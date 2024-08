Bucking the Trend: Por que os preços do Azeite na Grécia estão caindo

Os últimos relatórios sobre os preços das vendas a granel de azeite virgem extra (EVOO) na Grécia mostram uma queda acentuada. Como pode ser?

No início de novembro, quando Espanha, França, Turquia e Itália registraram menor produção durante esse período. Safra 2014, os preços do EVOO grego começaram a subir para € 3.50 - € 4.00 por quilo pago aos lagares. A tendência foi revertida recentemente e os preços estão caindo acentuadamente. Na semana passada, os principais compradores italianos não estavam dispostos a oferecer os preços acima de € 3.20.



A Grécia pode estar à beira de um problema com a adulteração do azeite

Os olivicultores gregos são forçados a vender a preços mais baixos para cobrir seus custos ou suas perdas acumuladas com a má colheita do ano passado. Embora a produção total na Grécia dobrará os resultados desanimadores do ano passado, a colheita deste ano na Grécia está abaixo da média em muitas regiões: a produção de Tasos caiu quase 80% dos níveis normais pelo segundo ano consecutivo. Corfu tem queda de 40%; no Peloponeso, a produção é menor do que o normal. A área de Agrinio, no centro-oeste da Grécia, foi atingida por fortes chuvas e o vento no início de novembro fez com que as azeitonas caíssem. Até apareceu um raro tornado que arrancou oliveiras. Em outras áreas, como Volos, no leste, muitos fazendeiros aproveitaram os preços mais altos das azeitonas de mesa e começaram a colhê-las cedo, em vez de esperar a abertura dos lagares. Outros desistiram todos juntos ou simplesmente colhem o azeite de que precisam para suas famílias.

Quem é o culpado?

Há muita culpa para todos. Os moinhos de azeite de oliva e as tradings gregas estão procurando uma recuperação rápida vendendo para compradores italianos. Negociando um milhão de quilos de azeite a granel, eles podem obter um lucro rápido de até € 500,000. Eles ajustam o preço pago aos olivicultores de acordo com o que o comprador italiano está disposto a pagar. O lucro do lagar de azeite ou do corretor depende de eles comprarem na alta ou na baixa. Além disso, não investem os seus lucros em actividades de marketing ou promoção do azeite grego. Quando confrontados, culpam o governo e a crise econômica por sua inação. Falei com vários proprietários de lagares e cooperativas sobre este problema e eles o confirmaram, mas não estão dispostos a declarar abertamente as vendas massivas de azeite a empresas italianas.

As empresas gregas de azeite também não agiram de maneira diferente durante os bons tempos econômicos. Nenhum governo grego demonstrou muito interesse em criar um conselho ou estrutura de azeite para proteger os preços e promover campanhas inovadoras ou vendas de Azeite grego no exterior. Isso deixa o campo aberto para que todos os envolvidos promovam seus estreitos interesses pessoais e regionais. Esta tem sido uma receita desastrosa para a indústria do azeite grega em geral e para os pequenos olivicultores em particular. Existem várias fábricas, produtores e comerciantes que conseguiram criar marcas fortes internacionalmente, ganhar prêmios e aclamação internacional, mas eles são a exceção.

Uma história de dois países

Os italianos precisam suprir sua crescente participação no mercado com azeite de qualidade. Eles investiram na promoção e comercialização de seu azeite e criaram marcas fortes. Seus esforços estão valendo a pena. As empresas italianas de azeite também promoveram com sucesso o agroturismo nas regiões olivícolas da Itália, com resultados fantásticos.

O governo grego, por outro lado, pouco fez para promover o engarrafamento na Grécia e desenvolver um forte turismo agrícola e gastronômico. Este ano, a Grécia teve milhões de visitantes, mas poucos tiveram a oportunidade de provar o azeite de alta qualidade da Grécia. O que a maioria dos hotéis com estrela 20 e 4 na Grécia serve como EVOO seria rejeitado por um provador experiente. Mesmo quando são concedidos subsídios aos olivicultores, há pouco controle sobre como eles são usados.

