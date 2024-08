Produtores espanhóis buscam crescente mercado indiano para azeitonas de mesa

Um novo relatório do Instituto Espanhol de Comércio Exterior (ICEX) identificou a Índia como um mercado promissor para os produtores de azeitona de mesa do país.

"O consumo de azeitona na Índia está aumentando, com uma taxa composta de crescimento anual de 4.2 por cento de 2024 a 2030”, escreveram funcionários do ICEX na introdução do relatório. "As azeitonas espanholas têm presença consolidada na Índia por serem as mais consumidas.”

Dados do Ministério da Indústria, Comércio e Turismo espanhol demonstram que o apetite da Índia pelas azeitonas de mesa espanholas cresceu significativamente.

Em 2005, a Índia importou 2,464 toneladas de azeitonas de mesa de Espanha, avaliadas em 400,000 euros. Em comparação, o país mais populoso do mundo importou 3,813 toneladas em 2022, avaliadas em 5.95 milhões de euros.

A Espanha é o principal fornecedor de azeitonas da Índia, detendo 33% da participação de mercado nas categorias de azeitonas preparadas e conservadas. Seguem-se Egipto, Marrocos, Turquia, Estados Unidos, Itália e Portugal.

De acordo com o relatório do ICEX, o aumento do consumo de azeitonas de mesa é impulsionado principalmente pelos jovens indianos. No entanto, a tarifa de 30 por cento sobre as importações de mesas espanholas impede um crescimento mais rápido.

O preço médio por quilograma de azeitonas verdes inteiras sem caroço na Índia é de 547.78 rúpias (6.10 euros), enquanto as azeitonas pretas custam 857.98 rúpias (9.56 euros), ligeiramente superior ao preço médio em Espanha.

As empresas indianas importam azeitonas a granel e distribuem-nas sob as suas marcas, muitas vezes enfatizando a sua origem espanhola. Distribuem as azeitonas nos setores da restauração e hotelaria e no retalho, com vendas crescentes em plataformas de comércio eletrónico.

Embora parte do cultivo da oliveira tenha começou a criar raízes no árido estado do Rajastão, no noroeste da Índia, a produção anual é relativamente baixa e é improvável que aumente significativamente em breve.

Dados da Vilcon, uma consultoria estratégica, indicam que a Índia possui atualmente 20,000 hectares de olivais e produz anualmente cerca de 700 toneladas de azeite e 400 toneladas de azeitonas de mesa.

Juntamente com as azeitonas de mesa, a Índia é um mercado emergente para os produtores espanhóis de azeite.

Segundo a Andalucía TRADE, existe um potencial de mercado significativo na Ásia. As vendas de exportação atingiram 31 milhões de euros nos primeiros quatro meses de 2023, representando 88 por cento do total das exportações de Espanha para o continente.

A Índia é hoje o quarto maior mercado asiático para as exportações de azeite da Andaluzia. A maior região produtora de azeite da Espanha é responsável pela maior parte da produção do país exportações de azeite para a Ásia.

Nos primeiros quatro meses de 2023, a Andaluzia exportou 117 milhões de euros de azeite, representando 70 por cento do total das exportações de Espanha, enquanto a Catalunha (a quarta maior região produtora de Espanha) seguiu com 18 por cento. Os relatórios indicam que as vendas de azeite na Índia ultrapassaram os 9.9 milhões de euros durante o mesmo período, marcando um aumento de 31 por cento.

A Índia também registou um crescimento significativo no consumo de alimentos saudáveis, impulsionado pela distribuição tradicional e pelo comércio online. Esta tendência é atribuída principalmente à rápida digitalização do país, que impulsionou o crescimento do comércio eletrónico.

Ainda assim, dados da Vilcon mostram que 80 por cento dos indianos compram azeite em hipermercados e supermercados, enquanto 12 por cento compram azeite online.

Sumedha Dasgupta, analista sênior da Economist Intelligence Unit, disse Olive Oil Times que a Índia é um local cada vez mais popular para uma série de empresas espanholas fazerem negócios.

"Dado o enorme mercado da Índia e a economia em rápida expansão, as empresas espanholas têm procurado fazer investimentos na Índia”, disse ele.

"Numerosas empresas espanholas estabeleceram-se [no mercado indiano] através de joint ventures, subsidiárias ou outras alianças estratégicas”, acrescentou Dasgupta. "Áreas como a biotecnologia, os produtos agroalimentares, os medicamentos e o turismo podem levar a um maior crescimento da sinergia entre as duas nações.”

O relatório ICEX concluiu que as chaves para o sucesso no mercado indiano incluem atender às preferências dos consumidores locais, construir relações sólidas com distribuidores e retalhistas e cumprir as regulamentações locais.

"As principais dificuldades que as empresas espanholas que procuram expandir-se para a Índia podem enfrentar incluem a compreensão das leis e costumes locais e o atendimento às diversas necessidades e gostos dos clientes e empresas indianas”, disse Dasgupta.

"Uma base de consumidores considerável e uma economia em rápida expansão fazem da Índia um lugar atraente para fazer negócios”, concluiu.