Usuários espanhóis de mídia social não impressionados com o corte de impostos do governo sobre o azeite

Apesar dos esforços contínuos do governo espanhol para reduzir os preços dos alimentos, os consumidores espanhóis não estão impressionados.

No mês passado, o Conselho de Ministros espanhol prorrogou o isenção de imposto sobre valor agregado (IVA) para alimentos básicos e azeite até outubro. A partir daí, o IVA subirá para a nova taxa de dois por cento até ao final do ano e voltará a quatro por cento a partir de 2025.

"Por que se preocupar? brincou um usuário de mídia social chamado Neme. "Odiamos que você baixe o IVA para zero por cento apenas para aumentá-lo novamente em 90 dias.”

"O que não estão a dizer é que são apenas três meses sem IVA”, acrescentou Borja, também utilizador das redes sociais. "Em outubro volta, e em dezembro o IVA vai aumentar ainda mais como já foi aprovado pelo governo.”

Segundo dados da emissora espanhola RTVE, o preço do litro do azeite virgem extra nos supermercados aumentou de 3.45€ em fevereiro de 2021 para 9.46€. Esperava-se que a eliminação do IVA de cinco por cento reduzisse o preço em aproximadamente 0.50 euros por litro.

Os dados do Instituto Nacional de Estatística demonstraram que o azeite registou o aumento de preço mais significativo de todos os produtos monitorizados no último ano, aumentando 63 por cento.

Anos consecutivos de seca extrema e altas temperaturas na primavera em 2022 e 2023 resultaram em colheitas historicamente fracas nas principais regiões produtoras de azeite da Espanha.

O aumento dos preços da energia, dos fertilizantes, dos produtos fitossanitários e dos materiais de embalagem também exerceu pressão ascendente sobre os preços do azeite.

A redução dramática da oferta, combinada com preços de produção mais elevados e uma procura constante, fez com que os preços do azeite na origem atingissem máximos históricos em meados de Janeiro.

Na verdade, dados do Ministério da Agricultura, Pesca e Alimentação espanhol mostram que o preço do azeite aumentou 272 por cento desde Setembro de 2020.

O aumento dos preços e a diminuição da disponibilidade fizeram com que os consumidores espanhóis começassem a mudando seu comportamento. Muitos espanhóis de classe média estão comprando azeite de qualidade inferior em formatos menores e usando-o com mais moderação. Alguns até abandonou a categoria.

"Passei para outros azeites de cozinha”, confirmou Jean, usuário de mídia social.

Historicamente, era aplicado um IVA de dez por cento ao azeite, que o governo não considerava um alimento básico.

No entanto, isto começou a mudar em Janeiro de 2023, quando o governo reduziu o IVA do azeite de dez por cento para cinco por cento, enquanto o IVA para alimentos básicos foi reduzido de quatro por cento para zero. O azeite foi posteriormente recategorizado como alimento básico e o IVA foi eliminado.

Apesar das garantias do governo espanhol de que as empresas sem escrúpulos não conseguiriam simplesmente manter os preços ao mesmo nível, pagar impostos mais baixos e ficar com o dinheiro extra, nem todos os utilizadores espanhóis das redes sociais estão convencidos.

"Este tipo de medidas são estéreis, uma vez que os distribuidores retêm os produtos nos seus armazéns, esperando que os preços subam e obtenham lucros usurários”, escreveu um utilizador das redes sociais chamado Pilot. "A solução seria limitar os preços.”

No entanto, num discurso proferido em julho, o Ministro dos Direitos Sociais, do Consumidor e da Agenda 2030, Pablo Bustinduy, garantiu que estaria vigilante em "garantir que a redução do IVA seja totalmente repassada aos consumidores e não alimente de forma alguma as margens de lucro dos distribuidores retalhistas.»

Soledad Serrano Lopez, diretora geral da Finca Duernas, disse ao Olive Oil Times que a eliminação e a redução permanente do IVA sobre o azeite não afetariam significativamente as decisões de compra das famílias espanholas relativamente ao azeite virgem extra.

"As pessoas provavelmente não começarão a comprar mais azeite virgem extra só por causa disso”, disse ela. "A principal razão para comprá-lo é a qualidade, não o preço.”

Alguns usuários das redes sociais concordaram com a conclusão de Serrano Lopez, mas por razões diferentes. Um usuário anônimo escreveu, "baixar o IVA depois de um aumento de 70% no preço é uma piada.”

Funcionários do Banco de Espanha indicaram que os elevados preços do azeite são uma das razões da inflação, especialmente da inflação alimentar, permanece mais elevado em Espanha do que em muitos outros países europeus.

Embora os observadores do sector esperem que os preços do azeite na origem caiam, uma vez que os sinais preliminares apontam para uma colheita superior a um milhão de toneladas, é mais difícil saber quando preços de varejo começará a refletir essa queda.

Entretanto, os utilizadores espanhóis das redes sociais continuam a expressar a sua frustração.

"Todos os alimentos e bens essenciais não devem pagar IVA”, escreveu Borja. "É o imposto mais injusto de todos.”