A estrela em ascensão

Enquanto isso, na Tunísia, o número de empresas que exportam azeite engarrafado aumentou de 20 para 46 desde que o 2012 e os tunisinos têm investido pesadamente no desenvolvimento de sua produção de azeite. A campanha de promoção de azeite da Tunísia tem como alvo os Estados Unidos e a Europa e foi ajudada pela estratégia do governo tunisino de produtos agrícolas com classificação zero para fins de imposto sobre valor agregado (IVA). Estima-se que a produção deste ano supere as toneladas 300,000, o que pode até superar a produção total de azeite da Grécia (e até a produção italiana deste ano). Esta pode ser uma das razões porque os italianos não estão mais dispostos a pagar preços altos pelo EVOO grego; eles podem obtê-lo da Tunísia por menos de € 3 por kg.

A adulteração do grego EVOO é a resposta?

Grande escala adulteração de azeite por empresas italianas tem recebido muito destaque na imprensa ultimamente e continua a ser uma preocupação constante. Agora, a Grécia pode estar à beira de um problema semelhante com a adulteração. Os gregos são os maiores consumidores per capita de EVOO no mundo, consumindo mais de 18 kg por ano. Com tanto azeite grego de alta qualidade fluindo para a Itália, quem vai abastecer o mercado grego?

No início deste ano, o governo de coalizão grego estava sendo empurrado pela TROIKA (o termo troika tem sido amplamente usado na Grécia para se referir à presença da Comissão Europeia, Banco Central Europeu e Fundo Monetário Internacional desde a 2010 e as medidas financeiras adotadas pelos governos) para legalizar a blend de azeite grego com rever a fim de baixar os preços para os consumidores gregos. Repaso, como o nome sugere, é o processo de passagem dos resíduos da pasta de azeitona pela centrifugadora uma segunda vez com água quente. Este processo é usado para extrair o restante do azeite que ficou na pasta de azeitona na primeira prensagem. O repaso é muito difícil de detectar porque não são adicionados produtos químicos para extrair o azeite da pasta de azeitona. O governo de coalizão estava se preparando para concordar, mas a resistência desenvolveu-se de membros de suas próprias fileiras partidárias. Os olivicultores saíram às ruas em protesto e a legislação pretendida foi abandonada.

Importações Repaso

Contudo, em preparação desta nova legislação, algumas empresas gregas de azeite começaram a importar grandes quantidades de azeite repaso da Espanha para a Itália, a fim de misturá-lo com o EVOO grego.

O ministro anterior do Desenvolvimento Rural e Alimentação, Athanasios Tsaftaris, quando questionado sobre esse assunto em fevereiro passado, reconheceu que haviam ocorrido importações ilegais. Tsaftaris reconheceu o grande problema da helenização do azeite espanhol (repaso) e observou que os controles seriam fortalecidos para proteger a qualidade do azeite grego. Suspeitou-se que esta helenização do repaso espanhol fosse o principal motivo pelo qual os preços do EVOO grego não subiram, mesmo com perdas de 50 por cento da produção no 2013; de fato, os preços do EVOO vendidos a granel caíram para € 2.50 por kg. Agora, após a queda no preço que as usinas estão dispostas a pagar pelo EVOO, rumores de grande afluxo de repaso espanhol estão sendo relatados na Grécia mais uma vez.

As usinas de azeitona de Creta exigem o direito de produzir repaso

A principal razão pela qual as empresas gregas de azeite escaparam até agora do estigma de adulteração de azeite a nível internacional, deve-se às exportações em massa de EVOO para outros países, principalmente para a Itália. Além disso, os lagares de azeite na Grécia não estão autorizados a produzir azeite repaso. A pasta de azeitona deve ser transportada por caminhão para uma refinaria para a extração secundária com água e, em seguida, uma nova extração com hexano para produzir azeites refinados. Esta é a razão pela qual 80% da produção de azeite grego é na forma de EVOO. Isso pode mudar em breve. A Associação Cretense de Moinhos e Engarrafadores fez recentemente um apelo ao governo grego para que lhes permitisse produzir repaso nos mesmos lagares em que produzem EVOO. Eles citam preocupações ambientais, como alto consumo de água e desperdício, e seu desejo de se tornar mais lucrativo. Há uma demanda crescente de repaso no mercado mundial, que eles não podem fornecer. Se o repaso for produzido nos mesmos lagares de azeite e guardado lado a lado em tanques, aumenta o potencial de adulteração.

Sem estoques de reserva do ano passado, e a Itália comprando a maior parte do EVOO das fábricas de azeitonas a preços mais baixos, há rumores de que a adulteração do EVOO está acontecendo novamente. A pergunta que todos pensam é: que tipo de EVOO o consumidor grego comprará no próximo ano?