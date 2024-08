Importadores e produtores da Califórnia começam um diálogo em Davis

Vista aérea, de, a, robert mondavi, instituto, para, vinho, e, ciência alimento, em, a, universidade, de, califórnia, em, Davis

Quando o diretor do UC Davis Olive Center, Dan Flynn, se encontrou com o diretor do International Olive Council, Jean-Louis Barjol, em um evento no Chile em outubro passado, eles tiveram a ideia de organizar um encontro com as partes interessadas da indústria de azeite americana, coincidindo com o Winter Fancy Food Show.

Foi uma reunião improvável. Representantes dos produtores de azeite da Califórnia se reuniram com grandes importadores de azeite por três horas e meia no campus da Universidade da Califórnia em Davis na semana passada para discutir os desafios comuns que a indústria enfrenta e encontrar maneiras de cooperar.



Há quatro anos, era a equipe de pesquisadores de Flynn, financiada por produtores locais, que Publicados o relatório bombástico que descobriu que a maioria dos azeites importados vendidos nas prateleiras dos supermercados da Califórnia eram abaixo do padrão. Isso desencadeou investigações semelhantes em todo o mundo, desencadeou um debate sobre a qualidade do azeite, deu origem a uma enxurrada de campanhas de marketing negativas e provavelmente afastou alguns consumidores do azeite. Barjol condenado os relatórios "corrente de agressão ”na época.

Flynn moderou a reunião de Davis, com a presença de representantes de algumas das empresas implicadas em seu relatório - Pompeian, Borges, Colavita, Sovena e Deoleo - e os maiores produtores americanos que usaram o estudo de 2010 como peça central em seus esforços para fazer lobby por uma qualidade mais rigorosa normas, cumprimento e restrições de importação.

Para evitar um vale-tudo, de acordo com vários participantes, algumas regras básicas foram estabelecidas para a reunião de 16 de janeiro: Não haveria qualquer insistência nas questões sobre as quais os lados discordam rotineiramente. Em vez disso, o foco estaria nas áreas comuns de preocupação e na descoberta de maneiras de trabalhar em conjunto, especialmente para aumentar o consumo no maior mercado do mundo.

O encontro marcou o início de um diálogo que o diretor do COI, Barjol, vem defendendo desde que começou seu mandato na agência intergovernamental em 2010, e agora precisa mais do que nunca. E ele supostamente veio a Davis determinado a fazer os lados concordarem com uma lista de itens que juntos serviram para trazer os EUA para o rebanho do COI, mesmo que apenas em pequenos incrementos simbólicos.

O conselho está fazendo um exame de consciência enquanto redige um novo acordo de governo, ou carta, para entrar em vigor em 1º de janeiro de 2015. Barjol fez da adesão dos EUA ao COI uma prioridade de sua administração, embora o governo dos EUA tenha oferecido pouco esperança. Na verdade, de acordo com o Relatório da Comissão de Comércio Internacional, os EUA "gostaria de restringir a participação em tais grupos. "

Talvez sucumbindo a essa realidade, Barjol conseguiu que o grupo de participantes de Davis, que estava do lado dos importadores, concordasse em recomendar uma entidade para ser uma "observador ”no Conselho. No entanto, como observou um participante, uma vez que os EUA se juntem às fileiras de observadores, o COI pode escolher em seu novo estatuto alterar o status dos observadores, a fim de promover uma agenda com apoio tácito dos produtores americanos.

Mas uma prioridade em todas as listas da reunião de Davis era aumentar o consumo de azeite americano, e pesquisas recentes mostrar que as importações dos EUA caíram apenas serviu para aumentar um senso geral de urgência sentido por todos os lados.

Nas entrevistas, as pessoas que compareceram à reunião falaram em tom medido e comentários sobre como deixar de lado as diferenças, encontrar um terreno comum e iniciar um diálogo aberto que estava atrasado.

Os participantes da reunião foram: Jean-Louis Barjol (Conselho Internacional da Azeitona), Richard Cantrill (Sociedade Americana de Químicos do Petrazeite), Eryn Balch (NAOOA), Bob Bauer (NAOOA), Patti Andrade (Borges), Giovanni Colavita (Colavita) Jaime Carbo (Deoleo), Frank Patton (Pompeiano), Steve Mandia (Sovena), Patty Darragh (COOC), Bruce Golino (COOC), Kimberly Houlding (AOOPA), Brady Whitlow (Corto Olive), Adam Englehardt (California Olive Ranch) ), Mike Forbes (Califórnia Olive Ranch), Dan Flynn (UC Davis) e Selena Wang (UC Davis).

Ao todo, a sala representava quase 100 por cento do azeite de oliva que os americanos consomem, e até mesmo uma porção significativa produção global de azeite. Deoleo, Sovena e Borges estão entre os maiores produtores mundiais de azeite que provavelmente produzem mais em uma hora do que os Estados Unidos produzem o ano todo.

De acordo com uma resumo da reunião, que não havia planos de divulgar publicamente, o grupo se envolveu em alguns dos principais pontos de contenção que os mantiveram em suas respectivas costas até agora, como padrões e aplicação, e eles se contentaram em concordar em discordar :

"Houve discussões relacionadas à falta de aplicação da fraude, bem como questões relacionadas ao custo e modo de aplicação ", de acordo com as notas, "mas nenhum consenso específico surgiu. "

Da mesma forma, "Houve discussões relacionadas ao envolvimento do FDA nos padrões de azeite dos EUA e à atualização periódica dos padrões dos EUA, mas não houve consenso específico. ”

Houve acordo para os EUA "instituições ”(presumivelmente o UC Davis Olive Center e AOCS) para participar de projetos de pesquisa europeus, e todos os lados concordaram em explorar a participação em um programa de marketing do USDA.

Havia poucos indícios de que a reunião representava uma posição mais branda dos produtores domésticos liderados pelo California Olive Ranch que financiou a exposição de Davis em 2010, pressionou por uma investigação de US $ 2 milhões na indústria de azeite pela Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos, redigiu (e negou) um pedido de marketing doméstico e pressionou por um tentativa falhada incluir uma disposição na Farm Bill que teria submetido azeites importados a padrões mais elevados se algum dia uma ordem de comercialização fosse adotada.

Por sua vez, os importadores e fornecedores da maior parte das 300,000 toneladas de azeite consumidas aqui anualmente não deram sinais, segundo os participantes da reunião, de que a péssima qualidade do azeite no mercado de massa estava prestes a mudar em breve, e houve um encolher de ombros coletivo em resposta às preocupações sobre os subsídios que permitem que as fazendas europeias inundem o mercado a preços abaixo dos custos de produção.

Um participante caracterizou a divisão entre os lados que se encontraram em Davis como nada menos que um "golfo." Mas por algumas horas na semana passada, houve pelo menos uma onda de otimismo e a possibilidade de que algum dia a fraude generalizada, as campanhas negativas e a crescente confusão do consumidor sobre o azeite de oliva possam ser substituídas por mensagens simplificadas de benefícios para a saúde, características de sabor e usos culinários .