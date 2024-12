Espanha aposta na comédia para impulsionar vendas de azeite

A maior organização profissional de azeite de oliva da Espanha uniu forças com o show de stand-up Mentes Peligrosas (Mentes Perigosas) em uma nova turnê nacional lançada em Madri este mês no WiZink Center, com capacidade para mais de 12,000 pessoas.

Apresentando alguns dos comediantes mais famosos do país, a turnê usará os temas de "Humor, Saúde e Sabor” para promover os azeites espanhóis no mercado nacional.

Azeites da Espanha é conhecida internacionalmente por suas campanhas promocionais de sucesso em mercados emergentes como Japão e Índia.

Sua divisão de língua inglesa, Olive Oils from Spain, organiza e participa regularmente de grandes eventos e conferências relacionadas ao azeite de oliva em cidades como Nova York e Chicago.

O estilo de vida saudável sempre foi um componente essencial da mensagem da organização, e ela é conhecida por seu envolvimento em eventos esportivos como a Corrida Internacional de Bicicletas da Andaluzia.

Celebridades espanholas também são frequentemente associadas às suas campanhas, sendo a lenda do tênis Rafa Nadal talvez seu embaixador de marca mais famoso.

Esta última campanha centra-se no mercado interno espanhol, que foi duramente atingido recentemente pela crise do custo de vida e o crescente preço dos azeites.

"A Espanha é o nosso primeiro consumidor no mundo e devemos ter um cuidado especial com ela”, disse o presidente da Aceites de Oliva de España, Pedro Barato. "Com a ajuda desses embaixadores de luxo, queremos atingir o número máximo de consumidores com uma mensagem positiva. Sabemos por experiência que o humor é uma alavanca magnífica para promoção.”

(Foto: Mentes Peligrosas)

"Não há nada como o humor para destacar a devoção dos espanhóis a uma comida sem a qual não poderíamos entender nosso país nem nossa gastronomia”, acrescentou. "Por isso, através da divisão Azeites de Espanha, recorremos frequentemente ao humor nas nossas campanhas informativas, começando pela Leo Harlem ele mesmo."

Famoso por suas apresentações de stand-up ao vivo e agora uma estrela em ascensão entre as gerações mais jovens devido aos seus milhões de vídeos no TikTok, Leo Harlem é um defensor declarado de azeite virgem extra.

Em uma entrevista de rádio em agosto deste ano, ele afirmou que "onde não há azeite de oliva, não há civilização”, um sentimento que repercutiu no público espanhol, que desde então viu o clipe nas plataformas de mídia social quase meio milhão de vezes.

Ele também é conhecido por pedir que o azeite de oliva extra virgem seja disponibilizado nacionalmente mediante receita médica, dizendo: "“A melhor coisa que temos aqui é a nossa saúde.”

Além de Leo Harlem, se apresentarão Silvia Abril, Luis Piedrahita, Ana Morgade, Álex Clavero, Eva Hache, Xosé A. Touriñán, David Cepo e Carolina Iglesias.

Aceites de Oliva de España espera que o amplo apelo intergeracional da trupe facilite a propagação de sua mensagem.

Os consumidores potenciais mais jovens do país estão entre aqueles que a organização mais deseja atingir, já que as tendências de saúde se propagam rapidamente por meio de mídias sociais como o TikTok.

À medida que os preços continuam a cair, a recuperação do terreno perdido no mercado interno é vista como um objectivo significativo para o sector do azeite espanhol, e espera-se que o estabelecimento de uma base entre jovens consumidores proporcionará resiliência a longo prazo.