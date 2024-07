Úmbria abre o caminho do oleoturismo durante todo o ano

A Úmbria oferece aos turistas um rico calendário de eventos e experiências centradas no mundo da azeite virgem extra.

Frequentemente referido como 'o coração verde de Itália» pela sua posição no país e riqueza natural, a região central de Itália é um caldeirão de arte, história e património olivícola, proporcionando um cenário ideal para oleoturismo.

A nossa região tem uma produção pequena, que representa menos de três por cento da produção nacional, mas conquistou uma grande reputação pela qualidade dos seus azeites. - Paolo Morbidoni, presidente, Umbria DOP Olive Oil Road

"A Úmbria pode ser definida como pioneira na área do oleoturismo, já que este ano o evento marcante Frantoi Aperti (Moinhos Abertos), nomeadamente os dias abertos nas moagens da região, atingiu o seu 27º aniversário.th edição”, disse Daniela Tabarrini, diretora do Strada dell'Olio DOP Umbria (Estrada do Azeite Umbria DOP).

"Hoje é um evento consolidado e apreciado pelos amantes do azeite, que foi possível graças a uma rede estável e eficiente de operadores que trabalham em grande sinergia ”, acrescentou.

Veja também: A ascensão do ciclismo nos olivais italianos

"Sob a égide da Estrada do Azeite Umbria DOP, ao longo do ano são realizadas diversas iniciativas nas quais os produtores não são apenas agricultores, mas também anfitriões de experiências ”, disse ela Olive Oil Times. "Assim, as empresas de azeite estão em destaque mesmo fora da época de colheita, e os visitantes podem conhecer a região através dos seus excelentes azeites virgens extra durante todo o ano.

Como parte do circuito de Estradas de azeite da Itália, a Umbria DOP Olive Oil Road é uma organização sem fins lucrativos promovendo o paisagens oliveiras da região e produção de azeite. Tem cerca de 90 membros e reúne organismos públicos e empresas, incluindo moinhos, quintas e estruturas hoteleiras. Este ano, comemora 20 anos de atuação.

"O oleoturismo é hoje um setor em expansão e com grande potencial de desenvolvimento, mas quando começamos, há duas décadas, representava um desafio, pois era uma questão marginal ou não levada em conta pelos operadores de azeite ”, disse Paolo Morbidoni, presidente da Umbria DOP Estrada do Azeite.

"Naquela época e até recentemente, os moinhos só funcionavam alguns meses por ano durante a colheita”, acrescentou. "Com o desenvolvimento do oleoturismo, esse tempo foi ampliado e há mais espaço para melhorar a rentabilidade das empresas.”

Vista aérea do olival centenário e do Castelo de Isola Polvese no Lago Trasimeno (Foto: Pierpaolo Metelli, Strada dellOlio DOP arquivo Umbria)

"Agora podemos dizer que nossa proposta de abri-los aos visitantes e trabalhar em uma hospitalidade qualificada foi um conceito inovador e, com o tempo, gerou os resultados que alcançamos hoje”, continuou Morbidoni. "Todas as nossas iniciativas atraem, de facto, muitos visitantes em todas as estações.”

Os próximos eventos da associação estão marcados para 10 de agostoth e setembro 7th. Os concertos acontecerão em locais evocativos, como olivais centenários e locais de espiritualidade, como parte do festival "Música entre Oliveiras e Abadias.”

Em seguida, a Frantoi Aperti fará o lançamento da colheita, captando o impulso para Olio Nuovo, o azeite virgem extra recém-prensado, com iniciativas nos lagares de numerosas aldeias da Úmbria. Eventos de arte, música e gastronomia para adultos e crianças serão realizados todos os finais de semana a partir de 19 de outubroth a novembro 16th durante a próxima edição.

Almoço na Cooperativa de Pescadores do Lago em Magione, durante a Prévia Umbria DOP em fevereiro (Foto: Pierpaolo Metelli, arquivo Strada dell'Olio DOP Umbria)

"Após a colheita, os agricultores precisam de algum tempo para obter as diversas certificações e criar alguns blends, o que nos permite prolongar e dessazonalizar a comunicação do azeite virgem extra ”, disse Tabarrini. "O parque tecnológico agroalimentar da Úmbria 3A é responsável pela certificação das Denominações de Origem Protegidas (DOP).

"Depois disso, os azeites virgens extra estão prontos para participar do prêmio Ouro Verde da Úmbria, que constitui a seleção regional para o Ercole Olivário competição nacional”, acrescentou. "Com estes acontecimentos, o azeite virgem extra é a estrela durante vários meses consecutivos.”

Os profissionais de comunicação da Strada dell'Olio também criaram um evento para lançar oficialmente a campanha do azeite: o Visualização Olio Extravergine di Oliva DOP Umbria (Antevisão do Azeite Virgem Extra Umbria DOP).

A terceira edição aconteceu no dia 19 de fevereiroth e 20th, quando alguns dos melhores produtos da colheita atual foram apresentados a jornalistas e especialistas.

Os participantes da Preview participaram em diversas atividades, incluindo uma degustação de azeite no museu municipal de Bettona.

Degustação guiada de azeitonas no museu da cidade de Bettona (Foto: Pierpaolo Metelli, arquivo Strada dell'Olio DOP Umbria)

Rodeado por obras-primas criadas por artistas do passado, incluindo Perugino e El Greco, foram guiados pelos líderes do júri do concurso Umbria Green Gold na análise sensorial de azeites virgens extra representativos das cinco subzonas da Umbria DOP – Colli Amerini, Colli Orvietani, Colli Martani, Colli del Trasimeno e Colli Assis-Spoleto.

