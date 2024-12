Produtores italianos enfrentam instabilidade de mercado

A produção de azeite italiano é em declínio constante. Na atual situação de grande incerteza, a tendência de queda está espalhando preocupação por todo o setor de azeite de oliva da Itália.

"Também este ano, a crise climática teve um impacto significativo nas regiões do sul, que representam dois terços da nossa produção de azeitonas”, disse Andrea Carrassi, diretor geral da associação nacional de produtores Assitol. Olive Oil Times.

Veja também: Atualizações da colheita de 2024

"Nas regiões centro-norte, no entanto, espera-se uma boa colheita, embora infelizmente insuficiente para compensar o declínio no sul”, acrescentou.

"Acresce a este cenário o facto de o ano agrícola de 2024/25 representar uma 'off-year', com produção muito abaixo da média. Como resultado, teremos que importar mais de 75 por cento de nossas necessidades”, observou Carrassi.

Anos bons e ruins As oliveiras têm um ciclo natural de anos alternados de alta e baixa produção, conhecido como "anos” e "anos de folga”, respectivamente. Durante o ano, as oliveiras produzem maior quantidade de frutos, resultando no aumento da produção de azeite. Por outro lado, um "fora do ano” é caracterizado por um rendimento reduzido de azeitonas devido ao estresse do ano anterior "no ano.” Os produtores de azeite monitorizam frequentemente estes ciclos para antecipar e planear variações na produção.

Dados históricos do Conselho Oleícola Internacional (COI) mostram que a Itália produziu uma média de quase 500,000 toneladas métricas de azeite de oliva anualmente durante a década de 1990.

Na década seguinte, essa média subiu para quase 600,000 toneladas. Entre 2010 e 2019, a produção média anual caiu para pouco menos de 357,000 toneladas. Nos últimos cinco anos, a produção ultrapassou 300,000 toneladas apenas duas vezes.

As estimativas para a safra 2024/25 continuam baixas para o ano atual, e os produtores também enfrentam estoques de azeitonas severamente reduzidos.

De acordo com o ICQRF-Frantoio ItáliaOs estoques de azeite de oliva extra virgem italiano atingiram 70,300 toneladas no final de outubro de 2024, 43% das quais eram de origem italiana.

Esses números são significativamente menores do que as quase 100,000 toneladas relatadas no mesmo período do ano passado.

Neste contexto, o Instituto Italiano de Estatística destacou recentemente como preços mais altos do azeite impulsionou o valor de exportação do azeite de oliva italiano. Nos primeiros oito meses de 2024, ultrapassou € 2 bilhões, superando o total de 2023.

Em seu último relatório, o Instituto Público de Serviços ao Mercado Agroalimentar (Ismea) observou que a Itália continua sendo o segundo maior exportador de azeite de oliva e o maior consumidor.

"Os suprimentos de outros países do Mediterrâneo, principalmente da Espanha, respondem por quase 50% das nossas necessidades, interligando estreitamente o destino da produção nacional com os mercados estrangeiros, principalmente no que diz respeito às flutuações de preços”, afirmou o relatório.

De acordo com Elia Pellegrino, presidente da associação nacional de produtores de azeite de oliva, Aifo, as estimativas de baixo rendimento eram excessivamente otimistas.

"Vimos isso acontecer desde setembro, e dissemos isso repetidamente por semanas: os rendimentos cairão em 70% ou até 75%. Muito abaixo das estimativas que projetam uma queda de apenas 30% no último ano”, disse Pellegrino Olive Oil Times.

Anúncios

Anúncios

Ele também destacou a parcela da produção de azeite destinada ao autoconsumo. "Provavelmente estamos falando de 30% dos rendimentos totais”, observou ele.

"Isso significa que os volumes de azeite de oliva italiano no mercado serão amplamente insuficientes. Os preços do produto nacional italiano completo e verdadeiro acompanharão isso e permanecerão altos”, Pellegrino acrescentou.

Enquanto os preços em Espanha, o maior país produtor, apresentam uma tendência descendente, estão a aumentar de forma constante nos mercados do sul de Itália, de acordo com a Ismea dados,.

