O CEO da Deoleo North America afirma que a sustentabilidade é a chave para o crescimento do setor de azeite

Mais de um quarto dos azeite virgem extra vendido pela Deoleo em 2023 foi proveniente de olivicultores e lagares que seguem as melhores práticas sustentáveis, de acordo com o primeiro projeto integrado da empresa relatório de Sustentabilidade.

"A sustentabilidade faz parte da nossa estratégia e do nosso propósito”, disse Thierry Moyroud, presidente-executivo da Deoleo North America. Olive Oil Times. "Nosso objetivo é fazer com que mais de 70% de todos os nossos azeites sejam provenientes de fontes sustentáveis ​​no futuro.”

Estou mais focado em como podemos trazer a beleza da nossa categoria para o uso diário em todas as cozinhas americanas… (O azeite é) um produto para as massas, não um produto para poucos. - Thierry Moyroud, CEO, Deoleo América do Norte

O relatório, auditado pela Deloitte, concluiu que 27.7 por cento do azeite virgem extra da empresa provém de agricultores e moleiros terceiros certificados de forma independente, seguindo as melhores práticas sustentáveis.

O relatório também descobriu que o maior vendedor mundial de azeite de marca, que inclui as marcas Bertolli e Carapelli, eliminou as disparidades salariais entre homens e mulheres na empresa e aumentou o número de garrafas feitas de plástico 100% reciclado em 7.4%.

Moyroud disse que o relatório estava em elaboração desde que a empresa realizou sua primeira avaliação de materialidade em 2020. Ele foi publicado um ano antes de a União Europeia anunciar que implementaria padrões obrigatórios de relatórios ambientais, sociais e de governança (ESG).

"É nosso compromisso com a categoria sermos seus administradores”, afirmou. "Se quisermos fazer isso com seriedade, pensamos que a sustentabilidade deveria estar no centro de tudo o que fazemos; é uma peça-chave do que se deve esperar da nossa indústria.”

Para Deoleo, a sustentabilidade passa pela utilização mínima de produtos fitossanitários nos olivais, pela utilização eficiente dos recursos hídricos, pela promoção da eficiência energética nos processos de cultivo e moagem, pela gestão do solo como sistema vivo, pela promoção da biodiversidade nos olivais e pela minimização dos desperdícios durante a produção. processo.

"É uma abordagem ampla e holística para identificar os parâmetros que influenciam a produção de azeite e os críticos onde precisamos melhorar ao longo do tempo se quisermos promover a produção de azeite saudável e sustentável”, disse Moyroud.

Embora a empresa continue a apostar na sua estratégia de sustentabilidade e campanhas de marketing, Moyroud enfatizou que a qualidade vem em primeiro lugar.

Tal como muitos outros no sector, os últimos dois anos de más colheitas e aumento dos custos de produção têm sido bastante desafiadores para a multinacional sediada em Córdoba, que compra azeite virgem extra de Espanha, Itália, Portugal, Tunísia, Grécia e Argentina.

"O que procuramos é, em primeiro lugar, petrazeite de qualidade”, disse Moyroud. "Durante alguns anos, podemos aliar qualidade a fontes sustentáveis; nos outros anos, temos que priorizar a qualidade.”

Outra consequência das fracas colheitas consecutivas em Espanha e em toda a bacia do Mediterrâneo foram os preços recorde na origem.

Segundo Infaoliva, extra virgem preços do azeite em Espanha situam-se em 7.80 euros por quilograma no momento em que este artigo foi escrito, bem abaixo do máximo histórico de meados de Janeiro de 8.988 euros, mas ainda 27 por cento acima do mesmo período do ano passado.

"Se os últimos dois anos me ensinaram alguma coisa nesta indústria, foi ser muito humilde nas nossas previsões e especulações, porque ninguém esperava o que aconteceu no ano passado”, disse Moyroud. "A situação do mercado continua incerta e complexa.”

Embora os preços tenham caído substancialmente no início de Abril, caindo para 7.00 euros por quilograma, com a notícia de que a colheita de Espanha superou as expectativas iniciais, eles continuaram a subir.

Ainda assim, a principal região olivícola do país parece promissora, com uma frutificação significativa e ausência das altas temperaturas que impactaram negativamente as duas colheitas anteriores na Andaluzia.

"As primeiras informações que temos sobre a nova colheita são positivas”, confirmou Moyroud. "A floração dos frutos é boa. As reservas de água estão acima da média para esta época do ano. Esses fatores sustentam a projeção de que a safra 2024/25 retornará aos níveis normais.”

Nos cinco anos anteriores ao ano agrícola historicamente fraco de 2022/23, a Espanha produziu uma média de 1.4 milhão de toneladas de azeite anualmente. Observadores próximos do sector acreditam que este nível de produção poderá resultar na queda dos preços para entre 3 e 4 euros por quilograma.

