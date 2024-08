Oficial da polícia italiana explica como funciona a fraude no azeite

As operações de fraude e contrafação continuam a representar desafios significativos para a indústria do azeite.

Em Itália, um dos maiores produtores mundiais de azeite, unidades policiais especializadas combatem activamente o comércio ilícito de alimentos, concentrando-se explicitamente em adulteração de azeite.

O azeite genuíno e de alta qualidade é o principal alvo das organizações criminosas. O azeite falsificado, falsamente rotulado como DOP (Denominação de Origem Protegida) ou IGP (Indicação Geográfica Protegida), prejudica os produtores legítimos e representa sérios riscos para a saúde do consumidor.

Um preço muito baixo para produtos como o azeite virgem extra é muitas vezes um sinal de azeite de baixa qualidade, provavelmente importado ou blenddo com azeite de sementes. - Michele Avagnale, comandante do Grupo de Proteção à Saúde Carabinieri

Para os criminosos, alimentos falsificados de alta qualidade podem gerar lucros substanciais. Esta tendência prevalece em muitos produtos básicos da culinária italiana, sendo o azeite um alvo particularmente lucrativo.

A Inspecção Central de Protecção da Qualidade e Repressão à Fraude dos Produtos Agroalimentares (ICQRF), órgão tutelado pelo Ministério das Políticas Agrícolas e Florestais, informou que só em 2023 foram vendidas 380 toneladas de produtos ilegais de azeite, com valor superior a € 2 milhões, foram apreendidos.

"Azeite virgem extra, junto com DOP e IGP, são produtos premium que continuam a crescer em volume e participação de mercado”, disse o tenente-coronel Michele Avagnale, comandante do Grupo de Proteção à Saúde (NAS) Carabinieri em Nápoles, uma unidade especializada das forças policiais italianas. Olive Oil Times.

"A indústria de azeite da Itália envolve vários atores-chave, desde produtores e lagares até indústrias de processamento primário e secundário, bem como empresas que compram azeite italiano e estrangeiro para criar blends ou engarrafamentos e vendê-lo às empresas de distribuição final ”, explicou Avagnale. .

"Tipos semelhantes e graus de azeite podem ser legalmente blenddos”, acrescentou. "A legislação da União Europeia estipula que uma blend legítima de azeite virgem extra consiste apenas em azeites virgens extra que pertencem à mesma categoria comercial e cumprem integralmente os regulamentos do azeite virgem extra.

É aqui que entra em jogo a blend ilegal, que prejudica o mercado e representa potenciais ameaças à saúde do consumidor.

"Quando falamos sobre fraude alimentar, eu falaria sobre danos tangíveis e não sobre fatores de risco”, disse Avagnale. "A fraude alimentar é uma séria ameaça à saúde pública. Os criminosos procuram enganar os consumidores vendendo produtos que não correspondem ao que está escrito no rótulo.”

O Tenente Coronel Michele Avagnale comanda uma unidade da polícia nacional dedicada a combater e prevenir a fraude alimentar. (Foto: Carabinieri NAS)

Avagnale alertou que a fraude alimentar inflige danos de múltiplas maneiras, resultando em perdas económicas para os consumidores, as empresas e o Estado.

"A saúde pública também pode ser prejudicada, pois podem ser comercializados alimentos que contenham substâncias nocivas ou que alterem o equilíbrio nutricional”, afirmou. "A blend ilegal envolve a blend de azeites virgens ou extra-virgens com azeites de qualidade inferior, conhecidos como 'lampante.' Esses azeites são então tratados para remover quaisquer defeitos organolépticos ou químicos.”

Tecnologias avançadas de blend também são exploradas para perpetrar fraude de azeite.

"A blend ilegal também pode envolver a ligação de recipientes de produtos de qualidade inferior àqueles que contêm azeite de qualidade, blendndo-os através de software especializado”, disse Avagnale. "Usando este software, os criminosos podem produzir um produto cujos parâmetros organolépticos e químicos atendam aos Regulamentos da UE para azeites virgens extra.”

A acessibilidade da tecnologia permitiu que organizações criminosas aperfeiçoassem as suas operações, explorando a popularidade do azeite para obter lucro. Consequentemente, o NAS também teve que aprimorar sua tecnologia e seus métodos.

