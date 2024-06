Relatório revela número crescente de produtores de azeitona no norte da Itália

O Instituto Italiano de Serviços para o Mercado Agrícola e Alimentar (Ismea) publicou o seu relatório anual sobre a indústria do azeite, revelando um aumento do número de empresas de azeite no norte da Itália e um crescimento constante da produção biológica a nível nacional.

De 2010 a 2020, o maior aumento (202 por cento) de empresas de azeite foi registado no Piemonte, onde o número de empresas triplicou de 641 para 1,939.

Tornou-se claro que, devido às alterações climáticas, a produção está a aumentar no norte a médio e longo prazo, apesar de a maior parte da produção italiana ainda provir de outras áreas do país. - Tiziana Sarnari, analista de mercado, Ismea

Seguiu-se a Lombardia, onde o número mais que duplicou (132 por cento) de 1,939 para 4.506. Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Emilia-Romagna registaram aumentos de 61 por cento, 51 por cento, 25 por cento e 12 por cento, respectivamente.

Durante esse período, no entanto, o número de empresas de azeite nas regiões centro e sul diminuiu 31 por cento, ascendendo a 619,378 em 2020, quando o Instituto Nacional Italiano de Estatística (ISTAT) realizou o último censo agrícola.

Por outro lado, a superfície dedicada ao cultivo da oliveira em Itália não mudou significativamente nos últimos anos, ascendendo a 1,135,837 hectares em 2023. Ainda assim, as regiões do Piemonte, Ligúria, Sicília e Veneto registaram os maiores aumentos, nomeadamente 16 por cento, 13 por cento, 10 por cento e 7 por cento, respectivamente.

"Não é uma grande mudança, mas há algumas mudanças que nos permitem pensar que a olivicultura pode encontrar novos espaços de desenvolvimento também nas regiões do Norte”, acrescentou.

O relatório afirma ainda que a área dedicada à olivicultura com certificação biológica em Itália está a aumentar.

Um crescimento significativo ocorreu de 2013 a 2018, e depois uma expansão mais lenta, mas constante, levou a superfície de oliveira orgânica do país para 272,000 hectares em 2022. A Puglia é responsável por 30 por cento deste número, seguida de perto pela Calábria (28 por cento), Sicília (15 por cento) , Toscana (oito por cento), Lácio e Campânia (quatro por cento).

A área biológica representa 24 por cento da superfície total do país dedicada à produção de azeite, enquanto a área com certificação biológica azeite virgem extra representam 15 por cento da produção total de azeite do país.

A maior parte da produção com certificação orgânica vem das regiões sul. Em particular, entre 2019 e 2022, em média, a Apúlia foi responsável por quase metade (46 por cento) dos azeites virgens extra biológicos italianos, seguida pela Calábria (30 por cento) e pela Sicília (12 por cento).

Percentagens menores vieram da Toscana (quatro por cento) e do Lácio (dois por cento), seguidas pela Campânia e pelas outras regiões centro e sul (um por cento cada).

"O sul continua a ser a zona com maior produção de azeite virgem extra biológico, tanto porque é responsável pela maior parte da produção nacional de azeite, como também por razões climáticas ”, disse Sarnari.

"Em geral, estamos a assistir a uma maior atenção dos agricultores no sentido de uma gestão agronómica mais sustentável e de uma maior conscientização sobre esse aspecto entre os consumidores”, acrescentou.