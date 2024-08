Abertura da Califórnia 'We Olive' no Brooklyn

O varejista de azeite da Califórnia, We Olive, abriu sua primeira franquia da costa leste no bairro de Boerum Hill, em Brooklyn, Nova York.

Os novos lojistas, Ângelo e Patricia Incorvaia, cresceram no bairro. Em oferta estão quarenta azeites extra virgens produzidos na Califórnia e certificados pela Conselho de Azeite da Califórnia que os hóspedes podem experimentar e comprar em garrafas ou a granel.



Os funcionários estão à disposição para fornecer aos clientes informações sobre cada variedade de azeite, compartilhar fatos sobre como as azeitonas são cultivadas, colhidas e processadas e oferecer sugestões.

A We Olive já possui barras de azeite de oliva na Califórnia, Nevada e Texas - todas as quais promovem e vendem azeites predominantemente da Califórnia. O outlet do Brooklyn também abriga um bar de vinhos que serve vinhos artesanais da Califórnia e cervejas locais, e uma seleção de comidas gourmet, como tapenades, mostardas, pestos e vinagres balsâmicos.

Frank Mercurio, proprietário e sócio gerente do We Olive, descreve o conceito do We Olive & Wine Bar como "uma experiência culinária divertida, saudável e deliciosa, onde família, amigos e vizinhos se reúnem para desfrutar de boa comida e vinho. ”

"Todos os nossos azeites virgens extra estão disponíveis para degustação complementar todos os dias ”, explicou Mercurio. "Os hóspedes são incentivados a aproveitar o 'experiência com azeite 'quando forem bem-vindos à loja. Pode ser uma degustação formal em nosso bar de degustação de azeite ou, se preferir, os hóspedes podem passear pela loja e provar por conta própria. ”

Existem também azeites aromatizados com alecrim, alho, manjericão e laranja no sangue.

Nós Olive Brooklyn

A We Olive tem como objetivo educar os clientes não apenas sobre o azeite, mas também sobre seus benefícios à saúde. "Oferecemos treinamento interno e orientado por consultores sobre como incorporar o azeite virgem extra na dieta de uma pessoa ”, disse Mercurio. "Temos três chefs formados formalmente em nossa equipe corporativa e os proprietários e funcionários de nossas lojas são treinados nos vários benefícios à saúde do azeite virgem extra. ”

Uma franquia do We Olive & Wine Bar custa US $ 30,000, disse Mercurio, e oferece vários fluxos de receita: o componente de varejo, o bar de vinhos e um menu de pequenos pratos.

As barras de degustação de azeite de oliva estão entre as tendências de varejo de crescimento mais rápido nos Estados Unidos e no exterior, com centenas de lojas abertas nos últimos anos.

Muitas lojas especializadas em azeite são fornecidas pela distribuidora californiana Veronica Foods, que fornece azeites em todo o mundo, inclusive da NYIOOC produtores premiados Cobram Estate, Melgarejo, Oliperu e Oro Bailen.

No mês passado, um comerciante de azeite do meio-oeste (EUA) com sete locais, lançou seu negócio no popular programa de televisão americano Shark Tank, com o objetivo de expandir sua franquia.

No Reino Unido no verão passado, um proibição de tais "encher suas próprias ”lojas foi anunciado, quando a Agência de Pagamentos Rurais atualizou "Regulamentos e inspeções do azeite ”após o Artigo 2 do Regulamento da Comissão 29/2012, conforme interpretado por uma decisão de 2006 do Tribunal de Justiça Europeu, proibiu a venda de todos os azeites não aromatizados na torneira, disse a agência.