"A criminalidade agroalimentar evoluiu ao longo dos anos”, disse Avagnale. "Já não envolve falsificações grosseiras e facilmente detectáveis ​​através de amostragem aleatória, como a blend parcial ou completa de azeite virgem extra com azeites de soja, girassol ou palma blenddos com clorofila ou beta-caroteno.

Anúncios

Anúncios

"Hoje, estes crimes envolvem fraudes muito mais sofisticadas, tornando-os difíceis de detectar com análises científicas padrão”, acrescentou. "Muitas vezes precisamos confiar em análises genéticas ou outras análises experimentais. Em alguns casos, cada lote individual de azeite deve ser verificado antes de blendr.”

"Além disso, os métodos de embalagem e rotulagem também avançaram”, explicou Avagnale. "O uso de materiais de alta qualidade e nomes criativos torna ainda mais desafiador identificar produtos não conformes.”

As investigações NAS podem envolver vigilância ambiental e telefônica, inspeções, controles, comparações e extensa análise de documentação eletrônica e em papel.

"Além disso, as empresas muitas vezes operam através de redes de empresas de fachada e utilizam sistemas de faturação falsa, complicando a reconstrução das transações comerciais”, disse Avagnale. "Essas empresas normalmente estão ligadas a líderes.”

"No final, as atividades de investigação requerem muitas vezes a participação de organizações internacionais e apoio jurídico específico”, acrescentou. "Durante muitas investigações, descobriu-se que alguns produtos são comprados num país, processados ​​noutro e vendidos noutros lugares, tornando os controlos mais difíceis.”

Mais de 1,000 agentes NAS estão implantados em toda a Itália, fazendo parte de uma rede mais ampla de segurança alimentar e farmacêutica que opera em toda a UE

Veja também: Descoberta de azeite adulterado acende debate sobre testes no norte de Chipre

A coordenação da aplicação da lei italiana com agências nacionais e internacionais permitiu alguns dos mais anti-falsificação significativa e operações antifraude realizadas em mais de um país produtor de azeite.

A maioria operação recente em grande escala envolveu a descoberta de mais de 71 milhões de toneladas de substâncias oleosas ilícitas na região de Puglia, no sul da Itália.

"Com o azeite, as investigações da NAS começam frequentemente com verificações no local, frequentemente iniciadas por relatórios de consumidores ou associações ”, disse Avagnale.

O NAS verifica a conformidade com os regulamentos por meio de amostragem e extensas análises laboratoriais.

"Quando um produto não conforme é identificado, os procedimentos de salvaguarda são imediatamente implementados”, disse Avagnale. "Essas medidas incluem a suspensão da licença comercial, a retirada do produto específico e a realização de novas atividades de verificação relacionadas à cadeia produtiva, rastreabilidade e distribuição comercial.”

Para ajudar a combater a natureza internacional da fraude alimentar e do azeite, os sistemas de alerta à escala da UE, como o RASFF (Sistema de alerta rápido para géneros alimentícios e alimentos para animais), são integrados nas atividades do SNA.

"Estabelecida no final da década de 1970, esta ferramenta evoluiu para incluir materiais e objetos destinados a entrar em contato com alimentos, bem como rações para animais de estimação”, disse Avagnale. "O sistema é acessível online, permitindo que todos os participantes compartilhem, ativem e notifiquem informações relevantes em tempo real.”

Avagnale enfatizou que os consumidores podem desempenhar um papel crucial na redução e combate à fraude alimentar, particularmente no setor do azeite, listando algumas recomendações simples que os consumidores podem seguir:

Adquira produtos em lojas e mercados confiáveis, e não em vendedores improvisados;

Aprenda a reconhecer as matérias-primas, as suas origens e a sua história;

Leia atentamente os rótulos dos produtos antes de comprar para entender a composição exata do alimento (ingredientes, aditivos, conservantes), métodos de armazenamento, prazo de validade, nome do produtor, lote de produção e origem das matérias-primas;

Dê preferência a alimentos sazonais com uma " cadeia de abastecimento curta” ou " zero quilômetros”, e optar por refeições saudáveis, de preferência caseiras;

cadeia de abastecimento curta” ou zero quilômetros”, e optar por refeições saudáveis, de preferência caseiras; Tenha cuidado com alimentos excessivamente processados, com numerosos ingredientes e rótulos pouco claros ou pouco legíveis;

Aprenda a reconhecer as características distintas dos alimentos;

Tenha cuidado com preços baixos.

