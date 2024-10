Equipe Lituânia triunfa no 7º Campeonato de Colheita de Azeitonas

Uma equipa do estado báltico da Lituânia triunfou no sétimo Campeonato Mundial de Apanha de Azeitonas realizado na Croácia ilha de Brač.

A competição única ocorreu no olival paroquial de St. Josip, perto do município de Postira. Treze equipes de países mediterrâneos com tradição na produção de azeite de oliva e outros sem um único olival participaram.

"De um total de 52, cerca de 70% dos competidores vieram de países onde não se cultivam azeitonas”, disse Ivana Jelinčić, diretora do Conselho de Turismo de Postira, que organizou o evento com a cooperativa agrícola local.

Cada equipe, composta por quatro membros (duas mulheres e dois homens), tentou colher o máximo de azeitonas possível em 45 minutos. Cada competidor recebeu uma bolsa para carregar as azeitonas colhidas. Após o tempo expirar, as equipes reuniram e pesaram as azeitonas.

O início da corrida

A Lituânia, que terminou sexto no ano passado, venceu a competição por uma ampla margem, colhendo 90.2 quilos. A equipe croata, que ganhou em 2023, pegou 77 quilos, seguido por a equipe polonesa com 74.2 quilos.

Lugar Time Total (kg) 1 Lituânia 90.2 2 Croácia 77.0 3 Polônia 74.2 4 Nómadas Digitais 72.2 5 Estados Unidos 68.2 6 Sérvia 67.4 7 Irlanda 66.8 8 Reino Unido 62.4 9 Peru 59.8 10 Suécia 55.4 11 Letônia 55.2 12 Albânia 46.2 13 Eslováquia 46.0

"Não temos azeitonas, mas temos experiência na colheita de maçãs, cerejas, ameixas e batatas”, disse Tadas Dunauskas, da equipe da Lituânia. "A ligação também é que amamos azeite de oliva.”

"Estamos extremamente felizes e satisfeitos porque ser o melhor entre os melhores é algo especial que lembraremos pelo resto de nossas vidas”, acrescentou.

Após a colheita, as azeitonas foram imediatamente moídas na Cooperativa Agrícola Postirska, e cada concorrente recebeu uma garrafa de lembrança azeite virgem extra.

"Nós celebramos a azeitona e espalhamos a cultura do cultivo da azeitona pelo mundo todo”, disse Jelinčić.

Enquanto aguardavam os resultados e a coroação dos novos campeões mundiais, os participantes mergulharam na história, na cultura e na rica herança da ilha, incluindo visitas a Pučišće, Vidova gora e ao museu do azeite de oliva em Škripa.

Além do Brač DOP azeite de oliva extra virgem, vinhos locais e iguarias gastronômicas, os participantes degustaram o melhor gim croata, Poetica, premiado no International Wine & Spirit Competition de 2024, em Londres.

"A Poetica é parceira do Campeonato Mundial de Colheita de Azeitonas pelo segundo ano e, por mais que contribua para o nosso evento, parece que complementamos seus produtos, já que seu Gin com Infusão de Azeitonas Poetica, infundido com azeitonas Brač da variedade Oblica, ganhou uma medalha de prata na competição de Londres com 92 dos 100 pontos possíveis”, disse Jelinčić.

O campeonato terminou oficialmente com uma cerimônia de premiação no salão do Pastura Hotel.

Os campeões da colheita de azeitonas de 2024: Equipe Lituânia

Além da parte competitiva do programa, inúmeras degustações, excursões e eventos sociais foram realizados para que os participantes pudessem conhecer Postire e a ilha de Brač, que ostenta uma tradição centenária na produção de azeite de oliva.

Os primeiros vestígios escritos do cultivo da oliveira na ilha foram encontrados nos manuscritos do escritor de viagens romano Estrabão do século I.st século a.C. O imperador Diocleciano mencionou o cultivo da oliveira no século IIIrd século, com oliveiras plantadas em áreas não cultivadas, a partir de enxertos de oliveiras selvagens.

Histórias interessantes também vêm dos 16th século, quando o Senado Veneziano decretou que qualquer um que danificasse ou cortasse uma oliveira seria banido de Brač por até 10 anos. Além disso, um preço de noiva comum na ilha envolvia o noivo plantando oliveiras.

A longa história de plantio e preservação de oliveiras resultou no crescimento de 500,000 árvores em Brač até o final do século XVIII.th século, com a ilha contribuindo com grande parte do azeite de oliva produzido na região da Dalmácia, no sul da Croácia.

Cerca de um milhão de oliveiras crescem na ilha, respondendo por dois terços de sua agricultura. Oblica é a variedade mais comum devido à sua resistência à seca e aos ventos e à capacidade de prosperar em solo pobre e rochoso.

Ao longo dos anos, os produtores de azeite de Brač têm demonstrado a qualidade dos seus produtos, ganhando uma série de prémios no NYIOOC World Olive Oil Competition.

"Estamos provando que agricultura e turismo podem andar juntos”, disse Jelinčić. "É assim que garantimos uma experiência turística autêntica e uma vida saudável e agradável aos habitantes locais.”

Até mesmo Jan de Jong, presidente e fundador da Digital Nomads, cuja equipe está competindo pela quarta vez, não escondeu sua satisfação. Ele disse que as azeitonas têm múltiplos significados simbólicos que combinam bem com os nômades digitais.

Os concorrentes deste ano

A indústria do turismo há muito reconhece o sucesso do Campeonato Mundial de Colheita de Azeitonas.

O evento ganhou o prêmio de melhor experiência criativa no Creative Tourism Network Awards 2019 e outro prêmio na Feira Internacional de Turismo Fitur 2020.

"O prémio é um grande reconhecimento, mas é uma obrigação de continuar a melhorar”, disse Jelinčić. "Obrigado a todos e até o ano que vem.”