Produtores e formuladores de políticas espanhóis exploram estratégias para o sucesso no mercado chinês

Apesar de anos consecutivos de colheitas fracas na bacia do Mediterrâneo terem levado a uma diminuição drástica na produção, o azeite continua a ser muito procurado na China, particularmente da Espanha.

Mudanças nos hábitos alimentares de jovens consumidores de grandes cidades que viajaram para o exterior e foram expostos à Dieta mediterrânea estão aumentando em parte as compras de azeite de oliva.

De acordo com dados do Conselho Oleícola Internacional, o consumo de azeite de oliva chinês aumentou de 12,000 toneladas na safra de 2008/09 para 42,500 toneladas em 2022/23.

Ainda assim, os azeites de soja, girassol, amendoim e colza continuam a ser os azeites de cozinha mais comuns na China, facilmente disponível a um preço acessível e historicamente usado para preparar pratos locais.

Um recente guia publicado pela Prodeca, entidade pública que promove o setor agroalimentar catalão a nível internacional, analisou como azeite virgem extra os produtores poderiam ser mais competitivos no crescente mercado da China.

Entre os produtores com alguma experiência na segunda maior economia do mundo está a ActelGrup, uma cooperativa sediada em Lleida que produz azeite de oliva extra virgem da variedade endêmica Arbequina.

A cooperativa catalã vende seu azeite de oliva extra virgem sob a marca Germanor em supermercados nacionais e Romanico para exportação, mas "as vendas de azeite de oliva extra virgem para a China são, até o momento, ocasionais e de pequeno volume”, disse Fernando Ortega, diretor de sustentabilidade da cooperativa responsável por azeite de oliva extra virgem e frutas.

Embora a Prodeca tenha enfatizado a importância de entender o mercado chinês de azeite de cozinha e desenvolver perfis de consumidores de azeite de oliva, o guia acrescentou que as campanhas de conscientização devem ser direcionadas à integração do azeite de oliva extravirgem na culinária chinesa, proporcionando uma melhoria saudável aos hábitos alimentares tradicionais.

No entanto, Ortega lamentou que "ainda faltam estudos que enfoquem a adequação da integração do azeite de oliva levando em consideração os costumes culinários locais, pois o uso do azeite de oliva está intimamente relacionado à dieta e à cultura locais.”

O gosto pelo azeite de oliva, portanto, precisa ser desenvolvido ainda mais na China. Prodeca sugeriu que o azeite de oliva poderia ser integrado aos hábitos alimentares chineses como entrada ou molho para salada, se o sabor e o aroma de um azeite de oliva extravirgem de alta qualidade forem apreciados.

Prodeca destacou que muitas preparações chinesas envolvem fritura de alimentos, e o azeite de oliva mantém a maioria de suas propriedades nutricionais em condições de alta temperatura.

"Embora o sabor do azeite de oliva seja mais apreciado quando frio, ele se caracteriza por uma excelente resistência a frituras repetidas e pode atingir um alto ponto de fumaça”, disse Ortega.

Uma das recomendações da Prodeca é que produtores e exportadores promovam a benefícios para a saúde de azeite de oliva, especialmente no contexto de escândalos de contaminação alimentar.

Preocupações crescentes com a saúde na China devem impactar significativamente o comportamento do consumidor, com muitos buscando garantias de padrões mais elevados de segurança alimentar de marcas estrangeiras de azeite de oliva.

Em julho, um grande escândalo alimentar envolvendo caminhões transportando azeites de cozinha gerou indignação pública na China.

Os operadores estavam trabalhando em dobro para cortar custos, e os caminhões não eram limpos entre as entregas, contaminando o azeite comestível com gasolina e outros produtos químicos perigosos.

Este caso gerou indignação pública na China e lembrou o escândalo de 2008 envolvendo leite e fórmula infantil adulterados com melamina, que é tóxica em altas doses.

"A China é um país muito atraente para o mercado do azeite espanhol devido ao seu potencial de vendas”, e "dada a quantidade de casos de fraude alimentar, há insegurança alimentar”, disse Ortega.

"Para a China, a tendência é definitivamente de aumento na demanda por azeite de oliva extra virgem de maior qualidade”, acrescentou. "O mais importante na China no momento é mencionar o país de origem.”

O guia Prodeca também recomenda que os produtores enfatizem certificações de qualidade geográfica, como Denominação de Origem Protegida (DOP) e Indicação Geográfica Protegida (IGP), que, segundo a entidade pública, poderiam aumentar a disposição de pagar.

"O que falta é uma compreensão mais profunda da qualidade do azeite de oliva extra virgem”, disse Ortega. "A sensação é de que estamos 15 anos atrás do setor de vinhos. As regiões vinícolas espanholas, incluindo Rioja e Ribera, são bem conhecidas no mundo todo, incluindo a China.”

"O sistema europeu de certificação DOP para o azeite não tem o mesmo reconhecimento e, para o consumidor, não parece útil como elemento distintivo no momento da compra, pois esta designação não define claramente uma marca”, acrescentou.

Ortega acredita no desenvolvimento de uma promoção DOP específica para azeite de oliva extra virgem "exigiria colaboração entre a administração e as empresas produtoras, em projetos com objetivos bem definidos.”

Uma estratégia que ajudou a promover a cultura emergente de consumo de azeite de oliva na China foi o treinamento de análise sensorial oferecido pelo COI em muitas cidades chinesas em 2019.

"Eventos de degustação de azeite de oliva e maior promoção nos Estados Unidos produziram bons resultados”, acrescentou Ortega. "Relatório de notícias recente indica que, pela primeira vez, o volume de consumo de azeite espanhol nos EUA excede o do italiano azeite."

Ele disse que o ActelGrup está trabalhando para promover o azeite de oliva em feiras internacionais de alimentos, especialmente na China.

"A participação em feiras de alimentos e a organização de degustações internacionais são muito importantes”, disse Ortega. A marca orgânica Romanico da cooperativa foi premiada em uma competição de azeite de oliva chinês em 2022.

Ortega enfatizou que a marca Romanico é sempre vendida já engarrafada para a China e nunca a granel. O guia Prodeca sugeriu ainda que os tamanhos e preços das garrafas podem ser ajustados para tornar o produto mais acessível aos consumidores chineses sensíveis a preço.

"Em relação ao tamanho da garrafa, a ActelGrup até agora não vendeu azeite de oliva extra virgem em formatos menores que os usuais de cinco litros, um litro e 750 mililitros, simplesmente porque os importadores chineses não solicitaram esses tipos de formatos”, disse Ortega.

Apesar de um indústria nacional em crescimento, os consumidores chineses continuam a preferir marcas estrangeiras. Ainda assim, os produtores estão preocupados que as recentes tensões comerciais entre a Europa e a China possam resultar em retaliações contra produtos agrícolas, incluindo azeite de oliva.

"O atual clima geopolítico global aumentou o risco de que produtos alimentícios possam ser usados ​​como arma de negociação após a imposição de tarifas pela União Europeia sobre produtos da China, como veículos elétricos”, alertou Ortega.

"De qualquer forma, o aumento do poder de compra na China é uma realidade e uma oportunidade para o setor do azeite de oliva espanhol continuar promovendo um produto requintado e único”, concluiu.