Espanha e Itália pedem que restaurantes cumpram as leis sobre recipientes de azeite de oliva

O uso contínuo de recipientes recarregáveis ​​de azeite de oliva em restaurantes continua sendo uma questão urgente para o setor de azeite de oliva na Espanha e na Itália.

A prática persiste apesar de ter sido proibida em vários países da União Europeia há mais de uma década.

Esse problema constante levou a Organização Interprofissional do Azeite de Oliva da Espanha a lançar uma nova campanha voltada para restaurantes, consumidores e instituições.

Veja também: Acusação de fraude generalizada gera polêmica na Espanha

"Que qualidade um pacote anônimo me oferece? Qual é a data de validade? Quem é responsável em caso de problema de segurança alimentar? E, mais importante, como posso ter certeza de que ele contém azeite virgem extra e não uma blend de outras gorduras?,” escreveu Pedro Barato, presidente da Interprofessional, em um comunicado de imprensa.

A nova campanha, que vai até abril, seguirá o modelo de uma iniciativa anterior chamado “#Peeerdona”, amplamente promovido na televisão, nas redes sociais e em outras plataformas entre 2017 e 2018.

A renomada atriz espanhola Rossy de Palma estava entre as celebridades que participaram dos vídeos promocionais da campanha.

A iniciativa inclui novos anúncios, esforços de divulgação e uma série de reuniões entre o setor de azeite de oliva e os governos central e regionais.

Essas reuniões têm como objetivo coordenar uma nova rodada de inspeções e ações de fiscalização em todo o país.

"Não existe dúvida que implementação deste regulamento foi um passo significativo para frente. Pela primeira vez, os clientes de hospitalidade puderam ter certeza sobre o produto que estavam consumindo”, acrescentou Barato.

"Não podemos ter leis proibindo essa prática enquanto permitimos que aqueles que as ignoram continuem impunes. Exigimos que a lei seja mantida”, acrescentou.

Juan Antonio Tello, gerente dos Laboratórios Tello em Jaén, especializados em análise de azeite de oliva, observou que as multas pelo uso ilegal de recipientes recarregáveis ​​em restaurantes não conseguiram coibir a prática.

"Esta é uma prática generalizada. A embalagem anônima não oferece garantia de origem e, portanto, nenhuma garantia de segurança”, disse Tello Olive Oil Times.

"Esses fatores não apenas enganam os consumidores, mas também eliminam qualquer garantia quanto à qualidade e segurança do azeite de oliva que eles consomem”, acrescentou.

Alguns restaurantes argumentam que o custo adicional das garrafas lacradas é uma preocupação importante.

"A melhor solução é a educação do consumidor, ajudando-o a reconhecer a apresentação adequada e a apreciar o azeite de oliva extravirgem de alta qualidade”, disse Tello. "Sem essa conscientização e apreciação do que está sendo servido, o progresso será difícil.”

Tello sugeriu que as campanhas publicitárias sobre o azeite de oliva deveriam enfatizar os diferentes níveis de qualidade do azeite e suas propriedades culinárias e benefícios para a saúde.

"Também seria benéfico ter pontos de informação dedicados em restaurantes e bares participantes”, disse Tello.

Na Itália, produtores de azeite de oliva da Unaprol, em colaboração com a organização de agricultores Coldiretti, lançaram uma iniciativa no início da nova temporada de azeitonas no outono.

As duas organizações anunciou um novo decálogo para ajudar os consumidores a escolher azeites de oliva de qualidade e garantir que seus direitos sejam respeitados nos restaurantes.

"O recipiente recarregável é proibido em restaurantes. [Como clientes] exigimos que o azeite de oliva extravirgem seja servido em forma de garrafa, rotulado, protegido por uma tampa inviolável”, escreveram.

Além disso, em todo o país, diversas iniciativas visam agregar valor aos restaurantes que promovem legalmente azeites de oliva extravirgem de alta qualidade e mostram a diversidade do azeite de oliva extravirgem aos seus clientes.

"Desde que o regulamento entrou em vigor, o ICQRF tem realizado inspeções específicas em estabelecimentos de serviços de alimentação para garantir o cumprimento desta disposição”, disseram funcionários da Inspetoria Central Italiana de Proteção da Qualidade e Prevenção de Fraudes de Produtos Agroalimentares (ICQRF). Olive Oil Times.

A lei não se aplica a cozinhas de restaurantes na Espanha e na Itália. O uso de azeite de oliva ou azeite de oliva extravirgem está sujeito a regulamentações que regem a qualidade dos ingredientes usados ​​na preparação de alimentos.

Portugal, um dos maiores produtores de azeite da União Europeia, tem proibido recarregável garrafas de azeite de oliva desde 2005. De acordo com especialistas locais, essa mudança impactou positivamente a conscientização do consumidor sobre o azeite de oliva de qualidade.

A Grécia, outro grande produtor de azeite de oliva, introduziu novas regulamentações em 2013 e, desde então, passou por diversas atualizações. No entanto, a resposta à lei tomou um rumo diferente.

Como resultado dessas exigências, muitos restaurantes na Grécia azeite de oliva removido recipientes das mesas dos clientes.