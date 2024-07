Xylella Fastidiosa identificada na Extremadura

As autoridades fitossanitárias da Extremadura identificaram Xyellla fastidiosa na comunidade autónoma e promulgou medidas de contenção e erradicação.

As autoridades disseram que fastidiosa A subespécie (Xylella fastidiosa fastidiosa) do fitopatógeno mortal foi identificada em dois tipos de estevas, duas espécies de plantas Cytisus e lavanda na região montanhosa de Valência de Alcántara, na província de Cáceres.

De acordo com a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, não se sabe que Xylella fastidiosa infecta naturalmente oliveiras e as autoridades confirmaram que não foram identificadas oliveiras infectadas.

A pauca e multiplexar subespécies infectam oliveiras e causam a Síndrome do Declínio Rápido da Oliveira, que não tem cura e foi identificada em outras regiões espanholas.

As autoridades fitossanitárias da Extremadura também lançaram o protocolo de erradicação, que inclui a eliminação imediata de todas as plantas infectadas suscetíveis ao fastidiosa subespécies num raio de 50 metros, o estabelecimento de uma zona tampão de 2.5 quilómetros, tratamentos insecticidas contra espécies vectoras e o início de um programa de vigilância.

A Extremadura é a terceira maior região produtora de azeite da Espanha, produzindo 68,997 toneladas de azeite no Ano safra 2023/24, das quais 8,220 toneladas foram produzidas em Cáceres.

O mesmo fastidiosa subespécie está presente no vizinho Portugal desde 2019, com multiplexar subespécie identificada em torno da cidade do Porto, no norte do país, em 2023.

Xylella fastidiosa Xylella fastidiosa é uma bactéria gram-negativa conhecida por causar uma variedade de doenças em plantas. É um patógeno que afeta principalmente o xilema, tecido vegetal responsável pelo transporte de água e nutrientes das raízes para outras partes da planta. Xylella fastidiosa é uma preocupação significativa na agricultura e silvicultura porque pode infectar uma ampla gama de espécies de plantas, levando a perdas económicas e danos ambientais. Essa bactéria é transmitida por insetos vetores, como cigarrinhas e cigarrinhas, que se alimentam da seiva das plantas. Quando esses insetos se alimentam de plantas infectadas, eles adquirem a bactéria e podem transmiti-la para plantas saudáveis ​​quando se alimentam delas. Xylella fastidiosa pode infectar culturas agrícolas e plantas ornamentais e tem sido responsável por doenças devastadoras em diversas partes do mundo. Algumas das doenças conhecidas causadas por Xylella fastidiosa incluem a doença de Pierce, a clorose variegada dos cítricos (CVC) e a síndrome do declínio rápido da azeitona (OQDS). Os esforços para controlar a Xylella fastidiosa incluem a utilização de insecticidas para gerir os insectos vectores, bem como esforços para colocar em quarentena e remover plantas infectadas para evitar uma maior propagação. A investigação está em curso para desenvolver estratégias mais eficazes para gerir e prevenir a propagação desta bactéria e das doenças das plantas associadas.

A notícia da descoberta seguiu-se ao anúncio das autoridades locais das Ilhas Baleares de que 37 oliveiras selvagens, conhecidas como acebuches, infectados com Xylella fastidiosa pauca, foram destruídos em Sencelles.

O Instituto Balear de Natureza destruiu 103 árvores suscetíveis em dois hectares no centro de Maiorca, a maior ilha do arquipélago mediterrâneo.

"Atualmente, os casos positivos para esta espécie estão todos concentrados na área próxima ao cemitério deste município”, disse Joan Simonet, vereador local, ao Diario de Mallorca.

“[As intervenções] permitiram uma melhor contenção da bactéria, facto que favorece a conservação das oliveiras bravas em bom estado e ajuda a proteger o resto da ilha e os olivais do avanço da Xylella fastidiosa”, acrescentou.

Enquanto o primeiro pauca infecções foram identificadas em início de 2024, Xylella fastidiosa foi detectado inicialmente nas Ilhas Baleares em novembro de 2016.

Um surto multiplex de Xylella fastidiosa na Comunidade Valenciana é o único outro hotspot ativo no país.

Em abril de 2024, as autoridades fitossanitárias locais relataram que a bactéria havia infectado 26 espécies de plantas, mas nenhuma oliveira. Eles também identificaram três insetos vetores, incluindo a cigarrinha do prado, que ataca azeitonas.

Os surtos anteriores de Xylella fastidiosa na Comunidade de Madrid e Almería em 2018 foram erradicados com sucesso e as áreas permanecem livres da bactéria.

Juntamente com Espanha e Portugal, a Xylella fastidiosa tem sido identificado em França – onde as autoridades disseram que é pouco provável que seja erradicado – e Itália.

Desde que foi identificado pela primeira vez em 2013, Xylella fastidiosa pauca impactou severamente a produção de azeite na Puglia, a região petrolífera mais importante da Itália, e contribuiu para o declínio constante da colheita em relação aos níveis recordes ao longo das décadas de 1990 e 2000.