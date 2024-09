Centenas de protestos propostos tarifas de oliva em Espanha

Centenas de olivicultores, produtores de petrazeite e representantes de empresas se reuniram em frente ao consulado dos Estados Unidos em Sevilha, Espanha, na quinta-feira passada para protestar contra as tarifas americanas propostas para as azeitonas espanholas.



Reiteramos nossa absoluta rejeição à fixação de qualquer tipo de tarifa nas azeitonas de mesa. - Rodrigo Sánchez Haro, Ministro da Agricultura, Andaluzia

Os manifestantes se reuniram para denunciar as tarifas planejadas, chamando-as "injusto "e "abusivo ”, além de suscitar preocupações sobre suas repercussões potencialmente desastrosas para as exportações e o emprego da região.

As tarifas devem ser discutidas pela Comissão de Comércio Internacional dos EUA (USITC) nesta semana e, se a comissão decidir promulgá-las, entrará em vigor ainda este mês. No 2017, as exportações espanholas de azeitona para os EUA totalizaram cerca de US $ 67 milhões.

"Estamos muito desapontados com a decisão do Departamento de Comércio dos EUA de impor direitos anti-subsídios e anti-dumping às importações de azeitonas de mesa espanholas, especialmente porque o produto é muito popular entre os consumidores dos EUA ”, José María Castilla, um lobista da ala nacional de a Associação de Jovens Agricultores (ASAJA), disse. "É injustificado e desproporcional e contraria nossa política agrícola comum. ”

Miguel López, secretário-geral da COAG Andalusia, disse que os empregos da 8,000 estão diretamente em risco e mais dois milhões indiretamente estão em risco por causa das tarifas propostas. Ele já disse que a Agro Sevilla demitiu alguns de seus funcionários.



Reiteramos nuestro rechazo absoluto a la fijación de cualquier tipo de arancel a la aceituna de mesa, que ahora EEUU ha incrementado hasta el 34,75%. Es una medida injusta que provocaría grandes pérdidas no setor andaluz que genera 2 millones de jornales and 8.000 empleos. - Rodrigo Sánchez Haro (@rodrigosanhar) 12 de Junho de 2018





Junta insiste en que el arancel a la aceituna de mesa es "desproporcionado ”y pide al Gobierno que defienda al setor https://t.co/z56iEjUSCh via @epandalucia - José Muñoz (@pepemsanchez) 29 de janeiro de 2018





Para esclarecer e dar um rosto humano a essas dispensas, López convidou um jovem, identificado apenas como filho de Raquel, para subir ao palco durante o protesto.

"Por causa das tarifas e depois de seis anos na empresa, eles o deixaram desempregado e ele teve que sair da Andaluzia para encontrar trabalho ”, disse López. "Ele tinha um projeto de vida e tudo se quebrou. ”

López insistiu que os produtores espanhóis estão de acordo com as regras da União Européia e da Organização Mundial do Comércio e pediu que a União Européia e o governo espanhol defendam o setor do que denominou "arbitrárias ”.

"Diante dessa atitude que o [presidente dos EUA, Donald] Trump está mantendo contra todas as importações, e porque isso viola todos os acordos internacionais, a Comissão Europeia precisa se posicionar e se defender já ”, afirmou. "Nós também temos que ser defendidos. ”

A Comissão Europeia já condenou as tarifas sobre as azeitonas espanholas com um porta-voz rotulando-as "protecionista ”e promissora da Comissão Européia de Comércio.

As tarifas propostas decorrem de reclamações antidumping apresentadas por duas empresas da Califórnia (Bell-Carter Foods, Inc e Musco Family Olive Co) no ano passado. Eles foram compostos por cobranças antissubvenções do Departamento de Comércio dos EUA, que argumenta que os olivicultores e embaladores espanhóis também se beneficiam de "subsídios injustos ”.

Se o USITC decidir ratificar as tarifas propostas, que a maioria dos observadores do comércio acredita ser altamente provável, os direitos de importação das azeitonas espanholas subirão para 27 por cento em julho do 24. Dizem que as tarifas cobrem todos os tipos de azeitonas espanholas, incluindo todas as formas, tamanhos e cores; sem caroço e sem caroço; e inteiro, fatiado, picado e triturado.

"O Departamento de Comércio garantirá uma avaliação completa e justa dos fatos e, se as regras estiverem sendo violadas, agirá rapidamente para impedir quaisquer práticas comerciais desleais ”, disse o secretário de Comércio dos EUA, Wilbur Ross. "Os Estados Unidos estão comprometidos com um comércio livre, justo e recíproco com a Espanha. ”

Antonio de Mora, secretário-geral da Associação Espanhola de Exportadores e Industriais de Azeitonas de Mesa (ASEMA) acredita que os fatos vão prevalecer sobre os sentimentos e, em vez de atender aos protestos, tem trabalhado arduamente na preparação de um processo judicial contra as tarifas.

"A ASEMESA está preparando sua defesa em contato com as administrações nacional e européia, com a garantia de que os argumentos nos quais essas acusações se baseiam são falsos, razão pela qual estamos reunindo todas as informações e evidências necessárias ”, afirmou.