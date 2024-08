Metas do Ato de Azeite Denunciadas no Estudo Davis

De Alex Beekman

Vários chefs e donos de restaurantes da Califórnia estão processando certos varejistas e distribuidores de 10 grandes marcas de azeite depois que o UC Davis Olive Center divulgou um estudo no mês passado que concluiu que a maioria dos azeites virgem extra amostrados não atendiam aos critérios de classificação virgem extra. Entre os demandantes está um concorrente da rede Bravo "Programa de TV Top Chef ”, David Martin, e vários proprietários de restaurantes importantes do sul da Califórnia.

O processo, que busca status de ação coletiva, nomeia as principais marcas de azeite 10, incluindo Bertolli, Filippo Berio, Carapelli, Star, Colavita, Mezzetta, Pompeia, Rachael Ray, Mazolla e Safeway Select.

Daniel J. Callahan

Também nomeia as principais redes de supermercados 10 e grandes lojas de caixas que supostamente comercializavam petrazeite abaixo do padrão sob a bandeira extra-virgem, com base em testes secretos feitos pelo escritório de advocacia do autor, Callahan e Blaine em Santa Ana, Calif.

O processo alega que muitos azeites são etiquetados incorretamente para que os custos possam ser marcados para os consumidores. "Os resultados dos testes foram chocantes ”, afirma o processo. "Testes sensoriais mostraram que essas amostras com falha tinham sabores defeituosos, como rançosos, empoeirados e mofados. ”

De acordo com Daniel J. Callahan da Callahan & Blaine em Santa Ana, advogado principal dos demandantes, "Os Réus, fabricantes de azeite, distribuidores e varejistas que vendem seus produtos no Estado da Califórnia, têm intencionalmente enganado e fraudado os consumidores da Califórnia por anos. Os réus têm alegado que o azeite que vendem atende ao alto padrão da classificação virgem extra, dando assim aos Réus o direito de cobrar um prêmio pesado pelo produto, quando na verdade o produto não atende esse padrão e é de qualidade inferior, muitas vezes adulterado com azeites refinados, como azeite de avelã ou azeite de oliva inferior. ”

Uma declaração do escritório de advocacia continuou: "Essas deturpações foram comprovadas como falsas em um estudo abrangente realizado pelo UC Davis Olive Center no Instituto Robert Mondavi para Vinho e Ciência dos Alimentos da Universidade da Califórnia, Davis em seu Relatório de julho de 2010. O relatório é de autoria dos principais Ph.Ds, pesquisadores e cientistas do país em pesquisa e educação de azeites comestíveis. Cooperando e contribuindo para o financiamento, pesquisa e descobertas deste estudo estiveram o California Olive Oil Council, a American Oil Chemists 'Society (AOCS) e a Australian Olive Oil Association. ”

Os demandantes estão buscando uma liminar que impede a distribuição do azeite questionável e também podem solicitar centenas de milhões de dólares em restituição por "lucros obtidos de maneira fraudulenta ”, disse Callahan, estimando que, com tantos réus, o caso levará talvez dois anos antes de chegar ao tribunal.

Alegações de azeite adulterado e fraude no azeite não são novas nos Estados Unidos, onde por muito tempo os exportadores europeus de azeite se aproveitaram da ingenuidade americana e da ausência de padrões de qualidade.

O processo é o mais recente desenvolvimento após o desenrolar da UC

Estudo de Davis que foi financiado, em parte, por produtores de azeite da Califórnia.