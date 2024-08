As importações de azeite de oliva dos EUA continuam subindo constantemente

As importações de azeite e azeite de bagaço de oliva para os Estados Unidos ainda estão subindo continuamente, alcançando um crescimento de 7% em relação ao ano passado, mostram os últimos números do International Olive Council (IOC).



Eles totalizaram 290,227 toneladas nos primeiros 11 meses da temporada 2011/12) e devem chegar a 300,000 toneladas quando chegarem os números de setembro, segundo dados do COI. Boletim de mercado de outubro.

A Itália continua sendo o principal fornecedor, com 143,656 toneladas e alta de 4%. A Espanha vem em seguida com 84,371 toneladas, mas um crescimento maior, 35%, temporada a temporada.

Em seguida, vem a Tunísia, toneladas de 30,308 (+ 24 por cento), Argentina com toneladas de 8,997 (+ 33 por cento) e Grécia com toneladas de 5,222 (+ 30 por cento).

Quase dois terços de todas as importações eram de qualidade virgem, 30 por cento eram azeite e 5 por cento azeite de bagaço de azeitona.

Mercado chinês menor, mas crescendo mais rápido

A China superou as previsões de importação de quase 45,968 toneladas de azeite e bagaço de azeitona em 2010/11, informou o COI.

Pode não atingir nem um sexto das importações dos Estados Unidos, mas este mercado teve um crescimento espetacular de 38% no ano anterior.

A Espanha foi a principal fonte com toneladas de 26,885, respondendo por 60 por cento do total chinês importação de azeite e mais que o dobro da tonelada 10,729 da rival italiana. A Grécia segue com as toneladas 2,720 e a Tunísia com as toneladas 1,115.

A grande maioria - 84% - das importações chinesas era de qualidade virgem, 5% era azeite de oliva e 11% azeite de bagaço de oliva.

As exportações espanholas também na Austrália, Japão, Brasil, Rússia

Maior produtora e exportadora mundial, a Espanha viu suas vendas para países não pertencentes à União Europeia subirem para a quarta nos primeiros 11 meses de 2011/12. Sua safra recorde se traduziu em maiores exportações para todos os seis principais destinos fora da UE: EUA, China, Austrália, Japão, Brasil, Rússia.

Ano mundial da safra 2011/12

O IOC informa que as importações totais de outubro a agosto aumentaram 13% na Rússia, 18% no Japão e 14% no Brasil, mas ainda caíram no Canadá e na Austrália, com quedas de 4 e 3%, respectivamente.

As importações para a UE aumentaram 12% na temporada, o que, segundo o COI, provavelmente reflete "expectativas de alguns operadores de uma colheita ruim (na Espanha) em 2012/13. ”

Prova do impacto de preços da Espanha

Produtor preços do azeite virgem extra na Itália e na Grécia agora refletem o aumento ocorrido na Espanha a partir do final de junho.

Na Itália, eles subiram nos últimos dois meses, passando de € 2.38 / kg na primeira semana de agosto até o final de outubro em € 2.84 / kg, em comparação com € 2.48 / kg na Espanha.

E durante três meses na Grécia, eles aumentaram a porcentagem de 13, de € 1.82 / kg no final de julho para € 2.21 / kg no final de outubro.

"Embora tenham demorado mais para se materializar na Itália e na Grécia, esses aumentos mostram a influência dos preços na Espanha, maior produtor mundial, apesar das perspectivas de uma boa safra 2012/13 nos dois primeiros países, principalmente na Grécia ”, disse o COI.