Davis Olive Center responde às críticas do COI ao relatório

O relatório do ano passado pelo UC Davis Olive Center, "Os testes indicam que os importados 'o azeite extra-virgem muitas vezes falha nos padrões internacionais e do USDA, ”Causou um rebuliço na indústria do azeite de oliva e além, quando a mídia popular anunciou os resultados com manchetes fantásticas como "Que o azeite não é virgem”. O polêmico estudo da universidade da Califórnia afirmou que 69 por cento das amostras de azeite importado rotuladas "azeite virgem extra ”falhou nos padrões químicos e sensoriais internacionais para classificação extra virgem.

O Grupo de Peritos em Química do Conselho Internacional das Oliveiras (COI) fez uma exceção às descobertas epublicou uma refutação, citando o tamanho pequeno da amostra, condições desconhecidas de armazenamento, métodos de teste químico e análises sensoriais do estudo.

Agora, os autores do relatório emitiram sua própria resposta pontual a essas críticas, defendendo cada exceção trazida pelos químicos do COI em um comunicado publicado pela primeira vez no site do Associação Americana de Químicos de Petrazeite.

"Na minha opinião, "o principal cientista do estudo, Dr. Edwin Frankel, escreveu em um email para Olive Oil Times, "o COI tem sido muito politizado ao estabelecer um padrão para o azeite extra-virgem exportado. Na Califórnia, esperamos ser capazes de desenvolver melhores padrões de apoio aos nossos azeites virgens extra produzidos localmente. ”

UC Davis está por trás do relatório

Edwin N. Frankel, Rodney J. Mailer, Selina Wang, Charles F. Shoemaker e Dan Flynn

A resposta ao relatório Davis da Universidade da Califórnia (“Testes indicam que 'o azeite de oliva extra-virgem muitas vezes falha nos padrões internacionais e do USDA ”, UC Davis Olive Center, julho de 2010) passou de um aceno de cabeça a críticas severas, como as oferecidas pelo Grupo de Peritos em Química do Conselho Internacional de Oliveiras (COI; Madri, Espanha) . Respeitamos os membros do grupo de especialistas, mas apoiamos totalmente o relatório.

Para revisar rapidamente a fonte da controvérsia, o estudo da UC Davis constatou que o 69% dos azeites importados que testamos falhou no teste sensorial oficial do COI, com esse resultado confirmado em 31% dos casos pelos testes do COI para absorção de UV. oxidação e, em 86% dos casos, pelos testes alemães de diacilglicerol (DAG) e pirofeofitina (PPP).

O relatório foi concluído pelo UC Davis Olive Center e pelo Australian Oils Research Laboratory. O laboratório australiano é reconhecido pelo COI e pelo AOCS por sua competência na realização de testes químicos e sensoriais do COI.

Embora a declaração do Grupo de Peritos não represente adequadamente a diversidade de opiniões entre os membros do painel, muitos dos quais não tiveram a oportunidade de revisar ou assinar a declaração, responderemos à declaração por escrito.

Significado estatístico. O Grupo de Peritos do COI afirma que o relatório da UC Davis é "não estatisticamente significativo ”, mas na verdade a UC Davis analisou amostras quatro vezes mais que a taxa do próprio programa de controle de qualidade do IOC (em uma base anual). De acordo com um relatório oficial do IOC disponível no site do IOC, o IOC analisou uma média de 116 amostras virgens extras por ano em 2008 e 2009 coletadas nos Estados Unidos e Canadá. Esses países têm uma população combinada de 340 milhões, então o IOC analisou uma amostra para cada 2.93 milhões de pessoas. O estudo da UC Davis é baseado em 52 amostras coletadas no estado da Califórnia, que tem uma população de 38 milhões. Assim, o estudo da UC Davis analisou uma amostra para cada 730,000 pessoas, ou quatro vezes a taxa do IOC.

