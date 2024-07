Comissão de Comércio estende tarifas sobre azeitonas pretas espanholas

As autoridades comerciais dos Estados Unidos marcaram o quinto aniversário das tarifas sobre algumas importações espanholas de azeitonas de mesa votando por unanimidade pela sua prorrogação.

Um painel de quatro membros da Comissão de Comércio Internacional dos EUA (ITC) votou pela manutenção das tarifas sobre algumas importações espanholas de azeitonas pretas maduras de mesa.

A votação foi exigida pela Lei dos Acordos da Rodada Uruguai, que determina que as tarifas devem ser revistas a cada cinco anos.

Os comissários determinaram que sua remoção seria "levar à continuação ou recorrência de dano material dentro de um prazo razoavelmente previsível.”

A decisão ocorre dois meses depois de um Tribunal de Apelações dos EUA ter mantido uma decisão do tribunal comercial dos EUA que concluiu que as medidas antidumping e anti-subsídios tarifas impostas do Departamento de Comércio dos EUA sobre os três maiores embaladores e exportadores de azeitonas de mesa maduras da Espanha para os EUA eram legítimos.

O Tribunal de Apelações' decisão espera-se que seja final, uma vez que é altamente improvável que o Supremo Tribunal dos EUA aceite o caso se este for objecto de recurso.

A decisão do tribunal contrastou fortemente com a decisão da Organização Mundial do Comércio. Decisão de novembro de 2021, que afirmou que as tarifas dos EUA eram ilegais sob o direito internacional.

A decisão dos EUA também foi criticada pelo Ministro espanhol da Agricultura, Pescas e Alimentação, Luis Planas, que descreveu a decisão como "absolutamente inaceitável” numa reunião de ministros da agricultura europeus em Bruxelas.

"Espero que possamos resolver isso”, disse ele. "Passámos de primeiro a terceiro país exportador para os Estados Unidos… Esta é uma situação que esperamos que possa ser resolvida favoravelmente porque é inaceitável.”

Pouco depois da decisão do Tribunal de Apelações em Maio, o Ministro da Economia espanhol, Carlos Cuerpo, visitou Washington, DC, para discutir as tarifas.

"Vimos uma vontade de continuar a avançar por parte dos Estados Unidos e foi aberto um canal de conversação e negociação para ver se conseguimos resolver o problema”, disse ele aos jornalistas em Washington.

No entanto, o Conselho de Olivicultores da América saudou a decisão de manter as tarifas como necessárias para proteger os produtores e embaladores dos EUA.

"O governo e os sistemas judiciais dos EUA confirmaram repetidamente ao longo dos últimos cinco anos que a indústria espanhola ainda beneficia de subsídios injustos da União Europeia e ainda está a despejar as suas azeitonas maduras no mercado dos EUA”, disse o presidente Michael Silveira.

"Se não fosse pelos atuais pedidos de AD/CVD [direitos antidumping e compensatórios para produtos subsidiados] do governo dos EUA sobre azeitonas espanholas, a produção americana de azeitonas de mesa e centenas de agricultores familiares e empregos aliados estariam em sério perigo”, acrescentou.

A decisão do Tribunal de Apelações encerrou uma saga jurídica de sete anos, que começou com uma ação judicial em 2017 pela Coligação para o Comércio Justo de Azeitonas Maduras, liderada pela Musco Family Olive Co.

O grupo apresentou uma petição ao Departamento de Comércio alegando que os subsídios concedidos aos olivicultores pelo governo espanhol e pela UE Política Agrícola Comum (CAP) beneficiou injustamente os embaladores e exportadores de azeitona.

Os peticionários argumentaram que os subsídios permitiram às empresas espanholas vender as suas azeitonas de mesa embaladas nos EUA a preços abaixo do mercado.

Em julho de 2018, o Departamento do Comércio determinou que as azeitonas de mesa maduras espanholas estavam a ser subsidiadas. Eles transmitiram esta conclusão ao ITC, que determinou que as importações subsidiadas de azeitonas maduras de mesa prejudicaram materialmente a indústria nacional.

Com base nas conclusões do ITC, o Departamento do Comércio autorizou direitos anti-dumping e compensatórios de 35% (embora tenham sido posteriormente reduzidos para 31%).

O impacto das tarifas foi imediato, com o Ministério da Agricultura espanhol a estimar, em Fevereiro, que elas custaram aos produtores, embaladores e exportadores mais de 208 milhões de euros desde 2017.

Em resposta às tarifas, os produtores de azeitona de mesa e a Associação Espanhola de Exportadores e Produtores de Azeitona de Mesa (Asemesa) processaram o Departamento do Comércio.

Depois de justificando sem sucesso as tarifas no Tribunal de Comércio Internacional dos EUA duas vezes, a terceira petição do Departamento de Comércio foi aceita. Asemesa apelou rapidamente.

Entretanto, os protestos na capital andaluza, Sevilha, e a pressão do governo em Madrid estimularam a UE vai processar os EUA na OMC em janeiro de 2019.

Na sua queixa, a UE argumentou que as tarifas dos EUA violavam as regras do comércio internacional porque a PAC não proporciona benefícios especiais aos produtores de azeitona de mesa.

Aumentando a pressão sobre Bruxelas, funcionários da UE expressaram publicamente preocupação de que as tarifas estabeleçam um precedente perigoso e possam encorajar litígios adicionais contra a PAC.

Em Novembro de 2021, a OMC decidiu a favor da UE e concluiu que os direitos anti-dumping e compensatórios impostos em 2018 pelos EUA sobre as importações de azeitonas de mesa maduras provenientes de Espanha eram ilegais ao abrigo das regras internacionais.

Em sua decisão, a OMC disse aos EUA para "trazer suas medidas em conformidade” com seu Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio e outras regras de livre comércio.

Os EUA recusaram-se a recorrer da decisão da OMC e concordaram em rever as tarifas. No entanto, o Departamento de Comércio manteve a maior parte das tarifas em vigor, o que levou a uma repreensão pública da OMC em fevereiro de 2024.