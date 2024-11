Estudo sugere que percevejo fedorento causou queda misteriosa de frutas na Itália

Nos últimos anos, foram relatados queda prematura de frutas e as perdas de produção subsequentes nos olivais do norte da Itália aumentaram de forma constante.

Foram apresentadas inúmeras causas, desde condições meteorológicas extremas e das Alterações Climáticas a infestações fúngicas não identificadas, pragas invasoras ou combinações de todas as opções acima.

No entanto, estudos realizados no ano passado sugerem fortemente que a percevejo fedorento marmorizado marrom (halyomorpha halys) é o principal impulsionador.

H. halys, nativa da China, Japão, Península Coreana e outras regiões asiáticas, acredita-se que tenha sido introduzida acidentalmente na América do Norte no final da década de 1990.

Desde então, tornou-se uma praga agrícola significativa. Altamente polífago, o inseto se espalha facilmente para novas fontes de alimento e, em 2010, estava causando perdas anuais de pelo menos US$ 37 milhões somente em plantações de maçã.

A disseminação do inseto para e através da Europa seguiu um padrão similar. Acredita-se que ele tenha sido introduzido no continente via Suíça e chegado ao Reino Unido em 2021.

A doença também chegou à Turquia, onde foi declarado que o inseto já causou uma queda de 20% na produção de avelãs na província de Artvin, perdas que devem aumentar para 50% ou US$ 1 bilhão em danos.

A 2023 estudo publicado na revista Insects teve como objetivo caracterizar os danos causados ​​por H. halys sobre azeitonas e seu impacto na queda prematura dos frutos e na qualidade dos frutos.

O estudo foi conduzido em olivais do norte e centro da Itália, usando observações naturais e experimentos de campo controlados.

Os experimentos de campo analisaram os impactos de H. halys em dois estágios de desenvolvimento da fruta: pré-endurecimento do caroço e pós-endurecimento do caroço.

Os resultados mostraram que altas densidades de H. halys causou um aumento significativo na queda prematura de frutos durante o estágio de pré-endurecimento do caroço, que foi menos pronunciado durante o estágio de pós-endurecimento do caroço.

A análise química revelou alterações significativas na composição fenólica das azeitonas afetadas, com os frutos danificados apresentando concentrações mais elevadas de compostos fenólicos, como oleuropeína.

Esses compostos fenólicos desempenham um papel nos mecanismos de defesa da planta, sugerindo que H. halys a alimentação desencadeia esses mecanismos induzindo estresse na árvore.

Esses níveis elevados de fenólicos podem afetar o rendimento e a qualidade do azeite de oliva, pois os compostos fenólicos são essenciais para o sabor e a qualidade do azeite de oliva. benefícios para a saúde.

Um outro estudo, publicado no Journal of Economic Entomology em junho de 2024, buscou determinar a causa da queda prematura de frutas em vários olivais no norte da Itália. Os pesquisadores das Universidades de Verona e Pádua começaram examinando azeitonas caídas em busca de evidências de infecções fúngicas ou atividades de alimentação de insetos.

Espécies fúngicas foram isoladas de azeitonas saudáveis ​​e desalojadas. No entanto, o estudo não encontrou diferenças significativas na presença de fungos em azeitonas saudáveis ​​e desalojadas.

Além disso, a maioria das espécies identificadas eram endófitas comuns com as quais a oliveira tem uma relação geralmente mutualística, indicando que as infecções fúngicas não foram responsáveis ​​pela queda observada nas oliveiras.

Em contraste, os testes demonstraram uma forte correlação entre o número de percevejos presentes e a extensão da queda prematura dos frutos.

De acordo com os resultados do estudo de 2023, os danos mais significativos foram causados ​​durante os estágios iniciais do desenvolvimento do fruto, antes que os caroços da azeitona estivessem completamente endurecidos.

Foi descoberto que a alimentação dos percevejos fedorentos causou necrose nas sementes, o que por sua vez levou a árvore a perder frutos prematuramente. A equipe concluiu a partir desses resultados que H. halys foi o principal responsável por essa queda precoce na produção de azeitonas, com as maiores infestações resultando na perda mais significativa de frutos.

Os pesquisadores recomendaram que os agricultores afetados adotem estratégias integradas de manejo de pragas, incorporando exclusão física e uso direcionado de inseticidas.

Dada a propagação cada vez maior desta e de outras espécies invasoras de pragas, eles também salientaram a necessidade de pesquisa futura em métodos de controle mais sustentáveis ​​e escaláveis.