Formuladores de políticas e grupos de defesa discutem o futuro da alimentação europeia em Bruxelas

A primeira reunião do Conselho Europeu para a Agricultura e a Alimentação (EBAF) ocorreu no início deste mês em Bruxelas, presidida pelo Comissário Europeu para a Agricultura e a Alimentação. Christophe Hansen.

"O Comissário Hansen salientou que a próxima 'O documento “Visão para a Agricultura e a Alimentação” deve focar-se em áreas prioritárias: garantir uma forte renovação geracional, tornar o setor agrícola novamente atrativo e reduzir a dependência de insumos externos, incluindo a dependência da UE da Rússia para fertilizantes, dada a atual situação geopolítica”, disse Marta Messa, secretária-geral do Slow Food, que é um dos membros da EBAF. Olive Oil Times.

A EBAF, um órgão consultivo com 30 membros de toda a cadeia agroalimentar e da sociedade civil, foi criada em dezembro de 2024 como parte do Diálogo Estratégico sobre o Futuro da Agricultura da UE. O objetivo é melhorar o acesso a alimentos seguros, acessíveis e nutritivos para todos e lidar com o crescente descontentamento entre os agricultores da UE.

A reunião acontece num contexto de baixa adesão à Dieta mediterrânea, que os proponentes argumentam ser causado por políticas predominantes e sistemas globais de produção de alimentos insustentáveis.

Os seus apoiantes consideram a dieta mediterrânica como um ponto final lógico para muitos países que estão a empreender o que é conhecido como Grande Transformação Alimentar, Isto é, "a gama sem precedentes de ações tomadas por todos os setores do sistema alimentar em todos os níveis que visam normalizar dietas saudáveis ​​a partir de sistemas alimentares sustentáveis.”

Em 2024, a Comissão Económica do Sistema Alimentar independente publicou uma relatório de política expressando a urgência da transformação.

O relatório detalha caminhos viáveis ​​para lidar com emergências climáticas, naturais e de saúde globais por meio de um sistema alimentar ambientalmente sustentável e que melhore a saúde. Ele destaca os enormes benefícios econômicos que essa mudança nos padrões de produção e consumo pode oferecer.

Os sistemas agroalimentares e a sua reformulação no sentido de sistemas alimentares sustentáveis, resilientes e inclusivos estão no cerne da Estratégia do Prado ao Prato da União Europeia, um elemento-chave da Acordo Verde Europeu.

No entanto, Messa disse que as políticas europeias, como a Política Agrícola Comum (PAC), que expirará no final de 2027, deve ser revisado para promover um sistema alimentar mais sustentável.

"O trabalho está começando na revisão da PAC e, espera-se, irá na direção de apoiar a transição agroecológica”, disse ela.

Atualmente, "Os eco-esquemas são uma forma de promover práticas positivas, de trabalhar para reconhecer a necessidade de proteger e fomentar a agrobiodiversidade, que é frequentemente esquecida nas políticas europeias”, acrescentou Messa.

Ela disse que Hansen foi encarregado de planejar uma nova PAC para levar em conta a possibilidade de adesão da Ucrânia à UE

"Nesse cenário, os atuais pagamentos baseados em áreas da PAC não seriam mais viáveis”, disse ela. "Mas, acima de tudo, a PAC precisa de ser revista para garantir a sustentabilidade da agricultura na Europa ao longo do tempo.”

Slow Food é um movimento alimentar global que envolve agricultores, pescadores, cozinheiros, artesãos da culinária, educadores, jovens, cidadãos e todos aqueles que acreditam em alimentos bons, limpos e justos para todos.

"A chave é envolver todas as partes interessadas do sistema alimentar na transição para a agroecologia, aplicando uma abordagem holística” e "a abordagem agroecológica como elemento principal para a ''Visão para a Agricultura e Alimentação' teria consequências importantes nos níveis de produção, distribuição e consumo”, disse Messa.

Os princípios da agroecologia estão sendo aplicados por muitos produtores e promovidos por muitas organizações e acadêmicos.

Em 2024, a rever de mais de 13,000 publicações produziu insights valiosos sobre as evidências científicas associadas às práticas agroecológicas e seu desempenho socioeconômico.

"Agroecologia é o que precisamos para alcançar uma mudança nos sistemas alimentares”, disse Messa. Além disso, "um reequilíbrio da produção afetaria também o reequilíbrio das dietas, uma abordagem que garantiria a sustentabilidade dos sistemas alimentares agora e no futuro.”

No que diz respeito ao azeite, "o foco deve ser colocado na produção de azeite agroecológico em sistemas alimentares agroecológicos que sejam ambientalmente também sustentáveis”, acrescentou, tendo também em conta "a influência da crise climática e seu impacto na produção de azeite e de muitas outras culturas”.

Com efeito, "evidências científicas na base da necessidade de reequilibrar a produção (entre animal e vegetal) e o consumo também foram discutidas durante o diálogo estratégico”, observou Messa.

Ela destacou que as práticas agroecológicas poderiam ser implementadas a nível local e regional para salvaguardar a produção sustentável de azeite e evitar ou reduzir a vulnerabilidade da cultura a pragas e doenças, como Xylella fastidiosa.

Até agora, Azeite de oliva da Slow Food Os projetos agrícolas estão concentrados em três países: Itália, Espanha e Turquia.

"Lançamos a iniciativa Fazendas Slow Food, enraizada em princípios agroecológicos, para elevar e apoiar os agricultores que estão se engajando na transição agroecológica para que eles tenham a oportunidade de promover e vender seus produtos por meio da rede Slow Food existente”, disse Messa, "Desenvolver a rede Slow Food Farms é nossa prioridade atual, para apoiar todos aqueles envolvidos na transição agroecológica.”

O Slow Food já desenvolveu coalizões bem-sucedidas Slow Coffee e Slow Wine, redes colaborativas para incentivar práticas agrícolas agroecológicas sustentáveis ​​nas cadeias internacionais de café e vinho.

Messa disse que desenvolver uma coalizão de azeite seria uma "“maravilhoso” acréscimo à causa do Slow Food.

"Estabelecer parcerias com atores que compartilham uma visão comum seria, no entanto, um pré-requisito”, disse ela, destacando o valor e a viabilidade da agência coletiva criativa.

Pesquisadores argumentam que, apesar da resistência à mudança, o sistema agroalimentar precisa ser reconfigurado para fazer a transição para um sistema pós-crescimento sustentável e resiliente.

Encontrar um ponto em comum entre os diferentes atores ao abordar questões complexas e fundamentais como parte do processo de tomada de decisões que moldarão as futuras direções da política agrícola da UE também significará manter em mente a promoção de padrões alimentares saudáveis ​​e acessíveis como uma expressão da identidade cultural local.

A EBAF pode oferecer uma oportunidade única para fazer exatamente isso.