California Olive Ranch adquire Lucini Italia

A California Olive Ranch, maior produtora americana de azeite de oliva, anunciou a aquisição da Lucini Italia, produtora e importadora de azeites de oliva extra virgem italianos.

Na transação de participação, o vendedor, Molinos USA, retém uma participação minoritária na empresa combinada. California Olive Ranch (COR) e Lucini Italia continuarão operando sob seus próprios rótulos, de acordo com um comunicado divulgado hoje. A empresa manterá sua sede em Chico, Califórnia.

Gregg Kelley, CEO da California Olive Ranch, disse: "Vemos um forte crescimento no segmento premium nos próximos anos e achamos que essas duas marcas estão melhor posicionadas para prosperar à medida que os consumidores negociam com melhor qualidade. ”

Gregg Kelley

"Como o vinho, o azeite varia de acordo com o solo, o clima e a variedade de azeitona ”, explicou Kelley. "Nossa fusão com a Lucini nos permitirá oferecer ao consumidor de azeite americano uma variedade mais ampla de azeites confiáveis. Essa transação também nos permite entrar nas categorias de molho, vinagrete e vinagre com o portfólio de produtos de qualidade da Lucini. ”

Fazenda de Oliveiras da Califórnia é a marca mais vendida de azeite virgem extra americano e Lucini está entre as marcas de azeite virgem extra italiano. Suas ações combinadas a tornariam a quarta maior marca do país, com 4.45% das vendas no varejo dos EUA e receitas superiores a US $ 80 milhões em 2015, disse o comunicado.

Fundada em 1998, a California Olive Ranch é uma empresa privada inspirada em novos métodos de cultivo e colheita que permitem a produção de azeite de oliva extra virgem de alta qualidade e preço moderado. É a maior produtora de azeite de oliva extra virgem dos Estados Unidos e as vendas mais que quadruplicaram desde 2010, segundo um comunicado.

Fundado em 1997, os azeites Lucini Italia são tradicionalmente produzidos com azeitonas colhidas manualmente e moídas em pequenos lotes em moinhos locais para garantir a frescura. Este processo permite diferentes variedades de azeite com diferentes perfis de sabor, disse a empresa. Lucini Italia recebeu Gold Awards no 2013 e no 2014 New York International Olive Oil Competitions.

O California Olive Ranch liderou esforços nos últimos anos por produtores americanos para nivelar o campo de atuação com os concorrentes europeus. A COR e a Associação Americana de Produtores de Azeite pressionaram sem sucesso por uma provisão no Farm Bill com falha no ano passado, que teria imposto controles de importação de azeite.

No 2012, o grupo instou os legisladores a examinar as vantagens competitivas das importações que levaram a uma Investigação da Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos e, no ano passado, pressionou pela criação do Comissão de Azeite da Califórnia estabelecer novos padrões de qualidade para o azeite produzido no estado, com o objetivo final de aplicar os padrões também às importações.