Embora Moyroud não veja necessidade de especular sobre os preços futuros, ele considera que os últimos dois anos foram um alerta para o sector sobre os impactos da das Alterações Climáticas na bacia do Mediterrâneo, que é responsável por mais de 95 por cento da produção global de azeite.

Tal como Jaime Lillo, diretor executivo do Conselho Oleícola Internacional, Moyroud acredita que o futuro do setor passa expansão significativa em regiões olivícolas não tradicionais.

“[As duas más colheitas e os preços recordes na origem são] um sinal de que o sector precisa de uma transformação profunda”, disse ele. "É um bom sinal enviado ao mercado de que precisamos repensar a forma como operamos como indústria.”

Moyroud disse que a Deoleo está trabalhando para expandir sua abordagem global para o fornecimento de azeite. Apontou a Argentina – já o maior produtor fora da bacia do Mediterrâneo – como um país com imenso potencial para expandir a produção de azeite virgem extra de alta qualidade. "A qualidade não pode estar vinculada a nenhuma origem específica”, acrescentou.

Moyroud disse que parte do sucesso da Deoleo em uma ampla gama de mercados de azeite não tradicionais é identificar perfis de sabor e fornecer consistentemente azeite virgem extra que atenda a esses perfis, o que muitas vezes inclui a blend de azeites de diferentes fontes.

"Por exemplo, nos EUA, as pessoas gostam de azeite muito mais suave”, disse Moyroud. "Portanto, definimos um perfil de sabor para Bertolli nos EUA, que não é o perfil de sabor para Bertolli na Alemanha.”

"Para atingir esse perfil de sabor, às vezes usamos blends diferentes para obter o mesmo resultado. É aí que somos fortes”, acrescentou. "Para isso, não importa de onde vem o azeite, mas sim a qualidade do azeite que se encontra.

Embora garantir um fornecimento consistente e sustentável de azeite virgem extra seja um dos desafios mais prementes da Deoleo, o outro é aumentar o consumo em lugares como os Estados Unidos, que ultrapassou a Espanha no ano passado como o segundo maior consumidor do mundo.

Nos seus seis anos à frente da Deoleo North America, Moyroud disse que a mudança mais significativa que viu foi o crescimento do mercado retalhista nos EUA desde o início da pandemia de Covid-19 no início de 2020.

No auge dos confinamentos, estima-se que 94 por cento da população estava numa jurisdição com ordens obrigatórias de permanência em casa nos EUA. Muitos cozinhavam em casa e precisavam de mais gordura para cozinhar, incluindo azeite.

De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, as importações de azeite aumentaram de 339,200 toneladas em 2019 para 402,600 toneladas em 2020, e esta tendência continuou. Os EUA importaram uma média de 322,150 toneladas anualmente entre 2016 e 2019. Nos quatro anos desde o início da pandemia, este número aumentou para 387,575 toneladas.

Veja também: EUA vêem crescimento significativo nas vendas de azeite orgânico

"Retivemos uma parte significativa deste aumento”, disse Moyroud. "O mercado caiu desde 2020, sem dúvida porque as pessoas voltaram aos restaurantes. Mas no final das contas, vimos mais penetração do que antes.”

"Esse não é o caso em muitas geografias”, acrescentou. "Em muitos lugares, o mercado voltou ao que era antes da pandemia.”

Moyroud acredita que o setor deve capitalizar a experiência de cozinhar em casa da pandemia e expandir a participação do azeite na categoria total de azeites comestíveis, que atualmente é de cerca de três por cento.

"Estou mais procurando um lugar onde o azeite seja o centro das atenções na cozinha”, disse Moyroud. "Não quero me apoiar muito na parte sofisticada da categoria de azeite, onde tendemos a nos parecer com a categoria de vinho. Essa é uma abordagem um pouco elitista.”

"Estou mais focado em como podemos trazer a beleza da nossa categoria para o uso diário em todas as cozinhas americanas, o que não é o caso em muitos lares hoje”, acrescentou. "É um produto para as massas, não um produto para poucos.”

Voltando ao significado do relatório de sustentabilidade de Deolo, Moyroud disse que o setor deve se concentrar em educar o público sobre os benefícios ambientais do azeite e benefícios para a saúde em comparação com todas as outras gorduras comestíveis.

"As conversas de hoje são sobre alimentos processados ​​e como comê-los menos”, disse ele. "Diga-me algo menos processado que o azeite. É muito difícil encontrar um e às vezes esquecemos disso.”

Para o efeito, Moyroud planeia continuar a promover o azeite como uma alternativa saudável e consciente a outras gorduras comestíveis. Ele acredita que isso continuará a expandir a penetração doméstica da Deoleo nos EUA, impulsionando o consumo.

"Muito simplesmente, estamos com uma penetração de 55 por cento, portanto ainda temos 45 por cento de agregados familiares para atingir”, concluiu.