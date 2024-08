Emenda Farm Bill chama a atenção para a indústria dividida

Produtor de azeite da Geórgia Jason Shaw

Pouco antes de a Câmara dos Representantes votar contra o Farm Bill de 2013, uma emenda para remover uma seção que imporia controles de importação de azeite foi proposta pelos congressistas Chris Gibson e Michael Grimm de Nova York. O deputado Grimm disse que a disposição da Farm Bill era "uma tentativa de permitir que 2% do mercado doméstico de azeite imponha um imposto oculto sobre os 98% restantes - aumentando o custo do azeite para os consumidores ”. o alteração aprovada por uma margem enorme (343-81-1). No final das contas, a votação foi um ponto discutível porque toda a Farm Bill caiu; entretanto, a batalha sobre a provisão de controle de importação chamou a atenção para uma indústria de azeite muito dividida.

Os oponentes da emenda ficaram desapontados com sua aprovação. Jason Shaw, presidente da Georgia Olive Growers Association, disse que eles trabalharam muito para que a linguagem de controle de importação fosse incluída no projeto. Em uma mensagem aos legisladores dos EUA da Geórgia pedindo-lhes que se opusessem à emenda, a Associação observou que "importadores de azeite permitiram fraude desenfreada de azeite ”, classificando erroneamente blends inferiores de azeite como de qualidade superior. "Tudo o que estávamos tentando fazer era sujeitar todos os mesmos padrões aos quais queremos nos sujeitar ”, afirmou Shaw.

Shaw acredita que houve muita desinformação sobre as implicações do projeto de lei. Ele disse que o projeto de lei não teria aprovado um programa de amostragem e teste para o azeite de oliva - uma ordem de comercialização ainda teria que ser desenvolvida pela indústria do azeite antes que a disposição se tornasse efetiva.

Um relatório do Escritório de Orçamento do Congresso (OBC), emitido em maio, indicou que, se um ordem de comercialização de azeite aprovadas, as importações teriam que ser testadas para garantir que cumprissem os padrões e que o custo total "dezenas de milhões de dólares anualmente. ” Shaw rebate que a indústria seria responsável por definir seus próprios padrões e não estaria interessada em criar padrões com custos proibitivos. Ele cita o relatório do CBO como um fator na emenda que está sendo aprovada. O relatório "não ajudou a causa. As cartas estavam contra nós - disse Shaw.

Patty Darragh, diretora executiva da Conselho de Azeite da Califórnia também expressou frustração com a alteração porque impacta os esforços para construir uma indústria nacional competitiva, comprometida com a produção de azeites de qualidade e que "não é uma boa notícia para consumidores e varejistas. ”

Os defensores da emenda de Gibson-Grimm incluíram grupos como a National Restaurant Association, a North American Olive Oil Association e o American Hellenic Institute (AHI).

"A ordem de marketing teria sido uma barreira comercial. Isso teria aumentado o preço do azeite para os consumidores e seria prejudicial para as pequenas empresas ”, disse Nick Larigakis, presidente da AHI, um grupo de políticas públicas greco-americano sem fins lucrativos. "Também estávamos certamente preocupados com as ramificações ... nas futuras negociações comerciais entre os Estados Unidos e a União Europeia. Acreditamos que isso teria interrompido essas negociações. ”

A Georgia Olive Growers Association discordou que o controle de importação criaria uma barreira comercial, citando que a União Europeia já tem inspeções de importação de azeite de oliva e de todas as frutas, vegetais e nozes. Quaisquer procedimentos dos EUA adicionados teriam que estar em conformidade com as regras da organização mundial de comércio.

A North American Olive Oil Association (NAOOA) apoiou a alteração porque um pedido de comercialização seria caro e ainda não resolveria o problema de qualidade do azeite, disse o vice-presidente executivo Eryn Balch. "Não haveria supervisão dos azeites além do ponto de importação - a blend e a identificação incorreta poderiam ocorrer após as inspeções ”, acrescentou Balch.

A Georgia Olive Growers Association, no entanto, afirma que o azeite consumido pelos americanos deve ser testado no ponto de exportação. Qualquer fraude ocorrida nos Estados Unidos seria controlada por uma ordem de marketing nacional.

Como alternativa a uma ordem de marketing, o NAOOA está buscando o apoio da Food and Drug Administration (FDA) para definir uma "Padrão de identidade ”para o azeite, semelhante aos padrões estabelecidos para chocolate branco e outras mercadorias. Um padrão da FDA definiria notas de azeite e, diferentemente dos padrões de classificação do USDA que são voluntários, os padrões do FDA são obrigatórios e podem ser aplicados.

Embora o pessoal da indústria concorde que garantir qualidade do azeite é fundamental, eles não concordam sobre a melhor forma de atingir esse objetivo. Eles, entretanto, concordam que trabalhar para melhorar a educação do consumidor é uma alta prioridade. O NAOOA disse que gostaria de ver uma ordem de pesquisa e promoção emitida pelo USDA porque isso permitiria à indústria usar os recursos e a infraestrutura do USDA para a educação do consumidor.

Enquanto a poeira do Farm Bill diminui, Jason Shaw disse "Continuaremos fazendo o que estamos fazendo - educando o público e produzindo o melhor produto possível. ”