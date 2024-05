Setor espanhol de azeite trabalha para desenvolver exportações para a China

Os produtores de azeite em Espanha estão a trabalhar para desenvolver novos mercados internacionais, especialmente na China, uma vez que os preços historicamente elevados têm mudou hábitos de consumo na União Europeia.

"A China será um mercado estratégico para os produtos espanhóis”, afirmou Jaime Lillo, diretor-executivo do Conselho Oleícola Internacional (COI).

Este ano, foram plantadas mais árvores em Gansu, mas o mercado não está interessado porque quer o azeite da UE. -Jane Gong, produtora

Ele acrescentou que o crescimento da China "a procura de azeite tem muito a ver com o aumento dos salários da população chinesa e com o número crescente de pessoas interessadas numa alimentação saudável e que podem comprar um azeite que é mais caro do que os azeites alternativos.

De acordo com uma Denunciar da Knight Frank, uma consultoria imobiliária, espera-se que a população ultra-rica da China aumente 47% até 2028.

"Este crescimento reflecte a crescente classe média da China, os avanços na tecnologia e a expansão de indústrias que criam nova riqueza significativa”, observou o relatório.

Os produtores e exportadores espanhóis há muito identificado A crescente classe média da China como um mercado de alto potencial.

De acordo com dados do COI, o consumo de azeite chinês aumentou de 12,000 toneladas na safra 2008/09 para 42,500 toneladas em 2022/23. Durante o mesmo período, os dados do comércio espanhol mostram que os produtos virgens e azeite virgem extra as exportações para a China aumentaram de 3,638 toneladas para 27,172 toneladas

A Daxue Consulting, especializada em tendências de consumo na China, atribuiu aumentando o consumo para que mais membros da classe média chinesa viajassem para o Mediterrâneo e desenvolvessem o gosto pelo azeite.

Na verdade, a Associação Interprofissional do Azeite Espanhol, um grupo comercial, tem procurado capitalizar o apetite crescente, organizando recentemente dois eventos em Pequim.

A primeira foi dirigida aos meios de comunicação e influenciadores e incluiu a degustação de vários azeites virgens extra espanhóis, uma demonstração de culinária e uma palestra sobre os azeites. benefícios para a saúde.

O interprofissional também realizou um evento de degustação para distribuidores e importadores em Pequim, pretendendo estabelecer um relacionamento próximo com os promotores varejistas do país.

No entanto, Antonio Carrasco, gerente geral da Goya na Espanha, alertou que os exportadores devem compreender as idiossincrasias do mercado chinês para aproveitarem ao máximo.

Em um artigo do Entrevista em 2023, Carrasco disse que os consumidores chineses ainda veem o azeite como um alimento especial e um novo presente, em vez de um alimento básico na cozinha.

Ele observou ainda que 80 por cento das vendas de azeite na segunda maior economia do mundo são para presentes, segundo a experiência de Goya. As empresas devem ter cadeias de abastecimento bem desenvolvidas na China para capitalizarem esta dinâmica.

"É preciso ter distribuição para atingir esse mercado de presentes”, disse Carrasco. "Mas o crescimento é muito difícil e muito lento do ponto de vista do consumo e da saúde. É um crescimento de presentes em um determinado momento, como o Ano Novo Chinês.”

Enquanto isso, Tempos de Azeitona fundadora Jane Gong, uma premiado produtor de azeite em Gansu, disse que embora o mercado de azeite esteja crescendo, os clientes chineses não tendem a distinguir entre azeite virgem extra e o outros graus.

"Na UE, as pessoas fazem a distinção entre azeite virgem extra, azeite virgem e azeite não virgem, mas na China é tudo azeite ”, disse ela.

Gong acrescentou que outro desafio enfrentado pelos vendedores de azeite no mercado chinês é o uso limitado de azeite na preparação de alimentos. Embora muitos consumidores cozinhem com azeite, ela disse que o utiliza em saladas, sorvete e marinadas ainda são relativamente raras.

Apesar da marca Whispering Flowers da empresa, um monovarietal Ezhi‑8, ter ganhado o Prêmio Prata pelo terceiro ano consecutivo no 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition, Gong acredita que as importações provavelmente permanecerão mais competitivas devido aos altos custos de produção na China. "As economias de escala são menores, então os preços são mais altos”, disse ela.

Como resultado, os produtores de azeite espanhóis e de outros países da UE têm uma vantagem significativa em termos de preços ao entrar no mercado chinês.

"Na China, mais de 90% das importações vêm da UE”, disse Gong. "Houve um aumento de 10 a 15 por cento em relação ao ano passado.”

Citando dados da Taobao, uma plataforma de compras online, ela acrescentou que as vendas entre empresas cresceram significativamente junto com as vendas entre empresas e consumidores.

"Além disso, esses consumidores buscam marcas conhecidas e exclusivas, pois sugerem credibilidade e alta qualidade”, disse Gong. "No entanto, ainda existe uma falta substancial de conhecimento sobre os produtos oleícolas.

"Os chineses também preferem o azeite estrangeiro, que agora custa mais do que no ano passado ”, acrescentou. "Isso dissuade alguns clientes. Este ano, foram plantadas mais árvores em Gansu, mas o mercado não está interessado porque quer o azeite da UE.

Gong destacou que os consumidores mais jovens nas grandes cidades são um dos principais segmentos da população que impulsiona o consumo de azeite na China. "Nas cidades menores, os clientes preferem amendoim, soja e azeite vegetal”, acrescentou.

De acordo com o COI, as principais regiões de procura na China são as áreas metropolitanas de Pequim, Xangai e Guangzhou, onde vivem quase 100 milhões de pessoas.

No entanto, o aumento do desemprego juvenil, que aumentou 15% em comparação com o ano passado, irá provavelmente apresentar desafios a curto prazo aos exportadores espanhóis, tal como a mudança de hábitos alimentares.

"As importações de azeite podem encontrar dificuldades à medida que mais e mais pessoas compram comida para viagem e não cozinham mais ”, disse Gong. "Não porque o take-away seja mais barato, mas porque é mais conveniente.”