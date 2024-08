Uma lição 'Interativa' na fraude do azeite

Infográficos e os chamados "interativos” visam apresentar assuntos complicados com simplicidade estética. Muitas vezes, porém, sua beleza tem um custo. Assim como as limitações informativas da atualização de 140 caracteres do Twitter, esses cartoons deslizantes deixam os leitores com uma compreensão incompleta e muitas vezes imprecisa de tópicos que merecem uma análise mais detalhada.

Ontem, o New York Times ofereceu uma slideshow intitulado "Extra Virgin Suicide ”, que apresentou 15 cartas sobre o processo de adulteração em larga escala na indústria do azeite na Itália.

Horas depois de publicado, pedi a quatro pessoas em um jantar que folheassem o artigo do Times em meu telefone e me dissessem o que achavam do "takeaway” do recurso era. Isto foi o que eles disseram:

" Não compre azeite italiano.

Não compre azeite italiano. " Todos nnegócio do azeite são bandidos.

Todos nnegócio do azeite são bandidos. " Me dá vontade de usar outro azeite, como o de semente de uva."

Me dá vontade de usar outro azeite, como o de semente de uva." " Eu não fazia ideia que a maioria dos azeites é cortada com produtos químicos. Me deixa doente."

Embora o segundo slide da apresentação contenha o qualificador crítico "muito”Azeite italiano, alguns leitores ficaram com a impressão de que todos os produtores italianos trabalham desta forma.

Uma das cartas da série dizia: "aproximadamente 69 por cento do azeite à venda nos EUA é adulterado. Presumivelmente, referia-se ao Estudo da UC Davis em 2010 que descobriu que amostras de dez marcas importadas rotuladas de virgem extra em três supermercados da Califórnia (não exatamente uma amostra nacional) eram abaixo do padrão - não que fossem intencionalmente "medicado. ”

Nicholas Blechman

O artigo cita "Extra Virginity ”autor Tom Mueller como sua fonte.

The Times aplica uma definição vaga ao termo "interativo”, aparentemente referindo-se a como podemos clicar de um slide para o próximo e voltar, se quisermos. Não há como os leitores realmente comentarem o artigo (e certamente haveria comentários).

Nos últimos anos, consumidores confusos foram bombardeados por mensagens confusas de evangelistas de azeite e campanhas negativas de grupos de produtores em sua zelosa busca por participação de mercado.

Mensagens simples e informativas sobre a qualidade, benefícios e usos do azeite acabarão por esclarecer a confusão e promoverão um maior consumo desse alimento vital e saudável.

No entanto, nos esforços para resumir um tópico tão complicado para períodos de atenção cada vez mais curtos, existe o perigo de que a simplificação excessiva possa disfarçar o que muitas vezes é apenas mais desinformação.

Linha do tempo do infográfico de fraude no azeite do New York Times