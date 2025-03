Variedade rara une a Bósnia e Herzegovina no olival da esperança

A olivicultura na Herzegovina, região sul da Bósnia e Herzegovina, é desenvolvendo aos trancos e barrancos e limites.

Há cerca de dez anos, havia apenas 80 oliveiras e hoje são cultivadas 116,000 oliveiras em 520 hectares.

Novas plantações continuam a ser estabelecidas, incluindo uma incomum no Convento das Irmãs Franciscanas de Cristo Rei em Bijelo Polje, Potoci, ao norte de Mostar, a maior cidade da Herzegovina.

Foi um evento muito mais importante do que um simples plantio. Uma oportunidade de refletir sobre paz, conexão e amor, tudo o que nos une e nos torna iguais. - Dajana Dujmović, Convento das Irmãs Franciscanas de Cristo Rei

"“Este é o Olival da Esperança”, disse a freira Dajana Dujmović, diretora da empresa Paxa Dola (traduzido como Vale da Paz), que administra os olivais do mosteiro.

Juntamente com as 3,500 árvores Oblica, Istrian bjelica, Pendolino, Cipressino e Ascolana tenerra irrigadas por gotejamento, plantadas há 13 anos em cerca de 14 hectares, o mosteiro também acolhe o variedade rara de Leucocarpa, coloquialmente chamado de "azeitona branca.”

Participantes no plantio de " azeitonas brancas” na Oliveira da Esperança

"Seus frutos parecem pérolas, e seu azeite tem sido usado para a ordenação de padres desde os tempos antigos”, disse Dujmović. "A coroa prateada e os frutos brancos tornaram-se um sinal de pureza, renovação e indestrutibilidade do bem.”

A ideia de construir o Olive Grove of Hope a partir desta variedade surgiu espontaneamente. Durante uma viagem de estudo à Itália, organizada pela Associação de Olivicultores e Produtores de Óleo da Herzegovina (HUUM), surgiu uma conversa espontânea sobre a raridade das mudas de azeitona branca, também conhecidas como Leucolea.

O HUUM, que reúne membros de três grupos étnicos — croatas, sérvios e bósnios — e três religiões — catolicismo, ortodoxia e islamismo — facilitou o intercâmbio entre os participantes, que observaram o quão difícil é obter essas mudas.

Essa percepção desencadeou uma reação inesperada: todos expressaram o desejo de adquirir pelo menos uma muda.

No entanto, essa história foi ainda mais especial porque os participantes da viagem eram pessoas de três religiões diferentes que se juntaram ao projeto sem hesitar, conectando-se por um desejo comum de contribuir para criar algo valioso e duradouro.

A religião desempenhou um papel significativo no sangrento Guerra da Bósnia, que viu bósnios de maioria muçulmana e croatas bósnios de maioria católica lutarem contra sérvios bósnios ortodoxos para manter a independência da Bósnia e Herzegovina da Iugoslávia de 1992 a 1995.

O conflito incluiu o Genocídio de Srebrenica, onde as forças sérvias da Bósnia assassinaram sistematicamente 8,000 homens e meninos bósnios e forçaram outros 20,000 a abandonar suas casas.

A memória do evento ficou gravada na consciência nacional, e a tensão entre os vários grupos étnicos e religiosos nunca diminuiu completamente.

Para promover a unidade nacional, o grupo HUUM adquiriu 33 mudas de Leucolea, correspondendo à idade de Jesus Cristo na crucificação. A busca pelas primeiras 15 árvores terminou com sucesso na viagem para a Itália. Mas a história não parou por aí.

O conhecido agrônomo e produtor de azeitonas Božo Mustapić, de Neum, assumiu o desafio de encontrar doadores para as 18 árvores restantes.

"Não importa quantas árvores precisem ser compradas, encontrarei pessoas que as queiram”, disse Mustapić.

De fato, mais pessoas se envolveram na compra, e muitas dividiram os custos para poderem participar.

"Mas não se tratava apenas de dinheiro aqui – o mais importante era a união, o encontro e a conexão por meio de uma causa nobre”, disse Dujmović.

Desde o início, ele disse que estava claro que esse projeto ia além do plantio de oliveiras. Todos que decidiram participar assumiram a obrigação de financiar a compra das oliveiras brancas e plantá-las.

O plantio ocorreu no dia 21 de fevereirost, e a resposta superou as expectativas.

Além de freiras, padres e produtores de azeitonas da Herzegovina, diplomatas, embaixadores estrangeiros e políticos participaram do evento incomum, incluindo o presidente e o ministro da Agricultura do país, que plantaram uma árvore.

Ministro da Agricultura Kemal Hrnjić

"A oliveira não é apenas uma cultura agrícola, mas um símbolo de esperança e resistência. Plantar uma oliveira significa investir no futuro”, disse o Ministro da Agricultura, Gestão de Água e Silvicultura Kemal Hrnjić. "Este olival deve ser uma testemunha da esperança de que podemos construir um futuro melhor.”

