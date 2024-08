Projeto de Lei da Califórnia Alinhará Leis com Novos Padrões de Azeite dos EUA

O Comitê de Saúde do Estado da Califórnia votou unanimemente a favor do Projeto de Lei 818 do Senado, um primeiro passo para endurecer os padrões do azeite de oliva da Califórnia. Este projeto de lei da senadora Lois Wolk, presidente do Subcomissão do Senado para a Produção de Azeite e produtos emergentes sincronizariam os padrões atuais do estado com os novos padrões revisados ​​do USDA.

Uma indicação de que os formuladores de políticas consideram a qualidade do azeite um problema que vale a pena observar. - Dan Flynn

O primeiro de muitos obstáculos no processo legislativo do estado, a aprovação do SB 818 marca a primeira audiência de política do projeto. Dan Flynn, diretor executivo do UC Davis Olive Center, disse "O significado é que ele passou no primeiro teste por unanimidade, o que é um bom presságio para o projeto de lei. ”

Presente como recurso técnico na reunião de terça-feira, Flynn disse que o senador Wolk se referiu ao Relatório UC Davis de 2010 que analisou o azeite vendido em três regiões da Califórnia e constatou que a porcentagem de azeites importados 69 testados não atendia ao USDA ou aos padrões internacionais de azeite virgem extra. Esses azeites eram antigos, de baixa qualidade ou adulterados com azeites mais baratos, de acordo com o estudo.

Em um comunicado à imprensa, o senador Wolk disse: "Não podemos permitir que nosso estado seja um depósito de azeite importado ruim vendido a consumidores desavisados ​​a preços premium. Os padrões não são apenas críticos para os agricultores e produtores que competem com as importações estrangeiras, mas mais importante para os consumidores ”.

Atualmente, a Califórnia exige padrões baseados nos do Conselho de Azeite da Califórnia (COOC), que refletem a normas do Conselho Oleícola Internacional (COI). O novo projeto revisaria as definições de azeite e as categorias de azeite e emendaria a lei atual para refletir os novos padrões de azeite do USDA.

Para procedimentos legais, isso é significativo porque, de acordo com Flynn, os padrões do USDA refletem melhor os padrões em nosso país do que no exterior, especialmente porque os EUA não são membros do COI. Os padrões do USDA também identificam algumas áreas que refletem melhor os interesses dos Estados Unidos e sua agricultura do que os padrões do COI, que não foram desenvolvidos reconhecendo variações naturais do clima e solo da Califórnia, mas sim dos países mediterrâneos.

Os padrões do USDA levam em consideração a química natural. O padrão IOC, por exemplo, define o nível de campesterol em 4.0, enquanto, como Flynn explicou, o padrão USDA permite um nível ligeiramente mais alto para refletir seus níveis domésticos. Os níveis de ácido linoléico são acomodados de forma semelhante nos novos padrões.

Uma atualização geral da lei da Califórnia, o SB 818 refletiria os novos padrões do USDA para azeite de oliva que incluem algumas áreas de distinção que Flynn disse serem muito apropriadas para a Califórnia. "Este é mais um passo no reconhecimento americano de que os padrões de azeite significam algo ”, afirmou Flynn. "É uma indicação de que os formuladores de políticas consideram a qualidade do azeite um problema que vale a pena observar. ”