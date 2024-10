Grande produtor de azeite perde US$ 3 milhões em onda de roubos

O maior produtor de azeite da Tunísia, Grupo CHO, está apelando à comunidade de azeite de oliva da América do Norte para ajudar na investigação de um roubo em grande escala de seu premiado Terra Delyssa azeite virgem extra.

Em setembro 21st, um caminhão carregado com paletes de garrafas Terra Delyssa foi roubado em Montreal, Canadá, o que deu início a uma investigação em andamento pelas autoridades locais.

Poucos dias depois, a polícia de Houston iniciou uma investigação após receber relatos de que um varejista de desconto estava vendendo azeite de oliva do CHO Group a preços anormalmente baixos.

Usando códigos de lote das garrafas apreendidas, o CHO Group as rastreou de volta a um depósito em Houston operado por terceiros. A perda estimada desses incidentes é de cerca de US$ 3 (€ 2.8) milhões.

Esta é a terceira vez que ladrões roubam azeite de oliva extra virgem do CHO Group, embora a empresa acredite que os dois roubos mais recentes não estejam conectados.

"Acreditamos que isso aconteceu porque a Terra Delyssa pode ser facilmente colocada no mercado, pois é a marca número um no Canadá e uma das mais vendidas nas lojas dos EUA também”, disse Wajih Rekik, presidente-executivo da CHO America. Olive Oil Times.

Veja também: A tecnologia impulsiona as ambições do maior produtor de azeite da Tunísia

"A notoriedade da Terra Delyssa e a confiança que os consumidores têm no produto tornam-no muito fácil de vender, especialmente para ladrões que o oferecem com 50% de desconto”, acrescentou.

Grupo CHO tecnologia de rastreabilidade de blockchain, originalmente projetado para ajudar os consumidores a rastrear a origem do seu azeite de oliva, desempenhou um papel crucial na investigação.

"Neste caso, isso nos ajudou a rastrear todos os números de lote até o local de armazenamento e tornou possível identificar o produto roubado instantaneamente”, disse Rekik.

Desde que o roubo foi tornado público, muitas empresas do setor de azeite de oliva ofereceram seu apoio.

"Recebemos telefonemas de varejistas e também de nossos concorrentes, oferecendo pistas úteis que foram repassadas à polícia”, disse Rekik. "Alguns ladrões tentaram entrar em contato com varejistas legítimos logo após o roubo, e alguns desses varejistas agora estão ajudando a rastrear os culpados.”

O CHO Group garantiu aos consumidores que todas as garrafas de Terra Delyssa vendidas pelos principais varejistas são seguras e não estão relacionadas ao roubo.

"Nós vendemos diretamente para grandes varejistas como Whole Foods, Kroger, Target, Walmart e Costco”, disse Rekik. "Essas garrafas são completamente legais e legítimas.”

No entanto, alguns varejistas menores compraram o azeite roubado, principalmente lojas de alimentos internacionais, lojas especializadas e pontos de desconto.

"As lojas que ofereciam essas garrafas eram lojas internacionais menores de alimentos ou canais de desconto com os quais nunca fizemos negócios”, disse Rekik.

Em alguns casos, essas lojas entraram em contato com o CHO Group após perceberem que haviam comprado produtos roubados. "Eles cooperaram com a investigação e se ofereceram para devolver as garrafas imediatamente”, acrescentou Rekik.

Anúncios

Anúncios

Apenas cerca de dez por cento das garrafas roubadas foram recuperadas, e Rekik enfatizou a necessidade de ampla cooperação.

"Pedimos a todos os atores da indústria que ajudem com qualquer informação que possam ter”, disse ele. "Por isso é essencial que a notícia do furto se espalhe, pois todo o setor tem interesse direto em promover e defender as vendas legais.”

Ele alertou os varejistas que comprar e revender produtos roubados poderia torná-los cúmplices do crime.

"Comprar esses produtos de ladrões e revendê-los pode facilmente transformar qualquer varejista em cúmplice de um roubo criminoso”, disse Rekik. "Alguns varejistas não nos contataram quando foram abordados com as garrafas roubadas, só o fizeram depois de verem a notícia.”

Rekik expressou frustração com a facilidade com que produtos com descontos drásticos podem influenciar as pessoas.

