subam.

Finalmente, os investidores e comerciantes de matérias-primas podem tomar melhores decisões de investimento e aumentar os seus retornos. Compreender as tendências dos preços também pode ajudar a formular políticas para apoiar o sector agrícola e estabilizar o mercado.

Embora Hueltes tenha dito que a pesquisa pode não impactar diretamente as mudanças climáticas, cujos sintomas são amplamente atribuídos aos recentes declínios na produção, "pode ajudar a compreender como os fatores climáticos afetam a produção de azeite.

"A natureza de código aberto da investigação permite o desenvolvimento de novos modelos para tornar o comércio de azeite mais equitativo ”, acrescentou.