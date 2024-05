Pesquisadores transformam resíduos de olivais em bioplástico

Investigadores da Universidade de Jaén e da Fundação Andaltec fabricaram plástico adequado para embalagens alimentares e utilizações industriais a partir de resíduos de poda de olivais.

Os pesquisadores refinaram a biomassa obtida das folhas e ramos da oliveira em biopolímeros que resistem a temperaturas de até 300 ºC ou 400 ºC, dependendo do tipo de tratamento.

Como resultado de sua alta resistência ao calor, os cientistas afirmaram que os biopoímeros são excelentes candidatos para uso como biofilme em aplicações de embalagens de alimentos.

O composto de interesse em qualquer tipo de fabricação de bioplástico é a celulose da lignocelulose, que também é composta por hemicelulose e lignina. A biomassa da oliveira contém entre 30 e 40 por cento de celulose.

“O apelo [da lignocelulose] como fonte sustentável de biomateriais é amplamente atribuído a diferentes fatores, como [seu] baixo custo, ampla disponibilidade e composição química”, escreveram os pesquisadores no estudo publicado na revista científica Biofuels, Bioproducts and Biorefining.

Durante a investigação, os pesquisadores refinaram as fibras de biomassa em polpa de celulose e depois transformaram-na quimicamente em acetato de celulose. "A produção de acetato de celulose utilizando esta abordagem apresenta algumas vantagens sob diferentes perspectivas”, escreveram.

Os investigadores argumentaram que a transformação dos resíduos do olival em bioplástico proporciona benefícios económicos superiores aos agricultores do que a utilização dos resíduos para compostagem, geração de energia ou cobertura do solo.

"A vantagem económica é que constitui uma nova forma de revalorizar a biomassa da poda da oliveira que permite obter polímeros de elevado valor acrescentado e muito procurados no mercado”, escrevem os investigadores.

Segundo María Dolores La Rubia, coautora do estudo e investigadora do departamento de engenharia química, ambiental e de materiais da Universidade de Jaén, os resíduos dos olivais também seriam uma alternativa mais barata para os fabricantes de plástico. Os plásticos sintéticos são feitos a partir do refino de petrazeite bruto, gás natural ou carvão.

"O olival andaluz poderá assim tornar-se o principal fornecedor de matérias-primas para o fabrico de bioplásticos em Espanha”, afirmou.

Além disso, os investigadores argumentaram que a nova aplicação do subproduto da olivicultura poderia reduzir o seu impacto ambiental. Segundo algumas estimativas, as explorações agrícolas de alta e super-densidade em Espanha produzem anualmente 30 toneladas de biomassa de poda de oliveiras por hectare.

"Tradicionalmente, esse resíduo é utilizado no local como corretivo do solo ou, na maioria dos casos, é incinerado, aumentando significativamente a pegada de carbono da indústria do azeite ”, escreveram os pesquisadores.

Acrescentaram que novas pesquisas sobre a utilização da biomassa da poda da oliveira como ingrediente do plástico poderiam ajudar a criar novas oportunidades de negócios na Andaluzia.

"Existem vantagens sociais, dado que tem um forte potencial para gerar novos modelos de negócio, baseados nos princípios da economia circular, em zonas agrícolas do sul de Espanha onde se concentra o cultivo do olival e que estão, em muitos casos, em elevado risco de despovoamento”, acrescentaram.