Condições de armazenamento. O Grupo de Peritos, ao aceitar nossas conclusões de que muitos azeites não eram compatíveis com os padrões do COI, afirma que "é impossível considerar os resultados confiáveis ​​”sem informações sobre envio ou tempo de teste. Aqui estão as informações factuais: Todas as amostras de azeite foram coletadas e gerenciadas na UC Davis por um único membro da equipe de pesquisa. As amostras foram coletadas em um período de sete dias, quando as temperaturas diurnas variaram entre 52 ° F e 56 ° F (11 ° C e 13 ° C). As amostras estiveram em trânsito para UC Davis por não mais do que nove horas. A equipe de pesquisa prontamente codificou, embalou em papel alumínio, embalou para envio e enviou as amostras para o laboratório australiano, com as amostras chegando à Austrália cinco dias após o envio. O Australian Oils Research Laboratory é certificado pelo IOC e segue os padrões de qualidade IOC relativos ao tempo de teste e todos os outros parâmetros.

Métodos químicos. O Grupo de Peritos declara que o padrão comercial do COI "contém todos os métodos necessários para avaliar a qualidade e pureza do azeite de oliva ... portanto, não foi necessário aplicar os métodos não oficiais citados no relatório. ”Embora gostemos do trabalho que o COI realizou no desenvolvimento de padrões, esperamos que poucos químicos concordamos que os padrões do COI são totalmente adequados e nos sentimos fortemente em suplementar os métodos do COI com testes adicionais (DAG e PPP) adotados na Alemanha e na Austrália. De fato, os testes químicos alemão / australiano confirmaram resultados sensoriais negativos para 86% dos casos, enquanto os testes químicos do COI confirmaram resultados sensoriais negativos para apenas 31% dos casos.

O Grupo de Peritos também afirma que rejeitou os testes DAG e PPP porque "esses compostos mudam dinamicamente durante a vida útil do azeite. ” Usando esse raciocínio, o painel também precisaria rejeitar os testes de IOC para acidez graxo livre, dienos conjugados (K232) e triênios (K270) e valores de peróxido, que todos mudariam durante a vida útil do azeite. O Grupo de Especialistas também diz que o estudo da UC Davis não pode concluir que azeites refinados foram adicionados porque os estigmastadienos e perfis de esterol estavam em conformidade com os padrões do IOC. Na verdade, o estudo da UC Davis indicou que a adição de azeites refinados era uma possibilidade, e nossa equipe de estudo concluiu "se alguma das amostras foi adulterada, é mais provável que o adulterante tenha sido refinado com azeite de oliva, em vez de azeite refinado de nozes, sementes ou vegetais. ”

Análise sensorial. O Grupo de Especialistas, embora aceite nossa descoberta de que muitos dos azeites falharam na análise sensorial conduzida por um painel oficial do IOC, diz que os procedimentos do IOC exigem que uma segunda análise seja realizada por outro painel do IOC e falha o estudo da UC Davis por não ter um segundo teste realizado. Na verdade, o IOC não requer um painel sensorial para obter uma segunda opinião quando um painel descobre que uma amostra de azeite falhou em um teste inicial.

Embora o relatório da UC Davis tenha sido apenas um estudo e deva ser visto como tal, devemos observar que sérios problemas de qualidade do azeite foram encontrados pela Consumer Reports em setembro 2004, Der Feinschmecker em maio 2005, Laboratório de Pesquisa de Óleos Australianos ao longo de vários anos, o Universidade da República no Uruguai em outubro 2010 e Departamento de Saúde em Andulacía, Espanha, em novembro 2010. Com os Estados Unidos sendo o terceiro maior consumidor de azeite do mundo, essa questão merece uma pesquisa contínua.

Incentivamos os leitores a examinar nosso relatório e apêndicee avaliar a validade do estudo por si mesmos. Reiteramos nosso desejo de trabalhar em colaboração com o COI para analisar a qualidade do azeite nos Estados Unidos. Vamos testar e provar juntos.

Edwin N. Frankel é professor adjunto, Selina C. Wang é pesquisadora associada, Charles F. Shoemaker é professor e líder do Laboratório de Química do Azeite de Oliva da UC Davis e Dan Flynn é o diretor executivo do UC Davis Olive Center, todos na Universidade da Califórnia, Davis. Rodney Mailer é pesquisador do Australian Oils Research Laboratory em Wagga Wagga, Austrália.