Por que os preços do azeite de oliva na Grécia não estão caindo

Na Grécia, os preços reduzidos do azeite de oliva na origem não se refletem no mercado varejista, pois os consumidores continuam gastando muito ao comprar azeite de oliva em supermercados e mercearias.

Preços do produtor para azeite virgem extra no país caíram quase pela metade este ano, variando de € 4.80 por quilo em Creta a € 5.30 por quilo na Lacônia, no sul do Peloponeso.

Os preços dos produtores caíram… Isso é pura especulação. - Michalis Kabitakis, vice-presidente das organizações cooperativas agrícolas

Em comparação, no ano agrícola anterior de 2023/24, os preços na origem atingiram o pico por quase € 10.00 o quilo de azeite de oliva extra virgem de baixa acidez.

Além disso, os preços recordes do azeite na Grécia foram os motorista principal por trás da alta inflação de alimentos registrada no país no ano passado.

"No ano passado, com produção mínima, os preços na origem estavam em € 9 ou até € 10”, disse Michalis Kabitakis, vice-presidente da Associação de Organizações e Empresas Cooperativas Agrícolas da Grécia.

"Não há estoque [de azeite] este ano para justificar os altos preços”, acrescentou Kabitakis. "Os preços dos produtores caíram para € 4.50 a € 5.50 de azeite de oliva e ainda vão de € 11.50 a € 14 o litro de extra virgem e de € 8.50 a € 10 o litro de virgem. Isso é pura especulação.”

O INKA, Instituto Grego do Consumidor, também protestou contra os altos preços do azeite de oliva ao consumidor, com o chefe do instituto, Yiorgos Lechouritis, acusando a indústria do azeite de oliva e os atacadistas de especulação de preços.

A indústria argumenta que "pagou muito pelas ações do ano passado, "Lechouritis disse. "Mais uma vez, estamos falando de obscenidade e especulação dos intermediários. Deve haver um monitoramento intensivo e real dos preços desde o momento em que [os azeites] saem dos produtores até chegarem aos supermercados.”

Os produtores de azeite de oliva, por sua vez, argumentaram que os comerciantes e comerciantes são responsáveis ​​pela discrepância significativa entre os preços do azeite de oliva ao produtor e ao consumidor na Grécia.

"Eles estão pegando o petrazeite barato para vendê-lo aos consumidores a preços altos, obtendo assim lucros obscenos em detrimento dos produtores e consumidores”, disse a associação agrícola de Chandrinos, do oeste da Messênia, em um comunicado.

A associação também apelou aos agricultores para que conduzissem os seus tractores para fora dos campos em direcção às estradas e ruas por toda a Grécia, argumentando que "somente com nossos protestos e tratores nas ruas conseguimos obter ganhos.”

Enquanto isso, rumores de uma intervenção governamental para limitar o comércio doméstico de azeite de oliva a granel geraram polêmica na Grécia.

Uma prática comum entre as famílias gregas é comprar azeite de oliva extra virgem fresco em latas de 17 litros de pequenos produtores, geralmente amigos ou parentes da família.

Após atingir preços recordes de € 160 ou mais no ano passado, este ano, uma lata de 17 litros de azeite de oliva extra virgem de alta qualidade e baixa acidez está com um preço mais plausível de € 100 a € 120. No entanto, o azeite de oliva só pode ser comercializado em recipientes de até cinco litros.

Segundo algumas estimativas, uma quantidade não documentada de 60,000 a 70,000 toneladas métricas de azeite de oliva a granel é comercializada em latas na Grécia todos os anos.

De acordo com as relatórios na mídia grega, o governo está planejando penalizar com uma multa pesada de € 5,000 qualquer transportador de uma lata de 17 litros de azeite de oliva sem guia de remessa.

Os produtores de azeite de oliva protestaram contra a suposta regulamentação, argumentando que a medida visa encher os cofres do governo e também afetará sua renda.

"A medida planejada pelo governo é impraticável e tem o único propósito de impor multas punitivas aos produtores em um momento em que os custos de produção insuportáveis ​​estão constantemente aumentando”, disse Kabitakis.

O governo grego rapidamente refutou os relatos da mídia, descartando quaisquer mudanças planejadas no comércio estabelecido no país de azeite de oliva a granel em latas de 17 litros para uso privado.

"O que ouvimos nos últimos dias não é verdade”, disse Christos Dimas, vice-ministro das Finanças grego. "A transferência de pequenas quantidades de azeite entre amigos e parentes continua informalmente sem quaisquer problemas de infração.”