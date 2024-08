Pesquisadores identificam 30 novas variedades de azeitona em Aragão

Um grupo de investigação interdisciplinar em Aragão identificou 30 novas variedades de azeitona entre as árvores centenárias da comunidade autónoma.

Os cinco grupos participantes no projeto, coordenado por Olivos de Aragón, identificaram 96 variedades no oeste da comunidade autónoma, que inclui a região da Denominação de Origem Protegida do Baixo Aragón.

(biodiversidade olivícola) está a perder-se. Somos obrigados a estudar novas variedades e a preservá-las porque, no futuro, poderão ser-nos muito úteis. - Joaquín Lorenzo, coordenador do projeto, Olivos de Aragón

Os investigadores compararam então marcadores de ADN e caracterizações morfológicas com mais de 1,200 variedades no Instituto de Investigação e Formação Agrícola e Pesqueira (Ifapa). Banco Mundial de Germoplasma de Azeitonas em Córdoba.

Com base nestas comparações, os investigadores identificaram 30 variedades de azeitona que não correspondiam ao material genético do banco.

"Participamos do projeto porque a área do Bajo Aragão DOP foi o menos estudado para saber quais variedades locais poderiam ser encontradas”, disse Joaquín Lorenzo, coordenador do projeto.

O governo regional de Aragão estipula que azeite virgem extra deve ser feito "exclusivamente a partir das azeitonas Empeltre, Arbequina e Royal, das quais a Empeltre representa uma proporção mínima de 80 por cento” para receber a DOP Bajo Aragón.

"Aqui, a maior parte dos olivais são Empeltre”, disse Lorenzo. "Portanto, investigar estes olivais isolados ou pequenos nunca foi uma preocupação.”

Segundo Lorenzo, cerca de 95 por cento dos olivais da região são constituídos por oliveiras Empeltre. Estas árvores passaram a dominar a paisagem após uma forte geada em 1956, que danificou muitas oliveiras endémicas e mais antigas.

Embora já existissem evidências anedóticas de variedades únicas de azeitona entre os produtores locais, até agora não foi realizado um esforço científico para catalogar todas as variedades de azeitona.

"Agora que sabemos que são variedades diferentes, poderemos pesquisá-las mais a fundo”, disse Lorenzo.

Juntamente com organizações de investigação, Viveros Mariano Soria, um viveiro, e Aceites Lis, um moinho, juntaram-se ao projecto para ajudar a enxertar as novas variedades de oliveiras e a produzir azeite virgem extra a partir de árvores existentes das variedades recentemente identificadas que produzem azeitonas em cada época. .

"Devemos terminar de caracterizá-los reproduzindo-os todos em um viveiro”, disse Lorenzo. "Teremos também de determinar se as qualidades são adequadas para azeitonas de mesa ou se as características organolépticas e químicas são adequadas para o azeite.

"Com tudo isto, a ideia é que as melhores variedades tenham uma coleção permanente na quinta que o governo de Aragão tem em El Cañizo”, acrescentou.

As variedades selecionadas serão monitoradas para verificar se resistem doenças, seca, geada ou temperaturas altas.

Lorenzo enfatizou que este é um projeto de longo prazo. Ainda assim, acrescentou que a Aceites Lis já produziu azeite virgem extra a partir de variedades de azeitona recentemente identificadas e submeteu-os a um laboratório local e a um painel de degustação para análises físico-químicas e organolépticas.

A Aceites Lis não respondeu a um pedido de comentário sobre o comportamento das novas variedades de azeitona quando moídas ou sobre as características do azeite resultante.

Embora algumas das variedades recentemente descobertas possam ser cultivadas para fins comerciais, Lorenzo disse que preservar e estudar todas as variedades recentemente descobertas é essencial para o futuro do sector do azeite.

"A maioria dos novos olivais são plantados de forma intensiva para permitir uma colheita mecanizada, sendo preferidas variedades mais produtivas ”, disse Lorenzo. "Portanto, a diversidade está sendo perdida. Temos a obrigação de estudar novas variedades e preservá-las porque, no futuro, poderão ser-nos muito úteis.”