As propostas tarifárias de Trump prejudicariam os consumidores de azeite de oliva dos EUA

A eleição presidencial dos Estados Unidos está a menos de três semanas de distância, e os principais candidatos são virtualmente empatado no voto popular e dentro da margem de erro em seis estados do balanço que decidirá a eleição.

O ex-presidente Donald J. Trump está concorrendo pelo terceiro ciclo consecutivo. Embora muitas de suas prioridades de política interna e externa tenham mudado na última década, sua crença profundamente arraigada de que tarifas são uma ferramenta útil à disposição do poder executivo permaneceu consistente.

Uma tarifa afetaria como os americanos usam azeite de oliva. O consumo de azeite de oliva nos Estados Unidos cairá. - Juan Vilar, CEO, Vilcón

Enquanto Trump era presidente em 2019, ele aprovou uma Tarifa de 25 por cento sobre algumas importações de azeite de oliva espanhol em retaliação aos subsídios europeus ao fabricante de aeronaves Airbus, que, segundo a Organização Mundial do Comércio, colocam o fabricante de aeronaves americano Boeing em desvantagem competitiva.

Após um acordo foi alcançado, as tarifas foram suspensas. Ainda assim, muitos produtores e grandes importadores estão cautelosos sobre o que outra rodada de tarifas faria ao mercado de azeite de oliva dos EUA.

"Donald Trump propôs uma tarifa de dez por cento sobre todos os produtos importados para compensar distorções econômicas criadas por governos estrangeiros, reduzir o déficit comercial dos Estados Unidos e acelerar sua reindustrialização”, Robert Lighthizer, representante comercial de Trump nos EUA, escreveu em The Economist. "A experiência sugere que isso terá sucesso e que empregos industriais bem remunerados serão criados.”

Desde a declaração de Lighthizer, Trump também sugeriu, em várias ocasiões, uma tarifa de 20 ou 60 por cento sobre todos os produtos importados. "Para mim, a palavra mais bonita do dicionário é tarifa”, Trump, que anteriormente se referiu a si mesmo como "“Homem da Tarifa”, disse Bloomberg. "É minha palavra favorita.”

No entanto, a atual secretária do Tesouro, Janet Yellen, alertou que tarifas generalizadas alimentariam a inflação e prejudicariam as empresas.

"Os apelos para isolar a América com tarifas elevadas sobre amigos e concorrentes ou tratando até mesmo os nossos aliados mais próximos como parceiros transacionais são profundamente equivocados”, disse Yellen numa declaração. discurso ao Conselho de Relações Exteriores. "Tarifas abrangentes e não direcionadas aumentariam os preços para as famílias americanas e tornariam nossos negócios menos competitivos.”

Do outro lado do Oceano Atlântico, consultor estratégico Juan Vilar disse que os engarrafadores sediados nos Estados Unidos arcariam com o custo da tarifa e caberia a eles repassá-la ou não aos consumidores.

"Uma tarifa afetaria a forma como os americanos usam o azeite de oliva”, disse Vilar. "O consumo de azeite de oliva nos Estados Unidos cairá. O preço do azeite de oliva nos Estados Unidos aumentará.”

"Não faz sentido impor tarifas a um produto como o azeite de oliva”, acrescentou, já que os EUA importam cerca de 97% do azeite de oliva que consomem.

Vilar disse que não tinha certeza sobre o impacto das tarifas sobre os exportadores espanhóis, mas acrescentou que não seria bom, já que os EUA são o segundo maior consumidor de azeite e o destino líder para exportações espanholas.

"Não é uma boa situação, claro que não, e essas medidas resultariam em uma recuperação menos rápida dos preços [nos EUA]”, disse Vilar. "Não seria bom para os americanos nem para os produtores de azeite espanhóis, italianos e gregos.”

De volta aos EUA, o fundador de uma importadora de azeite de oliva sediada em Nova York concorda com Yellen e Vilar.

"A indústria do azeite de oliva sofreria um grande golpe, e já sofreu um grande impacto em termos de aumento de custos e preços nos últimos dois anos”, disse o fundador.

"Não creio que haja alguém na indústria do azeite de oliva que não esteja totalmente ciente de quão caro o azeite ficou nos últimos dois anos... e que, somado à inflação e ao aumento dos custos dos materiais, a indústria do azeite de oliva não precisa de outro fator de aumento de custos agora", acrescentaram.

Afinal, azeite virgem extra tem penetração limitada em domicílios nos EUA – estimada em 45 por cento – e quaisquer medidas tomadas para aumentar o custo com pouco benefício para qualquer outra pessoa no setor não são bem-vindas.

"“É um produto que já é caro e não precisa ficar mais caro”, disse o fundador. "Acho que todos concordam com isso.”

No entanto, o presidente executivo de uma grande empresa de azeite da Califórnia disse que as tarifas podem não prejudicar o consumo de azeite dos EUA tanto quanto alguns temem, baseando esta afirmação em resiliência do consumidor durante a recente convergência da inflação e dos níveis historicamente elevados preços do azeite.

"Qualquer tarifa será repassada ao consumidor”, disseram eles. "Isso só vai levar a custos mais altos. Argumentos no passado de que o consumidor não pode arcar com um custo mais alto foram refutados com a quantidade de inflação experimentada nos últimos dois anos.”

O executivo citou dados que mostram que a categoria de azeite de oliva extravirgem está crescendo dois por cento ao ano no varejo, mesmo com os preços subindo entre 25 e 30 por cento.

"Em anos de inflação massiva, os consumidores absorveram [os aumentos de preços]”, disse o executivo. "“Tem sido uma categoria muito resiliente.”

"O argumento de que o azeite de oliva extravirgem e os produtores de azeite de oliva não podem aumentar os preços, que foi o argumento contra as tarifas em primeiro lugar, não é verdadeiro”, acrescentaram. "Ainda assim, não acho que deva haver tarifas. Não tenho certeza se elas terão o impacto pretendido.”

"As tarifas acabam prejudicando o consumidor americano porque estão tirando dinheiro do bolso dele para algo que não vai desacelerar as importações”, concluiu o executivo.