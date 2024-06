Vice-presidente de Pompeia afirma que desastre na ponte de Baltimore custou milhões à empresa

O colapso da ponte Francis Scott Key de Baltimore na manhã de 26 de marçoth teve um impacto financeiro estimado em milhões de dólares na engarrafadora e distribuidora Pompeian, segundo o vice-presidente de operações da empresa.

Salim Benjelloun disse à WJZ News, afiliada da CBS, que um carregamento de quase 5.3 milhões de litros de azeite, previsto para chegar no dia 27 de marçoth, teve que ser redirecionado.

"Precisávamos que 300,000 galões (1.13 milhões de litros) fossem descarregados mais cedo ou mais tarde, para que a qualidade do nosso produto não fosse afetada, os nossos funcionários estivessem protegidos e as operações não fossem interrompidas”, disse Benjelloun.

Embora parte do azeite tenha sido descarregado em uma seção do porto que não foi afetada pelo colapso da ponte, o restante teve que ser redirecionado para o porto de Nova York e levado para as instalações de Baltimore em caminhões, uma viagem de 310 quilômetros. isso leva mais de três horas e acrescenta despesas consideráveis.

"Estamos falando de milhões de dólares; não estamos falando de centenas de milhares em termos de impactos financeiros”, disse Benjelloun.

Pompeian, com sede em Baltimore há mais de 100 anos, é a maior engarrafadora de azeite dos Estados Unidos. A empresa importa azeite de nove países e produz azeite em 425 hectares de pomares na Califórnia. No entanto, a maior parte vem do Mediterrâneo.

"Somos a marca número um de azeite com mais de 21 por cento de participação de mercado nos Estados Unidos”, disse Mouna Aissaoui, vice-presidente executivo e diretor de operações da Pompeian, à WYPR.

"Sempre consideramos o porto de Baltimore uma extensão das nossas operações e um forte trunfo para nós”, acrescentou. "Trazemos azeite de todo o mundo através do porto de Baltimore em contêineres… Depois levamos o azeite para nossa fábrica, onde é filtrado, blenddo e engarrafado para ser distribuído pelos Estados Unidos.

Antes do colapso, causado pela colisão de um navio de carga com a ponte, o porto de Baltimore era um dos 20 principais portos dos EUA. Em 2023, cerca de 73 milhões de dólares em sementes oleaginosas, incluindo azeite, passaram pelo porto.

Segundo dados do Departamento de Agricultura dos EUA, o país importou 360,700 toneladas de azeite no valor de 2.2 mil milhões de dólares em 2023.

Algumas partes do porto principal foram reabertas para navios maiores e Pompeian importou com sucesso um carregamento da colheita mais recente da Europa. O porto não retornará à capacidade total até meados de junho.

"Dependemos total e fortemente do porto de Baltimore. Estamos em Baltimore por causa do porto”, disse Benjelloun. "Com tudo o que aconteceu no porto de Baltimore, não vamos recuar. Na verdade, vimos que, na pior das hipóteses, ainda seríamos capazes de administrar.”

No entanto, Aissaoui confirmou que a estratégia da empresa, embora eficaz, era financeiramente insustentável a longo prazo.

"A quantidade de dinheiro que estávamos investindo [nas soluções que implementamos] não era algo que pudéssemos fazer por um período contínuo de tempo”, disse ela.