Consumidores dos EUA adotam azeite de oliva em garrafas Squeeze

O formato de azeite de oliva em frasco de pressão tem sido uma tendência crescente nos Estados Unidos nos últimos quatro anos, e algumas das maiores e mais conhecidas marcas do país perceberam isso.

Embora os chefs tenham enchido garrafas plásticas com azeite de oliva para cozinhar e temperar durante décadas, o fundadores de Graza adaptou o formato para consumidores varejistas com níveis surpreendentes de sucesso.

Você tem muitas pessoas que amam o plástico e adoram a garrafa de apertar porque é divertida e versátil, e também tem grupos muito expressivos de pessoas que a odeiam. - Michael Fox, CEO, California Olive Ranch

De acordo com a Bloomberg, as vendas da empresa estavam a caminho de atingir US$ 60 (€ 56.8) milhões até o final de 2024, um aumento de US$ 10 (€ 9.5) milhões em relação ao que Graza projetou no início do ano.

Graza também conseguiu colocar suas duas principais marcas nas prateleiras de grandes varejistas, incluindo Whole Foods e Costco, e supostamente planeja entrar no Target e no Walmart, o maior varejista de azeite de oliva do país.

(Foto: Olive Oil Times)

Fazenda de Oliveiras da Califórnia (COR), maior produtora de azeite de oliva do país, está entre as empresas que observaram o sucesso de Graza e decidiram adotar o formato.

"Graza apareceu, e o formato de garrafa de pressão provou ser um sucesso, então entramos em ação bem rápido”, presidente executivo Michael Fox disse Olive Oil Times.

A California Olive Ranch introduziu marcas de garrafas de pressão, que chama de "“Chef's Bottles” em homenagem às origens do formato, em vários pontos de venda no início do ano, incluindo uma opção 100% californiana.

"Nós o lançamos com um parceiro e ele teve um bom desempenho aqui na Califórnia”, disse Fox. "O formato está sendo visto em toda a loja, e os consumidores gostam de sua funcionalidade. Eles usam o formato squeeze para preparações de alimentos onde os consumidores querem mais controle.”

Fox estimou que as marcas de garrafas de pressão da COR vendem em níveis comparáveis ​​aos da Graza. "Estamos otimistas quanto ao formato”, disse ele.

No geral, Fox prevê que os frascos de pressão continuarão a crescer em popularidade à medida que forem mais aceitos pelos consumidores.

Ele acrescentou que o formato também tem o potencial de atrair um público mais jovem e pode ajudar dissipar o mito persistente que o azeite de oliva não pode ser usado para cozinhar.

"Acho que esse produto é voltado para os jovens, o que é bom porque acho que ele está atraindo um novo público”, disse ele. "Graza também fez um ótimo trabalho de marketing para jovens online.”

"Eles estão atraindo novos consumidores, o que é bom para a categoria”, acrescentou Fox. "A questão é: quanto esses consumidores compram e cozinham em casa em comparação com o que comem fora.”

Embora o desempenho de vendas da Graza mostre um apetite pela garrafa squeeze, alguns produtores estão preocupados com a qualidade e a sustentabilidade.

Katerina Mountanos, fundador da Kosterina, Disse Varejo Moderno que ela não colocaria seu azeite de oliva extra virgem de origem grega em plástico devido a preocupações com a qualidade.

"Nós nunca faríamos uma garrafa de pressão”, ela disse. "O azeite de oliva nunca deve ser embalado em plástico.”

Mountanos acrescentou que o formato funciona em cozinhas comerciais porque os chefs decantam o azeite de oliva em garrafas plásticas diariamente, o que significa que o azeite de oliva não oxida no formato ao longo do tempo.

"Eles estão enchendo a garrafa todos os dias usando uma lata grande”, ela disse. "Não é ficar de seis a 12 meses em uma garrafa [de plástico].”

Além da qualidade, Mountanos disse que o plástico usado nas garrafas de plástico é prejudicial ao meio ambiente e não pode ser reciclado em alguns lugares.

Embora a Graza insista que seu plástico com acabamento fosco é reciclável, a empresa reconheceu tacitamente essa preocupação ao introduzir refis de lata de alumínio para suas duas marcas principais. (A Graza se recusou a comentar para este artigo.)

Por sua vez, Fox disse que a COR usa um plástico PET translúcido que pode ser amplamente reciclado nos Estados Unidos.

"“O plástico é muito polarizador”, disse Fox à Modern Retail. "Você tem muitas pessoas que amam o plástico e adoram a garrafa de apertar porque é divertida e versátil, e então você tem grupos muito vocais de pessoas que a odeiam.”

De acordo com a Agência de Proteção Ambiental dos EUA, qualquer plástico ou alumínio que não tenha sido completamente limpo e seco não pode ser reciclado.