Setor de Azeite da UE Ansioso por Detalhes do Novo Plano de Promoção Escolar

Um plano para promover o azeite e as azeitonas de mesa nas escolas da UE está entre os assuntos que provavelmente serão discutidos na próxima reunião do Grupo Consultivo da Comissão Europeia sobre Azeitonas e Produtos Derivados.

A ser realizada em Bruxelas em novembro do 13, também é provável que a reunião inclua informações da Comissão sobre seu plano de endurecer as regras do rótulo de azeite e suas negociações de livre comércio com os Estados Unidos.

O presidente do grupo, Rafael Sánchez de Puerta Díaz, disse que a agenda ainda não foi finalizada, mas provavelmente também incluiria vários relatórios sobre o assunto. mercado de azeite e previsões atualizadas para a colheita atual.

Promover o azeite nas escolas da UE

Membros espanhóis do Parlamento Europeu pressionaram por uma nova política agrícola da UE para prever um programa de azeite escolar e azeitonas de mesa. Eles conseguiram ganhar uma provisão no Política Agrícola Comum (PAC) para 2014-2020 para um regime escolar voluntário com financiamento semelhante ao dos existentes promovendo o consumo de produtos lácteos e frutas e legumes.

Sánchez disse que o grupo consultivo buscou uma atualização da Comissão sobre o esquema, que provavelmente só começaria com o 2015.

Destino dos planos para exigir informações mais claras do rótulo

Sánchez disse que o grupo também pediu à Comissão para explicar seus planos prometidos mudanças para rotulagem de azeite leis.

Requisitos para informações mais claras no rótulo e para penalidades mais duras e mais verificações de rotulagem incorreta faziam parte de um projeto de regulamento da UE que foi retirado no último minuto em maio, em meio a polêmica sobre uma de suas outras disposições - um proibição de recipientes de azeite recarregáveis nas mesas do restaurante.

Sánchez disse que ninguém havia questionado o restante do projeto de regulamento e que o grupo queria saber se a Comissão planejava prosseguir com ele, embora sem a proibição de contêineres recarregáveis.

"Achamos que deveria ir em frente, mas até agora a Comissão não disse que haverá um novo regulamento ”, disse ele.

Relações comerciais UE - EUA

Sánchez disse que o grupo também aguarda uma instrução da Comissão sobre sua reação ao relatório sobre a concorrência no comércio global de azeite divulgado em setembro pela Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos (USITC).

O grupo queria saber o que a Comissão estava fazendo para acompanhar o relatório, que dizia "muitas coisas com as quais não concordamos. ”

Sánchez disse que o relatório sugeria - "de uma forma genérica, sem ser muito específica - aquele azeite europeu tinha problemas de qualidade. ”

Referiu-se em várias ocasiões a testes que não haviam sido aceitos pelo Conselho Oleícola Internacional como critérios de qualidade, DAGs (diacilgliceróis) e PPPs (pirofeofitinas), ele disse.

E também questionou o apoio à renda fornecido aos produtores de azeite pela UE quando a Organização Mundial do Comércio o aceitou como não distorcendo o mercado.

Sánchez disse que o Relatório USITC tinha sido preparado "por razões comerciais, "defender sua produção (dos EUA) da produção européia ”e "introduzir uma barreira comercial no mercado. ”

Como sua divulgação coincidiu com as atuais negociações de livre comércio entre os EUA e a UE, o grupo queria saber qual posição a Comissão estava tomando nas negociações em relação ao azeite, o que considerava as prováveis ​​repercussões do relatório da USITC e o que estava fazendo com eles, ele disse.

O relatório da USITC foi produzido a pedido do Comitê de Caminhos e Meios da Câmara dos EUA. As chamadas investigações §332 são frequentemente seguido por ações comerciais dos EUA, como limitar as importações.

Em novembro passado, o comissário de Comércio da UE, Karel De Gucht, disse que a Comissão estava monitorando o debate sobre uma possível Pedido de marketing dos EUA para o azeite, medida que, segundo ele, causaria atrasos e custos injustos se também fosse aplicada aos importadores.