Conheça os varejistas que trabalham para aumentar as vendas de oleoturismo após o fim das férias

Dois anos de colheitas pobres através do Mediterrâneo, aumento dos custos de produção e uma crise global no custo de vida reduziram as margens de lucro de muitos pequenos produtores de azeite de oliva do mundo.

Esses agricultores e moleiros são vistos como os guardiões das tradições e cultivares locais de azeite de oliva, portanto, encontrar fontes alternativas de receita para manter suas operações lucrativas é fundamental para o sucesso e a saúde do setor em geral. (O presidente-executivo da Deoleo, Ignacio Silva, certamente pensa assim.)

Embora vendendo créditos de carbono e produção de azeite produtos residuais estão entre as ideias frequentemente apresentadas em conferências e reuniões de associações industriais, o turismo continua sendo uma fonte significativa de receita para os produtores, muitos dos quais têm seus pomares localizados em meio a paisagens espetaculares.

Veja também: Condado croata reconhece o papel dos produtores premiados na promoção do turismo

No entanto, Alicia e Vijay Shroff, coproprietários da loja especializada em St Louis, Missouri Extra Virgem e Azeitona Ovation, identificaram um problema enfrentado por muitos visitantes internacionais dos olivais do Mediterrâneo e estão trabalhando em uma solução.

"O problema que suspeito que a maioria dos produtores de oleoturismo tem é o que chamo de 'problema com bagagem despachada'”, disse Vijay. "Quando você está no exterior, provavelmente não quer voltar para casa com várias garrafas de azeite de oliva na mala despachada, o que limita as vendas dos produtores locais a uma ou duas garrafas.”

Os Shroffs encontraram esse problema ao visitar os bosques e o moinho de Basilippo, sediado na Andaluzia. Ao contrário de muitos entusiastas do oleoturismo, no entanto, eles estavam bem posicionados como vinho, azeite virgem extra e varejistas de alimentos especializados para resolver o problema.

"Seremos a unidade de atendimento de vendas deles para os visitantes americanos”, disse Vijay. "Isso realiza muitas coisas. Resolve o problema de bagagem despachada e deve resolver o problema do custo de envio.”

Vijay (à esquerda) e Alicia (à direita) Shroff importam o azeite de oliva extra virgem Basilippo de Juana Roldán, para que os visitantes americanos da fazenda possam continuar a experiência.

"É muito mais eficiente importar por palete e depois usar serviços de distribuição nacionais [para chegar ao cliente final] do que alguém enviar seis garrafas do sul da Espanha para sua casa”, acrescentou.

Junto com a redução dos custos de produção, os Shroffs acreditam que esse método preserva melhor a qualidade do azeite de oliva extravirgem. Eles usam sua rota logística bem estabelecida em vez de consumidores esperando que os serviços de atendimento usem contêineres de transporte e armazéns com controle de temperatura.

"É uma vitória para os clientes também, porque eles podem permanecer engajados com o produtor depois das férias”, disse Vijay. "Agora, eles têm uma fonte nacional da nova colheita ou de uma variedade diferente que pode ser lançada.”

Citando a experiência da empresa, Alicia disse que vê uma forte tendência dos clientes de procurar marcas de azeite de oliva extravirgem de lugares que visitaram e criaram uma forte conexão.

"Vemos uma revenda bastante forte, então os clientes estão voltando para a nova colheita, procurando seu produtor favorito”, disse ela. "Basilippo conquistou muitos seguidores nos EUA por causa disso.”

Além de conectar os turistas aos seus produtores favoritos após a viagem, Alicia disse que acredita que criar esses relacionamentos entre lojas especializadas e produtores cria uma relação simbiótica para ambas as partes.

Enquanto os donos de lojas especializadas recebem uma variedade eclética de azeites de oliva extravirgem de variedades e regiões menos conhecidas, o que lhes permite se destacar da oferta típica das redes de supermercados, os produtores se beneficiarão de seus bancos de dados de clientes e esforços de marketing.

"Quando a nova colheita chegar, enviaremos um e-mail a todos que compraram seus azeites no passado para tentar incentivar esse tipo de transação”, disse Alicia.

"Além da importação, da alfândega e do atendimento, há também uma questão de marketing com a qual acho que muitos produtores fora dos EUA têm dificuldades”, acrescentou ela.

Anúncios

Anúncios

Um dos principais desafios que Alicia e Vijay enfrentam para concretizar seu projeto é criar relacionamentos com produtores que investem em oleoturismo para levar seus azeites de oliva aos EUA e vendê-los a antigos visitantes e novos clientes.

"Por mais que eu quisesse estar em férias permanentes no olival, não posso”, disse Vijay. "Descobrimos que muitas dessas pessoas chegam a esses bosques por meio de empresas de turismo, então nem sempre é fácil encontrá-las.”

Desde o lançamento do site e o início desta iniciativa, os Shroffs entraram em contato com operadores de oleoturismo para apresentar a ideia.

"“Só teremos que provar o caso de uso”, disse Vijay. "Teremos que conversar com as pessoas e garantir que haja uma oportunidade para elas descobrirem o que fazemos.”

Adotando uma visão mais ampla, Vijay e Alicia concordaram que conectar a experiência de compras no varejo com o oleoturismo também poderia reforçar os fatos sobre a produção de azeite de oliva e dissipar mitos e desinformação comuns, especialmente aqueles que cercam cozinhar com azeite.

"Além de cultivar variedades menos conhecidas, o que eu acho que esses produtores de oleoturismo fazem é cultivar conscientização e conhecimento”, disse Vijay. "Há muita desinformação e mal-entendidos sobre o azeite de oliva extravirgem.”

"Quando as pessoas veem que o azeite de oliva é como o suco de uma fruta, muito parecido com o suco de laranja e não um alimento processado, como qualquer outro azeite comestível, isso ajuda”, acrescentou. "Suas histórias precisam ser contadas por produtores, varejistas e todos na cadeia de valor.”