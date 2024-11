Os consumidores romenos verão em breve pontuação Nutri rótulos nutricionais frontais (FOPL) em alimentos embalados vendidos por varejistas em todo o país.

As autoridades romenas realizaram uma consulta pública para ajustar os regulamentos para a introdução do Nutri-Score, declarando que a adoção do FOPL ajudará a Romênia a se alinhar às recomendações da Comissão Europeia.

Nutri-Score é um FOPL estilo semáforo que usa uma combinação de cinco cores e letras coordenadas para avaliar a saúde de um alimento embalado com base em seu teor de gordura, açúcar, sal e calorias por porção de 100 gramas ou mililitros. o "Verde A” indica a opção mais saudável e "Red E” denota o menos saudável.

Agora sobre o atualizações recentes de acordo com o algoritmo Nutri-Score, todos os azeites de oliva agora são classificados como "Verde-claro B” em vez de "Amarelo C. ”

A decisão do governo romeno segue-se a uma proibição temporária imposta pela autoridade local de proteção ao consumidor no ano passado.

Essa nova abordagem permitirá que os produtores coloquem voluntariamente o logotipo Nutri-Score em seus produtos. No entanto, os varejistas são obrigados a exibir alimentos com o selo Nutri-Score separadamente de outros produtos.

Um código QR deve acompanhar o logotipo para dar aos consumidores informações nutricionais mais detalhadas sobre o produto. Não incluir o logotipo onde necessário resultará em multas significativas.

Além disso, o selo Nutri-Score não será aplicado a alimentos com Denominação de Origem Protegida (PDO) ou Indicação geográfica protegida (PGI) certificações.

DOP e IGP Produtos com certificação de Denominação de Origem Protegida (DOP) ou Indicação Geográfica Protegida (IGP) são itens agrícolas ou alimentícios cujas qualidades, reputação e características estão intimamente ligadas à sua origem geográfica. Produtos DOP geralmente são focados em uma sub-região, enquanto produtos IGP cobrem áreas maiores. Essas designações garantem que produtos, como azeites de oliva extravirgens, sejam produzidos usando métodos tradicionais e sigam padrões de qualidade rigorosos.

Mais especificamente, o decreto assinado pelo Primeiro-Ministro romeno Marcel Ciolacu declarou que "as disposições desta decisão não se aplicam a produtos tradicionais romenos, produtos de origem local ou produtos com indicações geográficas protegidas, denominações de origem ou especialidades tradicionais garantidas.”

De acordo com documentos governamentais, muitos consumidores não têm conhecimento para interpretar corretamente as informações nutricionais.

"Estudos mostraram que os rótulos Nutri-Score podem influenciar o comportamento de compra, levando a escolhas mais saudáveis ​​e um impacto positivo de longo prazo na saúde pública”, observaram autoridades governamentais nos documentos de consulta pública.

O governo também destacou o potencial da adoção do Nutri-Score para abordar questões como obesidade, diabetes e doença cardiovascular.

Segundo o governo, os produtores de alimentos serão encorajados a melhorar os perfis nutricionais de seus produtos para obter melhores classificações Nutri-Score.

As novas regras entrarão em vigor 60 dias após a publicação no diário legislativo oficial.

Atualmente, o Nutri-Score é usado na França, Bélgica, Alemanha, Luxemburgo, Espanha e Holanda. A Suíça também adotou o logotipo, que se originou na França.

No entanto, o FOPL é bastante controverso. Vários países fizeram uma esforço concertado para impedir sua adoção generalizada na União Europeia, e alguns dos primeiros adeptos mudaram de rumo.

A multinacional francesa de alimentos Danone anunciou recentemente que removeria o rótulo Nutri-Score de muitos de seus produtos.

De acordo com a Danone, a última revisão do algoritmo Nutri-Score penaliza injustamente seus produtos lácteos e vegetais bebíveis.

Durante o seu último mandato, a Comissão Europeia sugeriu que o Nutri-Score poderia ser escolhido como um FOPL a nível europeu. No entanto, um intenso debate levou Bruxelas a temporárioe pausar o processo.

Os observadores notaram que a perspectiva pode mudar com a nova comissão, que inicia oficialmente seu mandato em 1º de dezembro.st.

Christophe Hansen, o novo Comissário Europeu para a Agricultura e Alimentação, deverá revelar o novo regulamento da UE estratégia agrícola em breve. Alguns antecipam que o plano incluirá uma proposta para um FOPL em toda a UE.