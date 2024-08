Trade Group processa produtora de azeite para rotulagem enganosa

Na sua primeira ação judicial contra uma empresa de azeite, o Associação Norte-Americana de Azeites (NAOOA) está processando os fabricantes da marca Capatriti de petrazeite. O processo civil, iniciado em 6 de fevereiro, alega que a Fábrica Gourmet vende falsamente azeite que é quimicamente extraído das sobras de oliva e caroços de oliva. "Azeite 100% puro. ”

Através de sua "marca ilícita, enganosa e enganosa ”, o NAOOA alega que o público está inconscientemente consumindo baixa qualidade azeite de bagaço. O azeite de bagaço de azeitona é rico em ácidos graxos, deve passar por vários processos de refinamento para adequá-lo ao consumo humano e não atende à definição legal de azeite, de acordo com a ação de reclamação.

Além disso, a denúncia da NAOOA afirma que a The Gourmet Factory, de propriedade da Kangadis Food, Inc., está se engajando em concorrência desleal. O azeite adulterado pode ser fabricado a um custo substancialmente mais baixo do que azeite autêntico e ao rotular incorretamente seu azeite como Azeite Puro 100%, a empresa pode minar produtores legítimos, diz o NAOOA.

A empresa se envolve em "adulteração para obter ganhos econômicos ”, alegou o vice-presidente executivo da NAOOA, Eryn Balch.

O NAOOA primeiro se interessou pela marca Capatriti quando "observaram discrepância significativa de preços nos últimos meses ”, afirmou Balch. Os documentos da ação afirmam que a Capatriti's "Azeite 100% puro ”é vendido por um terço a metade dos preços azeite autêntico os produtores cobram.

A associação contratou um terceiro independente para coletar amostras para testes em um laboratório do Conselho Internacional da Azeite na Espanha. Os resultados do laboratório mostraram que as amostras foram "na melhor das hipóteses, algum tipo de bagaço e, na pior, também podem conter azeites de sementes ”, de acordo com o documento de reclamação.

O documento alega ainda que a transmissão de azeite de bagaço como azeite puro "não é algo que pode ser feito por acidente ou por mera negligência ”e que o "A Gourmet Factory pretende enganar os consumidores na compra de seus derivados de azeite comestível adulterados. ”

A marca Capatriti responde por mais de 15% do mercado de azeite em Nova York, Nova Jersey, Connecticut e outros estados, de acordo com a NAOOA. O processo pede que a empresa seja proibida de rotular e vender seu bagaço ou outros azeites que não sejam de oliva como "azeite ”e busca danos legais em nome de seus membros.

A NAOOA é uma associação comercial que representa os comerciantes, embaladores e importadores de azeite.

O proprietário da Kangadis Foods, Inc., George Ignatiadis, foi contatado para comentar sobre o processo, mas ele disse que não estava ciente disso.