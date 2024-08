Dois dos três azeites de oliva da Califórnia falham em novos padrões nacionais, afirma relatório

Cinco anos depois dos produtores de azeite da Califórnia patrocinou um estudo que descobriu que a maioria dos azeites importados testados não atendiam aos padrões internacionais, um grupo que representa os importadores emitiu dois relatórios próprios.

Desta vez, testes aleatórios constataram que a porcentagem de azeite de azeitona da 67 rotulada como virgem extra da - ficou aquém do esperado. novos padrões de qualidade desenvolvido pela Comissão de Azeite da Califórnia (OOCC) e recentemente adotado pelo Departamento de Alimentos e Agricultura da Califórnia.

A North American Olive Oil Association (NAOOA), um grupo comercial que representa engarrafadores e distribuidores de azeite importado, encomendou os relatórios para levantar questões sobre os novos padrões da Califórnia, que dizem ter sido desenvolvidos às pressas para evitar oposição potencial e desafios legais.

O primeiro relatório, The Olive Oil Commission of California's 2014 Grade and Labeling Standards: Analysis & Implications, preparado por um ex-negociador agrícola chefe dos EUA, Islam A. Siddiqui, criticou as novas regras da Califórnia como sendo concebidas para obter uma vantagem competitiva, dizendo: "Espera-se que os produtores / manipuladores de grande escala (Califórnia), que estiveram por trás desse esforço, diferenciem seus produtos de outros azeites, especialmente os importados de outros países. ”

Observando que aproximadamente 600 dos 700 produtores de azeite na Califórnia produzem menos de 5,000 galões e, portanto, estão isentos das novas regras, o relatório argumentou, "É irônico que o padrão OOCC regule apenas uma parte do azeite produzido na Califórnia e isente o azeite importado produzido em outros estados e países. Isso levanta sérias questões sobre a real intenção por trás da legislação de habilitação de OOCC e a pressa para implementá-la em tempo recorde. ”

Para ilustrar suas objeções aos padrões do OOCC, sua eficácia e as motivações por trás deles, um relatório separado o NAOOA divulgado hoje apresentou os resultados de testes aleatórios do azeite extra-virgem 18 California comprado nas prateleiras das lojas. O estudo constatou que dois terços das amostras falharam em pelo menos uma medida química das novas regras do OOCC.

"As pedras angulares dos novos padrões OOCC para frescor e pureza, a Testes de PPP e DAGs, parece ter criado um obstáculo significativo para os produtores da Califórnia encontrarem amostras prontas para uso, respondendo por 44% da taxa de falha de 67% do OOCC ”, afirmou o relatório.

Em um comunicado, o vice-presidente executivo da NAOOA Eryn Balch disse: "Os resultados levantam questões significativas sobre a validade dos padrões OOCC e confirmam que os novos testes incorporados nos padrões não são confiáveis. ”

Em julho, a 2010 University of California, em Davis Olive Center, lançou um estudo marco que constatou que a 69 por cento dos azeites importados comprados em vários supermercados da Califórnia não cumpriram os padrões do Conselho Internacional para Oliveiras.

O relatório Davis foi citado desde então, frequentemente imprecisa, para representar uma fraude desenfreada no setor de azeite e como parte de uma campanha em andamento de produtores americanos para acabar com o domínio de longa data do mercado de marcas importadas.

Em contraste com o relatório da 2010 UC Davis, o relatório divulgado hoje não mencionou os nomes das marcas das amostras testadas.

Este é um artigo de notícias de última hora: Verifique novamente as atualizações.