"As pessoas compram um produto de US$ 90 (€ 83) por US$ 10 (€ 9.20) ou US$ 15 (€ 13.80) e não fazem perguntas”, disse ele. "Eles deveriam ligar para a empresa listada no rótulo. Todo produto alimentício nos EUA tem um rótulo com as informações do produtor. É fácil entrar em contato.”

Ele acrescentou que alguns varejistas que compraram o azeite de oliva roubado alegaram que achavam que o desconto se devia a um problema de qualidade.

"Se algo parece bom demais para ser verdade e você ainda assim conclui a compra, corre o risco de ser cúmplice”, disse Rekik.

Veja também: Oficial da polícia italiana explica como funciona a fraude no azeite

Embora muitos varejistas tenham cooperado com a investigação, Rekik enfatizou o quão simples teria sido evitar o problema: "Acabar com isso é fácil: uma ligação telefônica de dois minutos para o produtor pode esclarecer tudo.”

Para reduzir as chances de incidentes futuros, o CHO Group está implementando sistemas de rastreamento GPS para seus paletes e aumentando as auditorias com empresas de logística terceirizadas de uma vez por ano para quatro vezes por ano. "Manteremos também o uso de auditorias de terceiros de logística terceirizada”, disse Rekik.

Rekik expressou sua gratidão àqueles que ajudaram na investigação. "Gostaria de agradecer a todos os varejistas, varejistas menores e concorrentes que ajudaram compartilhando informações”, disse ele. "Ficamos muito tocados pelos concorrentes diretos que nos procuraram, investindo seu tempo e esforço para nos apoiar.”

"É esse forte senso de comunidade que nos ajudará a todos como indústria”, acrescentou Rekik.

Ele também compartilhou uma anedota separada que pode servir como um conto de advertência para a indústria.

"Quando os produtos chegaram ao centro de distribuição de um varejista, recebemos uma ligação nos informando que uma empilhadeira havia acidentalmente batido em um palete e quebrado cinco garrafas”, disse Rekik.

As consequências de um acidente como esse vão além de algumas garrafas quebradas. "Cinco garrafas de azeite de oliva podem encharcar um palete inteiro, tornando-o quase impossível de manusear devido à sujeira escorregadia”, disse Rekik. "Você tem todos os ingredientes para uma catástrofe.”

Em circunstâncias normais, as equipes de logística entrariam em contato com o CHO Group para obter orientação sobre como lidar com a situação.

"O custo para recuperar as garrafas restantes e limpar o vazamento variaria entre US$ 3,000 (€ 2,755) e US$ 4,000 (€ 3,675), enquanto o valor total dos produtos danificados pode ser de apenas US$ 1,000 (€ 920)”, disse ele.

Rekik explicou que recuperar os produtos não faz sentido economicamente. "Em casos como esse, geralmente dizemos para eles descartarem o azeite de oliva”, disse ele.

No entanto, há uma lacuna no sistema: as pessoas responsáveis ​​pelo manuseio dos produtos danificados nem sempre supervisionam sua destruição.

"O transportador ou a pessoa que gerencia essas garrafas não será necessariamente quem as descartará”, disse Rekik. "Às vezes, motoristas, pessoal de carregamento ou até mesmo outros funcionários acabam ficando no comando e ninguém inspeciona se as garrafas foram destruídas.”

Isso cria uma oportunidade para irregularidades. "Essas garrafas poderiam ser levadas por alguém e revendidas”, acrescentou.

Embora entenda a tentação, Rekik expressou sentimentos contraditórios sobre a situação. "É claro que nos sentimos mal por destruir nosso azeite de oliva por causa de um vazamento”, disse ele. "Se fosse eu, eu apenas limparia a garrafa e a usaria em casa.”

"Mas para algumas pessoas, vender essas garrafas ilegalmente com um grande desconto é uma maneira rápida de ganhar dinheiro fácil”, acrescentou. "Isso pode fazer com que certos indivíduos fiquem ansiosos pela próxima vez que um acidente desse tipo aconteça.”

Os Lotes Envolvidos

A CHO America listou os lotes envolvidos e pediu que qualquer pessoa com informações sobre esses produtos ligasse para +1 2817121549.