"Um preço muito baixo para produtos como o azeite virgem extra é muitas vezes um sinal de azeite de baixa qualidade, provavelmente importado ou blenddo com azeite de semente”, disse Avagnale, fornecendo um exemplo específico de uma investigação da NAS sobre fraude no azeite.

Os elevados preços do azeite na origem tornaram a falsificação do azeite virgem extra especialmente lucrativa. (Foto: Carabinieri NAS)

"Resultou no reconhecimento judicial da responsabilidade criminal de todos os envolvidos, levando a diversas penas de prisão e penas adicionais, incluindo proibições comerciais”, afirmou.

A investigação começou com uma busca documental que revelou cadernos manuscritos e pastas contendo registros extra-livros escondidos dentro de um alçapão.

"A empresa investigada funcionava com uma estrutura piramidal: o presidente do conselho de administração, que liderava a organização, geria o comércio intracomunitário de petrazeite, orientava os funcionários na montagem de cada lote e supervisionava o trabalho do laboratório químico”, disse Avagnale.

"O próximo na fila foi o diretor administrativo, que atuou no lugar do presidente durante sua ausência e administrou o relacionamento com os bancos”, acrescentou. "Quanto aos funcionários, um gerenciava a colocação dos produtos a granel no mercado, enquanto outro atuava como representante comercial.”

Entretanto, Avagnale disse que outro funcionário cuidou da constituição, montagem e filtragem dos produtos, que foram posteriormente armazenados no armazém da empresa.

"Muitas vezes ele era responsável pela blend do produto, seguindo rigorosamente as orientações do presidente”, acrescentou Avagnale. "Além disso, a empresa contratou um funcionário administrativo responsável pela atualização do Serviço Nacional de Informações Agropecuárias (SIAN).”

SIAN é um registo eletrónico obrigatório onde as empresas devem registar todas as entradas, retiradas e blends de azeite virgem e extra virgem. "Faz parte de um extenso sistema de controle supervisionado por entidades externas como o ICQRF”, disse Avagnale.

"O presidente, o diretor e o funcionário responsável pela manutenção do registo SIAN foram acusados ​​de cumplicidade na falsificação de registos e notificações nos termos do artigo 484 do Código Penal italiano”, acrescentou. "Inseriram no sistema dados falsos relativos à compra, movimentação e processamento dos lotes de azeite armazenados na empresa, pretendendo comercializar azeite virgem e virgem extra.

"A comparação entre a documentação contábil e não contábil, os resultados do cadastro eletrônico do SIAN e as atividades de fiscalização revelaram discrepâncias entre o que foi registrado oficialmente e o que foi vendido, indicando esforços da empresa para ocultar fraudes das autoridades de controle”, explicou Avagnale.

A alegada fraude foi categorizada em fraude comercial, relacionada com as características organolépticas do produto, e fraude relativa à origem geográfica, que envolveu blend ilegal.

"Nas investigações sobre fraudes relacionadas às características organolépticas do produto, os investigadores utilizaram vigilância ambiental e eletrônica, além de analisar registros contábeis e não contábeis”, disse Avagnale.

"O que permitiu aos investigadores obter uma compreensão detalhada e precisa dos acontecimentos foram os cadernos, manuscritos e pastas etiquetadas 'cortes internos' e outros registros semelhantes”, acrescentou. "A actividade ilegal envolveu o comércio grossista nacional e internacional de grandes lotes de azeite.”

Avagnale disse que os documentos detalham como a empresa importou azeite lampante da Espanha e da Itália a granel antes de misturá-los, engarrafar e rotular o produto como azeite virgem extra.

"Isto foi apoiado por controles químico-físicos e organolépticos realizados pelo laboratório interno”, explicou Avagnale. "Esses materiais eram irregulares, constituídos por produtos com níveis muito elevados de peróxido e acidez.”.

"Além disso, grandes quantidades de azeite diferiam em origem e qualidade devido à utilização de matérias-primas de natureza e origem diversas ”, acrescentou. "No entanto, foram vendidos a compradores e rotulados como azeite virgem extra ou azeite virgem extra 100% italiano, levando a acusações nos termos dos artigos 515 e 517-bis do Código Penal italiano por fraude comercial, agravada pelo uso indevido da proteção de origem marca."