EUA vêem crescimento significativo nas vendas de azeite orgânico

As vendas de azeite orgânico estão aumentando nos Estados Unidos. Em contrapartida, total azeite virgem extra as vendas diminuíram ligeiramente, de acordo com dados da indústria compartilhados com Olive Oil Times pela Associação Norte-Americana de Azeite (NAOOA).

As vendas de azeite orgânico em volume, 98 por cento dos quais são extra virgens, aumentaram 7.2 por cento nas 52 semanas encerradas em 24 de abril de 2024. Por outro lado, as vendas totais de azeite extra virgem em volume caíram dois por cento no mesmo período no o segundo maior do mundo país consumidor de azeite.

Acho que muitas pessoas estão percebendo que a alimentação orgânica traz muitos benefícios à saúde. - Stefanie Wickensheimer, diretora de projeto, Fazenda Rio Bravo

Olhando mais para trás, no período anterior de 52 semanas, as vendas de azeite orgânico aumentaram 2.7 por cento, enquanto as vendas totais de azeite virgem extra permaneceram estáveis.

Fora dos EUA, as vendas de azeite orgânico também deverão aumentar. De acordo com pesquisas de mercado, o mercado global de azeite orgânico é previsão de aumento de 933 milhões de dólares em 2021 para 2.2 mil milhões de dólares em 2031, com uma taxa de crescimento anual de quase nove por cento.

O aumento das vendas de azeite biológico faz parte de uma tendência mais ampla. Em seu 2024 orgânico pesquisa da indústria, a Organic Trade Association disse que as vendas de produtos orgânicos certificados cresceram para um recorde de US$ 69.7 bilhões nos EUA em 2023, um aumento de 3.4% em relação ao ano anterior.

Embora Joseph R. Profaci, diretor executivo do NAOOA, tenha alertado que os dados medidos em dólares podem ser enganosos se os números não forem ajustados pela inflação, que chegou a 3.4% em uma base anualizada nos EUA em 2023, ele concordou que o azeite orgânico os aumentos do consumo fazem parte de uma tendência mais ampla.

"O azeite virgem extra não está sozinho entre as categorias de alimentos em que as vendas orgânicas estão atualmente ultrapassando as vendas convencionais em métricas de crescimento”, disse ele. "Muito disso é atribuído à percepção de que os alimentos orgânicos são mais saudáveis ​​para você e que são melhores para o meio ambiente, que sabemos serem ambos movimentos que continuam a ganhar popularidade nos EUA”

"Isto pode ser particularmente aplicável ao azeite porque o nosso comprador é geralmente mais instruído e rico do que o comprador tradicional e, portanto, provavelmente estaria mais inclinado a estar ciente destas tendências e capaz de pagar o prémio pago pelo azeite biológico, ”Acrescentou Profaci.

Thierry Moyroud, presidente-executivo da Deoleo North America, atribuiu o aumento das vendas de azeite orgânico ao Walmart, o maior varejista do mundo.

"O grande vencedor de tudo o que aconteceu na precificação, além do azeite, com a inflação que assistimos nos últimos anos foi o Walmart”, afirmou. "O Walmart tem uma participação maior nas vendas de azeite do que qualquer outro varejista orgânico. Quando as vendas do Walmart crescem, também crescem as vendas orgânicas.”

Moyroud acredita que outro fator por trás da tendência foi a bifurcação do mercado de azeite dos EUA.

"O que aconteceu aqui é uma polarização por causa dos preços”, disse ele. "Na parte inferior do espectro, algumas famílias já não compram azeite” devido ao aumento dos preços na origem e ao impacto da inflação noutros produtos alimentares básicos.

"O azeite orgânico, que costuma ser mais caro, é comprado por pessoas com maior poder aquisitivo. Mesmo que os preços subam, é pouco provável que deixem de comprá-lo”, acrescentou Moyroud. "As famílias que compram produtos orgânicos são menos sensíveis aos preços.”

Embora as importações representem cerca de 97% do consumo de azeite nos EUA, a produção orgânica de azeite é cada vez mais popular na Califórnia. No entanto, nem todos os produtores e moleiros orgânicos do Golden State viram a tendência nacional mais ampla nas suas vendas.

Ainda assim, Stefanie Wickensheimer, assistente executiva e diretora de projetos da Rancho Rio Bravo, notou um aumento na demanda por azeite orgânico.

"Recebemos alguns clientes que perguntam especificamente se é orgânico. Acho que muitas pessoas estão percebendo que a alimentação orgânica traz muitos benefícios à saúde”, disse ela. "Nenhum pesticida está envolvido na agricultura, resultando em um produto mais seguro.”

No entanto, Phil Asquith, o proprietário da Azeite de oliva Ojai, viu a tendência oposta.

"Na verdade, o interesse das pessoas pelos produtos orgânicos parece ter se estabilizado ou até diminuído”, disse ele. "As pessoas escolhem com base nos azeites de que gostam mais do que nos certificados.

Asquith disse que muitos de seus clientes e outros consumidores de azeite que ele conhece estão mais preocupados com a qualidade e a procedência do que com as certificações orgânicas.

"Eles estão mais preocupados que o petrazeite seja local, de alta qualidade e de uma empresa em que confiam”, afirmou. "Todos os nossos azeites são orgânicos, mas nem todos são certificados e rotulados como tal. Os padrões e custos de certificação tornaram-se um grande fardo, por isso certificamos apenas determinados produtos, mesmo que todos eles se qualifiquem.”