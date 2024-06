Preços recordes do azeite impulsionam a inflação alimentar na Grécia

De acordo com um estudo do Banco Nacional da Grécia sobre a inflação e os desafios económicos de curto prazo, o azeite, por si só, é responsável por quase metade da inflação alimentar do país.

A inflação alimentar é a taxa de aumento dos preços dos alimentos, geralmente medida pelo Índice de Preços no Consumidor (IPC), que calcula as variações mensais dos preços no consumidor com base num cabaz representativo de bens.

O estudo afirma que a inflação alimentar está a abrandar na Grécia, mas permanece elevada, atingindo 5.4 por cento em Abril, em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Isto deve-se ao impacto descomunal do azeite no IPC e ao tempo adverso que impactou fortemente as colheitas no centro da Grécia em Setembro passado.

Veja também: Agricultores na Grécia testemunham os impactos das mudanças climáticas após colheitas historicamente baixas

Em comparação, a inflação anual dos alimentos nos restantes países da zona euro situou-se em 2.2% em Abril de 2024.

No entanto, se o peso do azeite no IPC grego fosse ignorado, a inflação alimentar no país totalizaria 2.6 por cento, observou o estudo.

"O preço médio do azeite aumentou 29.4 por cento ao ano em 2023 e 63.7 por cento em abril de 2024, acrescentando 0.5 pontos percentuais à inflação global e representando quase 50 por cento do aumento da inflação alimentar total no mesmo período”, disse o banco. escreveram analistas.

De acordo com a prática padrão, o azeite é responsável por 0.9 por cento dos aumentos dos preços dos alimentos na Grécia devido à sua elevada penetração nas famílias gregas, em comparação com 0.2 por cento no resto dos países da zona euro.

Alguns analistas de mercado argumentaram, no entanto, que o peso real do azeite no índice de preços grego é inferior ao oficialmente aceite, tendo em conta a mudança no comportamento do consumidor causada pela preços recordes de azeite nas prateleiras dos supermercados.

Em confirmação, especialistas do setor afirmaram que os consumidores na Grécia começaram a optar por azeites vegetais em vez de azeite como principal azeite de cozinha devido aos preços recordes.

"Os consumidores gregos reduziram o consumo de azeite em até 40 por cento devido aos altos preços e recorreram a outros azeites, como o azeite de sementes ”, disse Manolis Giannoulis, chefe da EDOE, a associação nacional interprofissional de azeite.

"Ainda temos um longo caminho a percorrer antes que as coisas voltem ao normal”, acrescentou.

A Grécia está historicamente classificada entre os principais países do mundo nações consumidoras de azeite, com um consumo anual per capita de cerca de 12 litros.

Entretanto, o governo grego e a oposição parlamentar também discutiram sobre o efeito dos preços do azeite na inflação dos alimentos.

Tanto o partido no poder, de centro-direita, Nova Democracia, como a oposição de esquerda Syriza apontaram para números imprecisos – o azeite sendo responsável por um aumento de 22 por cento e 4.27 por cento nos preços dos alimentos, respectivamente – que estão muito longe dos 50 por cento registados. , acusando-se mutuamente de desinformar o público numa altura em que os gregos enfrentam o aumento dos custos dos alimentos no país.