"Espero que este projeto inspire outros a se dedicarem à agricultura e ao cultivo de azeitonas”, acrescentou a presidente Lidija Bradara.

Lidija Bradara, Presidente da Federação da Bósnia e Herzegovina

Miljan Grgić-Porfirije, vice-presidente do HUUM e hieromonge (título na Igreja Ortodoxa semelhante ao de monge e padre) no Mosteiro Tvrdoš, perto de Trebinje, uma cidade cerca de 30 quilômetros ao norte da cidade croata de Dubrovnik, também plantou sua oliveira.

O mosteiro é conhecido pelos seus vinhos de alta qualidade e vinhos premiados azeite virgem extra. "Este ano, pela primeira vez, também participaremos do NYIOOC World Olive Oil Competition”, disse Grgić-Porfirije.

Ele disse que Tvrdoš é um dos mosteiros mais visitados da Igreja Ortodoxa Sérvia, com 350,000 visitantes de diferentes religiões e nacionalidades passando por ele anualmente. "Ela reúne pessoas do mundo inteiro por meio da espiritualidade e da hospitalidade”, disse ele.

Ramiz Zajmović, membro do conselho da HUUM e diretor da empresa de agricultura orgânica AgorHerc, também plantou uma muda de Leucocarpa.

A empresa cultivava 15,000 oliveiras, rosas selvagens, figueiras e lavanda em 140 hectares em uma colina acima da cidade de Gabela.

"Tudo é orgânico e holístico, e por isso somos os únicos na Bósnia e Herzegovina a ter o certificado Demeter”, disse Zajmović, um muçulmano.

Sob o slogan "Unity in Diversity”, todos os participantes plantaram 33 mudas de Leucocarpa. Frei Svetozar Kraljević abençoou o olival recém-criado e todos os reunidos.

A muda de Leucocarpa foi plantada por Porfírio do mosteiro ortodoxo de Tvrdoš

"Foi um evento muito mais importante do que um simples plantio”, disse Dujmović. "Uma oportunidade para refletir sobre paz, conexão e amor, tudo o que nos une e nos torna iguais.”

Ela está convencida de que o Olival da Esperança se tornará um lugar de encontro, oração, reflexão e esperança, onde todos poderão encontrar o seu "estação” e "oliveira da esperança.”

"Este nosso olival não é apenas um empreendimento econômico comum, mas um símbolo da presença e do amor de Deus”, disse Dujmović.

Inúmeros visitantes também se sentem assim. As irmãs organizam um dia de colheita de azeitonas com voluntários e visitantes todos os anos.

As azeitonas são então moídas na marca de azeite de oliva dedicada ao convento, Paxa Monastery. O rótulo, que é reconhecível, retrata a silhueta de uma freira e uma oliveira.

A cor branca do rótulo simboliza pureza e paz, enquanto as cores douradas refletem o divino, criando harmonia que reflete união e conexão coletiva.

"O sinal de Alfa e Ômega (o começo e o fim) direciona nossos corações para a realidade de onde viemos e para onde estamos retornando”, disse Dujmović.

A colheita anterior de azeitonas foi de aproximadamente 33,000 toneladas métricas, cerca de 50% abaixo das expectativas iniciais devido aos danos significativos causados ​​pelo granizo em maio.

O rendimento médio do petrazeite também foi ligeiramente menor do que nos anos anteriores, chegando a cerca de 10%, abaixo da faixa típica de 12 a 15%.

Como este é o olival mais ao norte, acima do qual normalmente há neve na colina Velež durante o inverno e o início da primavera, a vegetação e o amadurecimento dos frutos são tardios em comparação com as regiões do sul do país. Essa diferença foi ainda mais pronunciada na temporada passada.

No entanto, como de costume, as freiras realizaram a colheita a partir de 10 de outubroth para 20th e produziu azeite de oliva de alta qualidade com mais de 250 miligramas de polifenóis por litro. Isso significa que o azeite atende à UE Regulamento 432 / 2012 sobre alegações medicinais de azeites de oliva.

Dada a sua produção de azeite de oliva estabelecida e os preços crescentes cobrados pelo moleiro habitual, o convento planeja comprar um lagar de azeitonas no final deste ano ou em 2026 e plantar mais oliveiras.

Freiras franciscanas plantam a Oliveira da Esperança

Dujmović acrescentou que eles também abrirão uma sala de degustação e uma loja no final do ano em um dos antigos edifícios do convento, reformado em 2024.

Os planos também incluem a abertura de um museu, galeria e acomodações para hóspedes no complexo, desenvolvendo ainda mais o convento oleoturismo operações e promoção da tradição local de cultivo de oliveiras.

No entanto, a unidade nacional num país que ainda se recupera da Guerra da Bósnia continua a ser o principal objectivo do Olive Grove of Hope, que reúne cristãos e muçulmanos. "melhor que os Acordos de Dayton”, o acordo de 1995 que pôs fim ao conflito.