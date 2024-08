Comissão de Comércio investiga a 'competitividade' da indústria do azeite

A competitividade global da indústria de azeite comercial dos Estados Unidos será o assunto de uma investigação da US International Trade Commission (USITC).

O consumo de azeite nos EUA aumentou aproximadamente 40 por cento nos últimos dez anos e, embora a produção nos EUA também tenha crescido, a maioria dos consumidores americanos compra azeite importado, de acordo com o comunicado de imprensa do USITC publicado em outubro 1, 2012.



Dave Camp, presidente do Comitê de maneiras e meios da Câmara dos Deputados dos EUA, apresentou uma carta solicitando que o USITC "avaliar as condições atuais do mercado que a indústria norte-americana enfrenta ”.

O Comitê de Formas e Meios, que inclui membros da Califórnia produtora de azeite, "quer garantir que os interesses dos EUA sejam competitivos ... e descobrir como a indústria de azeite é administrada em outros países ”, de acordo com a porta-voz Sarah Swinehart.

Peg O'Laughlin, Oficial de Relações Públicas do USITC diz que a solicitação para esse tipo de estudo "não é incomum. ”

O USITC coletará informações sobre as práticas 2008 - 2012 dos principais fornecedores de azeite do mundo, enfatizando os produtores dos EUA, Espanha, Itália e norte da África.

O estudo abordará quatro áreas:

Revise os dados comerciais de produção, processamento e consumo de azeite.

Analisar os mercados internacionais de importação e exportação, incluindo o comércio entre a Europa e o norte da África, tarifas e classificações de azeite.

Avalie os fatores que afetam o consumo nos EUA, incluindo padrões, classificação e preço.

Compare os pontos fortes e fracos competitivos dos principais países de produção e processamento de azeitonas, incluindo organização industrial, processamento e tecnologia de azeite, influências governamentais, custos de produção, abordagens de marketing e taxas de câmbio.

A Comissão de Comércio Internacional dos EUA é uma agência federal independente que investiga questões comerciais. A Comissão de Comércio realizará uma audiência pública em Washington, DC em 5 de dezembro de 2012 e concluirá o relatório final em 12 de agosto de 2013.