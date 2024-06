Pieralisi nomeia novo executivo-chefe

Aldino Zeppelli é o novo executivo-chefe do Grupo Pieralisi, fabricante líder de equipamentos e tecnologia de moagem de azeite.

Ele sucedeu ao ex-executivo Alessandro Leopardi após atuar por quatro anos como vice-presidente sênior e diretor-executivo da Divisão de Guindastes Carregadeiras da Cargotec, fabricante de máquinas para movimentação de cargas.

Nossos clientes estão se tornando cada vez mais sofisticados. Portanto, necessitam de uma interface técnica que responda de forma muito mais específica, rápida e adequada à complexidade do nosso maquinário. - Aldino Zeppelli, CEO, Grupo Pieralisi

"Estou muito orgulhoso de receber esta função, apoiada pelo nosso principal investidor, DeA Capital, que acredita fortemente nnegócio do azeite ”, disse Zeppelli Olive Oil Times. "Hoje, pretendemos melhorar a nossa posição já bem estabelecida em termos de tecnologia e cobertura de mercado.”

Aldino Zeppelli

"Além disso, pretendemos expandir para novas áreas que acreditamos terem um grande potencial de crescimento que ainda não foi expresso”, acrescentou.

Adeodato Pieralisi fundou a empresa em 1888 na aldeia de Monsano, na província de Ancona, em Marche. Desde então, a empresa se expandiu e possui unidades de produção e comerciais na Itália, Espanha, Grécia, Alemanha, Holanda, Estados Unidos, Brasil e Tunísia. Em 2020, o DeA Capital Group passou a fazer parte do capital da empresa.

"Outra área em que nos concentraremos é no suporte ao cliente”, disse Zeppelli. "Para tal, pretendemos aumentar a nossa presença local nos principais mercados e reforçar as funções centrais, com vista a dar uma resposta ainda mais pronta e competente aos nossos clientes.”

Zeppelli observou que um número crescente de agricultores pretende produzir produtos premium azeite virgem extra, e seu trabalho evoluiu ao longo dos anos. Como resultado, ele planeja focar a estratégia da empresa no desenvolvimento adicional da linha de produtos e na melhoria da qualidade do serviço.

"Nossos clientes estão se tornando cada vez mais sofisticados”, disse ele. "Portanto, eles precisam de uma interface técnica que responda de forma muito mais específica, rápida e adequada à complexidade de nossas máquinas e aos desafios atuais, como sustentabilidade e economia de recursos.”

"Meu objetivo é fornecer um serviço preciso e oportuno desde a primeira instalação de plantas e máquinas durante todo o ciclo de vida do processo de produção, mas acima de tudo também na fase pós-venda”, acrescentou Zeppelli.

"Nesse sentido, procuramos melhorar a disponibilidade de peças de reposição e os prazos de entrega, incluindo entregas de longo prazo”, continuou. "Neste sentido, além de analisarmos cuidadosamente as necessidades dos nossos clientes, garantimos uma presença capilar.”

Zeppelli destacou que a empresa fornece máquinas e componentes destinados a pequenas e grandes produções, o que considera um de seus pontos fortes. Ele destacou ainda que recentemente foram feitos investimentos significativos para eliminar gargalos nos departamentos de produção.

"No entanto, até à data, ainda não estamos satisfeitos e 'qualidade' é a palavra-chave”, disse Zeppelli. "Em termos de tecnologia, corrigimos problemas em alguns componentes e estamos fortalecendo parcerias tecnológicas e técnicas com nossos principais fornecedores.”

"Pretendemos também oferecer aos nossos clientes uma fase de comissionamento mais linear e que não apresente as perturbações típicas de períodos de alta sazonalidade”, acrescentou. "Estou empenhado em trabalhar em todas as linhas, nomeadamente fabrico, qualidade e serviço, para lhes proporcionar uma melhor experiência com a nossa tecnologia.”