Grandes produtores previram recentemente uma redução significativa de preço nos mercados mais importantes à medida que a temporada avança.

Muitos produtores italianos temem que os preços possam cair significativamente nos próximos meses.

Tal diminuição teria impacto nas margens já pressionadas por vários factores, incluindo clima desafiador, baixos rendimentos, escassez de mão de obra e custos crescentes para moagem, engarrafamento e logística.

David Granieri, presidente da associação de produtores de azeite Unaprol, advertido que "grandes corporações multinacionais estão tentando reduzir pela metade o valor do nosso ouro verde.

"Um azeite vendido a preços baixíssimos não é italiano nem de qualidade; italiano azeite virgem extra deve manter um preço mínimo para proteger os produtores e os moageiros de azeitona, que garantem uma excelente qualidade apesar dos desafios”, disse ele.

"A cadeia de suprimentos deve reconhecer um valor justo para os produtores: sem eles, não há futuro para o azeite de oliva extra virgem italiano”, acrescentou Granieri.

O presidente da federação de azeite de oliva da Confagricoltura, Walter Placida, acrescentou que o setor deve trabalhar em conjunto para proteger os produtores de variedades regionais e menos comerciais.

"Não podemos reduzir tudo a um mero cálculo algébrico”, disse ele. "Nunca antes o azeite italiano foi tão raro e prestigiado como nesta temporada; nunca antes mereceu tanto reconhecimento, especialmente em uma temporada devastada em termos de produção por alternâncias extremas e eventos climáticos agudos.”

"O verdadeiro valor do azeite de oliva extra virgem italiano deve ser reconhecido”, acrescentou Placida. "Devemos estar muito atentos à especulação e às tentativas de redução de preços, apelando a todos os intervenientes na cadeia de abastecimento para que atuem de forma responsável, com o apoio das instituições.”

Todo o setor está se mobilizando para enfrentar a situação atual.

Agricultores, produtores e moleiros da Apúlia recentemente assinado o que foi apelidado de "pacto ético”.

O pacto visa garantir que todos os participantes da cadeia de produção, começando pelos produtores de azeitonas, recebam uma renda justa, minimizando a especulação de preços.

A Itálian governo recentemente estabelecido da "mesa técnica redonda para azeite e azeitonas de mesa” com decreto do Ministério da Agricultura, Soberania Alimentar e Florestas.

Muitas partes interessadas acolheram com satisfação a iniciativa, que envolve autoridades governamentais nacionais e regionais, agências agrícolas públicas e representantes de agricultores, moleiros, engarrafadores e produtores.

O objetivo é elaborar um plano nacional abrangente delineando prioridades e políticas para promover o setor.

O papel dos grandes varejistas de alimentos na determinação dos preços do azeite de oliva para os consumidores é fundamental, e muitas associações estão pedindo um melhor diálogo com esses principais participantes do mercado.

"Olhando para os dados oficiais, até alguns meses atrás, e depois de anos de dificuldades, a remuneração dos produtores atingiu níveis recordes, sem precedentes até agora”, disse Carrassi. "O Mercado Pago não havia executado campanhas de Performance anteriormente nessas plataformas. Alcançar uma campanha de sucesso exigiria '“Os fatores de 'subestimação' persistem, os quais a Assitol vem destacando há anos, sendo o principal deles a questão da subvalorização.”

"As promoções contínuas, que criticamos há muito tempo, desvalorizam o produto, tratando-o como uma mercadoria qualquer e impactando toda a cadeia de suprimentos, que é forçada a operar sem uma remuneração justa, principalmente no setor agrícola”, alertou Carrassi.

Ele se preocupa que essas promoções tenham transformado o azeite de oliva em mais um condimento de baixo custo na mente dos consumidores.

"Felizmente, a última campanha mudou essa perspectiva, pelo menos parcialmente: devemos aprender com o ano passado e nos esforçar para garantir que o azeite de oliva finalmente receba o reconhecimento que merece, evitando a proliferação de grandes descontos”, disse Carrassi.

Olive Oil Times entrou em contato com alguns dos maiores varejistas de alimentos da Itália, mas nenhum respondeu antes da publicação.