Os participantes também visitaram três usinas da região: Frantoio Decimi, Frantoio Giulio Mannelli e Frantoio Ercolanetti.

Anúncios

Anúncios

"O Preview também foi uma oportunidade para lançar o Evo & Art Experience, composto por dois roteiros oleoturísticos, o Dolce Agogia Tour e o Moraiolo Tour, que percorrem duas áreas DOP, a serra do Lago Trasimeno e a serra Assis-Spoleto”, disse Tabarrini.

"Levam à descoberta das paisagens e do património histórico e artístico, incluindo oportunidades para desfrutar da comida e do vinho do território”, acrescentou. "Concebemos os roteiros para atender às expectativas de profissionais e entusiastas.”

O Tour Dolce Agogia, que leva o nome da típica variedade de azeitona do Lago Trasimeno, tem especial enfoque nas zonas do pintor Perugino.

Uma visita guiada à Igreja de São Sebastião em Panicale para admirar ' Pintura O Martírio de São Sebastião de Perugino (Foto: Pierpaolo Metelli, Strada dell'Olio DOP arquivo Umbria)

Abrange as aldeias de Panicale, com a Igreja de São Sebastião com afrescos do Martírio de São Sebastião e San Feliciano, aldeia de Magione. Aqui, o visitante pode desfrutar de uma experiência de pesca com a Cooperativa de Pescadores do Lago, de um passeio de barco até à ilha de Polvese e de um passeio pelo seu olival centenário, seguido de almoço na Pousada dos Pescadores.

Os participantes do passeio são convidados a visitar os moinhos da região: Frantoio Centubrie em Agello, Oleificio Cooperativo Pozzuolese em Castiglione del Lago e Frantoio Luca Palombaro em Magione.

O Tour Moraiolo, batizado em homenagem à variedade de azeitona espalhada na região das colinas de Assis-Spoleto, abrange este distrito e alguns patrimônios da UNESCO, como o Tempietto del Clitunno em Campello sul Clitunno e a Basílica de San Salvatore em Spoleto.

Além disso, o roteiro inclui Spello e sua Igreja de Santa Maria Maggiore; Trevi, o seu Museu da Civilização Olivícola e a Igreja de Santa Maria delle Lacrime; e o trilho do aqueduto romano pela cinto verde-oliva entre Assis e Spoleto.

Uma visita a um moinho em Bettona durante a prévia da DOP Umbria em fevereiro (Foto: Pierpaolo Metelli Strada dellOlio DOP arquivo Umbria)

Os moinhos da zona que os participantes podem visitar são Frantoio di Spello em Spello; Frantoio Clarici, Antico Frantoio Petesse e Frantoio Luigi Tega em Foligno; Frantoio Olio Trevi e Frantoio Gaudenzi em Trevi; Frantoio Marfuga e Frantoio Gradassi em Campello sul Clitunno e Frantoio del Poggiolo Monini em Spoleto.

Todas as iniciativas da Estrada do Azeite Umbria DOP são organizadas em colaboração com mais de 30 restaurantes membros da associação, designados EvooAmbassadors. São restaurantes de médio a alto padrão comprometidos em utilizar e promover os azeites virgens extras das empresas associadas e participantes do concurso Ouro Verde da Úmbria.

"Os restaurantes podem ser vistos como os destaques da região 'escritórios de informação. O almoço e o jantar são momentos ideais para destacar o azeite virgem extra e ampliar o público de usuários de produtos premium ”, disse Morbidoni, Embaixador da Evoo.

Juntamente com o chef Giancarlo Polito, é patrono dos restaurantes Locanda del Capitano e Tipico Osteria dei Sensi, Michelin BIB Gourmand e Slow Food Snail na aldeia de Montone.

Um jantar foi preparado pelos chefs EvooAmbassador durante a Umbria DOP Preview em fevereiro (Foto: Pierpaolo Metelli, arquivo Strada dell'Olio DOP Umbria)

"Os restauradores EvooAmbassador incluem no seu menu pelo menos três azeites virgens extra das empresas associadas ”, explicou. "Os consumidores percebem verdadeiramente a diferença que os azeites virgens extra de alta qualidade podem fazer numa refeição e são estimulados a aprofundar os seus conhecimentos pelo EvooAmbassador, que lhes dá informações sobre o produto e o produtor.”

O presidente da Umbria DOP Olive Oil Road acrescentou que para tudo isto foi fundamental acreditar no valor do networking desde o início, o que tem levado todos os parceiros a trabalhar de forma coesa.

"Tudo se concretizou a partir da ideia partilhada de unir forças não só para ter mais força económica, mas também para nos apoiarmos mutuamente”, afirmou. "Depois, reunimos as melhores empresas e continuamos elevando a fasquia. Na verdade, a nossa região tem uma produção pequena, que representa menos de três por cento da produção nacional, mas conquistou uma grande reputação pela qualidade dos seus azeites.”

"Hoje, podemos comunicar poderosamente a Úmbria do azeite virgem extra quase todo o ano ”, acrescentou Morbidoni. "E isso é possível graças ao trabalho conjunto de qualidade realizado por empresas e órgãos públicos. Um dos maiores valores que a Estrada do Azeite DOP da Úmbria carrega há 20 anos é a importância de trabalharmos juntos para beneficiar a todos.