Setor de azeitonas de mesa espanholas em alerta após vitória eleitoral de Trump

As declarações de campanha do presidente eleito Donald Trump, nas quais ele insinuou novas tarifas sobre as exportações europeias para os Estados Unidos, pesaram muito no setor espanhol de azeitonas de mesa.

Produtores e exportadores argumentaram que a UE deve abordar prontamente o potencial de novas tarifas.

Segundo Antonio de Mora, secretário-geral da Associação de Exportadores de Azeitonas de Mesa (Asemesa), as tarifas dos EUA sobre as azeitonas de mesa espanholas já resultaram numa perda de 260 milhões de euros nas exportações nos últimos cinco anos devido a medidas impostas durante o governo anterior de Trump.

Veja também: Notícias sobre o comércio de azeite de oliva e azeitona de mesa

De Mora explicou que, com a redução dos volumes de azeitonas de mesa enviadas para os Estados Unidos, os produtores espanhóis viram sua participação de mercado diminuir em 70%.

"Perdemos essas exportações enquanto países concorrentes, como Egito, Turquia e Marrocos, expandiram as suas”, disse de Mora à Rádio Canal Sur.

A associação de exportadores observou que a UE confrontou rapidamente a China sobre tarifas, chegando a anunciar contramedidas contra possíveis novas tarifas sobre exportações europeias.

Eles pediram que Bruxelas adotasse uma postura igualmente dinâmica ao lidar com as tarifas previstas dos EUA.

Trump teria escolhido o ex-representante comercial dos EUA, Robert Lighthizer, que idealizou a política de tarifas do governo Trump anterior, para se juntar ao seu novo governo como consultor comercial.

De Mora também destacou que Trump mencionou um possível aumento de dez a 60 por cento nas tarifas sobre todas as exportações da UE para os EUA em diversas ocasiões.

Os exportadores temem que tal aumento aumente as tarifas existentes que sobrecarregam o setor de azeitonas de mesa.

Gabriel Cabello, presidente do setor de azeitonas de mesa da Cooperativas Agroalimentaria de España, destacou que, desde as eleições nos EUA, tem havido preocupação e incerteza generalizadas em todo o setor de azeitonas de mesa da Espanha.

Cabello alertou que o impacto pode se estender muito além do setor de azeitonas de mesa.

"Quando o conflito entre a Boeing e a Airbus terminou em um acordo, os EUA consideraram estender o tarifas existentes nas azeitonas de mesa, nas azeitonas verdes e também no azeite, embora a decisão tenha sido adiada por cinco anos, três dos quais já tinham passado”, disse ele, aludindo à disputa de longa data que desafiou o setor oleícola durante anos.

"Enfrentámos estas tarifas durante seis anos e, apesar de termos dois decisões favoráveis ​​da OMC para levantá-las, a UE não tomou nenhuma ação para resolver o problema porque somos um setor pequeno. Eles podem agir de forma diferente para indústrias maiores”, acrescentou Cabello, insinuando as possíveis novas tarifas sobre o setor automotivo.

A Unión de Uniones, uma associação que representa os agricultores e pecuaristas espanhóis, publicou uma Denunciar destacando a importância das exportações estratégicas da Espanha para os Estados Unidos.

Em termos de valor, o azeite e os produtos relacionados destacaram-se como uma categoria de exportação significativa, superando quaisquer outros produtos alimentares espanhóis vendidos aos EUA

Segundo a associação, as novas tarifas teriam um impacto maior em produtos com maiores volumes de exportação.

"Esta medida… afetaria desproporcionalmente produtos como o azeite de oliva, que representa 29.5 por cento do total das exportações agroalimentares para os Estados Unidos, com vendas superiores a € 739 milhões em 2023.”

A Unión de Uniones enfatizou que a UE deveria negociar com o presidente eleito, lembrando ao governo Trump que iniciar uma guerra comercial teria consequências negativas para ambos os lados.

Na opinião deles, a UE poderia impor contramedidas às exportações estratégicas dos EUA, incluindo amêndoas, produtos automotivos, tecnologia, álcool e bens de luxo.

"Devemos permanecer vigilantes sobre essa questão, não apenas sobre exportações de alimentos. Já sabemos que Trump trocaria aviões por azeitonas sem hesitação”, comentou a Unión de Uniones. "É essencial que a UE administre esta situação de forma eficaz e negocie para garantir que as exportações agroalimentares não sejam usadas como moeda de troca.”

Rafael Sánchez de Puerta, presidente das Cooperativas Agroalimentares, destacou que as tarifas dos EUA sobre o azeite e as azeitonas de mesa da Espanha "não fazem sentido.”

"Uma tarifa é aplicada para proteger seus produtos da concorrência externa, mas a produção de azeite de oliva americano é simbólica, e o único resultado é uma imposto que os consumidores dos EUA temos que pagar”, concluiu Sánchez de Puerta.